Einkaufszeiten FDP und SVP nutzen Corona für einen nächsten Angriff auf die Öffnungszeiten der Läden im Kanton St.Gallen – und stossen auf Widerstand In einer Motion fordern FDP und SVP eine dauerhafte Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten. Die Linke kämpft dagegen. Es ist der vierte bürgerliche Versuch innert 25 Jahren, den Läden im Kanton St.Gallen längere Öffnungszeiten zu ermöglichen. Drei scheiterten an der Urne. Adrian Lemmenmeier-Batinić 09.12.2020, 05.00 Uhr

In der St.Galler Innenstadt können Kauflustige seit Juni nicht mehr bis 19 Uhr, sondern bis 20 Uhr shoppen. FDP und SVP wollen nun für den ganzen Kanton eine Liberalisierung der Öffnungszeiten. Ralph Ribi (St.Gallen, 2. Dezember 2020)

Die FDP ist besorgt. Links-grüne Kräfte würden die Coronakrise zum Anlass nehmen, «sozialistische Projekte aus der Mottenkiste zu holen», schreibt die St.Galler Kantonalpartei in einer Medienmitteilung. Bund, Kantone und Gemeinden hätten nur ein Rezept gegen die Krise: «Staat, Staat und noch mehr Staat.» Die FDP aber wolle die Eigenverantwortung ins Zentrum stellen. Dazu hat sie einen Forderungskatalog veröffentlicht (siehe Kasten) – und greift ihrerseits in die Mottenkiste: Gemeinsam mit der SVP-Fraktion will sie nämlich die Coronakrise für einen neuen Anlauf zur immer wieder geforderten Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten nutzen.

Dazu haben die beiden Kantonsratsfraktionen eine Motion eingereicht. «Eine Ausweitung der Ladenöffnungszeiten hätte gleich drei positive Effekte», heisst es darin. Erstens würden die wegen der Pandemie darbenden Geschäfte gegenüber dem Onlinehandel konkurrenzfähiger, schreiben die Motionäre. Zweitens wären weniger Kunden gleichzeitig in den Geschäften, «was epidemiologisch sinnvoll wäre». Und drittens würden längere Ladenöffnungszeiten Arbeitsplätze an Randzeiten schaffen, wovon gerade junge Leute oder Alleinerziehende profitieren würden.

FDP fordert «liberalen Befreiungsschlag» Die St.Galler FDP hat Ende November eine zweiseitige Resolution veröffentlicht, die einen «liberalen Befreiungsschlag aus der Coronakrise» propagiert. Oberstes Ziel müsse sein, die pandemische Lage rasch in den Griff zu bekommen. Dazu brauche es aber einen nachhaltigen Strukturwandel, der auf liberaler Basis die kreativen Kräfte mobilisiere und verallgemeinernde staatliche Eingriffe möglichst beschränke. Konkret fordert der Freisinn neben der Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten unter anderem Steuersenkungen, die Abschaffung von Gebühren im Tourismusbereich oder mehr Durchlässigkeit für Quereinsteiger im Gesundheitswesen. (al)

Wenig Verständnis für solche Pläne hat die St.Galler SP. Sie schreibt in einem Communiqué:

«Eine Liberalisierung der Öffnungszeiten der Läden kommt zum jetzigen Zeitpunkt nicht in Frage.»

Die Arbeitszeiten im Verkauf seien schon jetzt grenzwertig, die Löhne tief und das Arbeitsrecht häufig «gerade noch so eingehalten». Auch gebe es im Verkauf nach wie vor keinen Gesamtarbeitsvertrag, der Mindestlöhne, Sozialleistungen und Renten garantiere. Eine Liberalisierung würde die Gesellschaft weiter verunsichern.

Wenig Freude am Vorpreschen der Bürgerlichen hat die SP ausserdem, weil sie in der Kantonshauptstadt auf kommunaler Ebene eine Initiative gegen längere Öffnungszeiten lanciert hat. Seit Juni dürfen in der Stadt St.Gallen die Geschäfte innerhalb eines touristischen Perimeters länger geöffnet haben. Von Montag bis Freitag von 6 bis 20 Uhr, samstags von 6 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Die Stadt hatte dazu ihren Spielraum als Tourismunsgemeinde ausgeschöpft und die Öffnungszeiten per Vollzugsreglement verlängert.

SP, Grüne und Gewerkschaften sammeln derzeit Unterschriften für ein Volksbegehren, das dem Stadtrat diese Kompetenz entziehen will. Die Initiative wird wohl Mitte nächstes Jahr ins Stadtparlament kommen. Falls sie dort durchfällt, frühestens 2022 vors Volk.

An drei Abstimmungen gescheitert

Nun halten FDP und SVP mit ihrer Motion auf Kantonsebene dagegen. Somit wird vor dem Hintergrund der Coronapandemie eine Debatte neu lanciert, die im Kanton St.Gallen seit den 1990er-Jahren in regelmässigen Abständen abgespult wurde. Drei Vorlagen zu Verlängerungen der Ladenöffnungszeiten kamen bereits an die Urne. Drei Mal wurden sie abgelehnt. 1996 schickten die St.Gallerinnen und St.Galler eine Vorlage deutlich bachab, die Öffnungszeiten von 5 bis 21 Uhr unter der Woche erlaubten sollte. Auch vier Sonntagsverkäufe waren vorgesehen. Parlament und Regierung hatten das Vorhaben empfohlen, Gewerkschaften und Linke das Referendum ergriffen.

Sieben Jahre später hätten die Öffnungszeiten der Läden abends von 19 Uhr auf 21 Uhr verlängert werden sollen. Für Blumenläden, Kioske und kleine Lebensmittelgeschäfte war eine Sonderregel mit Öffnungszeiten bis 23 Uhr vorgesehen. Dieses Mal fiel der Entscheid knapper aus. 69'827 Stimmbürger legten ein Nein ein, 63'899 ein Ja. Wiederum hatten die bürgerlichen Fraktionen die Vorlage im Parlament durchgebracht und die Linke das Referendum ergriffen. Dasselbe Muster zeigte sich sieben weitere Jahre später. Auch 2010 wurde die Vorlage abgelehnt; rund 64 Prozent der Stimmenden waren dagegen, die Öffnungszeiten der Geschäfte um eine Stunde zu erweitern. Historisch gesehen hat also einen schweren Stand, wer im Kanton St.Gallen am Ladenschluss nachhaltig rütteln will. Ob Corona daran etwas ändert?