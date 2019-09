Herunter mit der 300-Franken-Grenze: Finanzkommission des Nationalrats will beim Einkaufstourismus nicht länger abwarten Der Bundesrat lehnt neue Regeln für Einkaufstouristen ab, der Ständerat verschiebt das Thema auf später. Der Finanzkommission des Nationalrats passt das nicht. Sie fordert die Senkung der 300-Franken-Freigrenze. Adrian Vögele, Bern

Kunden im Konstanzer Shoppingcenter Lago: Einkaufen im Ausland soll nicht steuerlich begünstigt werden, findet die Finanzkommission des Nationalrats. (Bild: Ennio Leanza/Keystone)

Mit dem Einkaufstourismus ist es so eine Sache. Viele bedauern, dass er dem Schweizer Detailhandel schadet. Aber viele wollen sich in ihrer persönlichen Freiheit, im Ausland shoppen zu gehen, dann doch nicht einschränken lassen. Das dürfte ein Grund sein dafür, dass Parlament und Regierung in Bern schon seit Jahren am Thema herumlaborieren, ohne ein greifbares Resultat zu erzielen. Doch die jüngste Entwicklung im Parlament zeigt: Das Unbehagen wächst – auch wenn der Bundesrat bislang allen denkbaren Massnahmen eine Absage erteilt hat.

Eine Initiative des Kantons Thurgau, welche die Aufhebung der 300-Franken-Freigrenze für private Einfuhren verlangte, hat der Ständerat vergangene Woche nur äusserst knapp abgelehnt. Zugleich signalisiert die Finanzkommission des Nationalrats, dass sie nicht länger abwarten will: Sie verlangt per Motion, dass die Wertfreigrenze gesenkt wird. Nach unzähligen gescheiterten Einzelvorstössen von Kantonen und Ratsmitgliedern ist dies die erste konkrete Forderung einer Parlamentskommission zum Einkaufstourismus.

Bundesrat enttäuscht Finanzkommission

Angestossen hat die Motion Kommissionspräsident Markus Hausammann (SVP/TG). Auslöser war ein lange erwarteter Bericht zum Einkaufstourismus, den der Bundesrat vor einigen Monaten vorlegte. «Wir waren in der Finanzkommission enttäuscht über das Ergebnis», sagt Hausammann. «Der Bericht ist zwar eine saubere Auseinandersetzung mit dem Thema, aber alle möglichen Massnahmen werden sogleich wieder verworfen.» Es könne nicht sein, dass man alle Vorschläge im Keim ersticke und das Problem einfach weiter vor sich herschiebe.

«Jetzt muss ein Vorschlag her. Der Bundesrat soll eine Gesetzesvorlage ausarbeiten.»

Markus Hausammann, Thurgauer SVP-Nationalrat und Präsident der Finanzkommission (Bild: KEY)

Die Finanzkommission fordert, dass die Schweiz die Wertfreigrenze reduziert und allenfalls an die Bagatellgrenzen, die im Ausland gelten, anpasst. Ohne bilaterale Regelungen, wie Hausammann sagt – denn auf diesem Weg komme man ohnehin nicht weiter. Es gehe auch nicht darum, den Einkaufstourismus zu unterbinden. «Der freie Handel soll weiterhin stattfinden können.» Aber das Einkaufen im Ausland soll nicht noch via Mehrwertsteuer-Befreiung begünstigt werden. «Vor allem nicht, wenn wir gleichzeitig die Mehrwertsteuer erhöhen müssen, um etwa die AHV zu sanieren», sagt Hausammann.

Hausammann räumt jedoch ein, dass nur eine knappe Mehrheit in der Finanzkommission der Motion zugestimmt habe. Die Fronten in der Diskussion sind nicht eindeutig auszumachen. So haben auch die Vertreter der Grenzkantone nicht alle dieselbe Haltung. «Im Raum Basel zum Beispiel scheinen die Parlamentarier zu befürchten, dass sie Wähler vergraulen, wenn sie den Einkaufstourismus besteuern», sagt Hausammann. Im Thurgau hingegen herrsche eher die Meinung, dass Massnahmen nötig seien.

Dobler: «Freigrenze aufheben ist nicht praktikabel»

Marcel Dobler, St.Galler FDP-Nationalrat (Bild: Benjamin Manser)



Auch der St. Galler FDP-Nationalrat Marcel Dobler behält das Thema im Auge. Er hatte sich bereits vor zwei Jahren für einfache Selbstverzollungsverfahren eingesetzt – per App und mittels Automaten an der Grenze. So könne die Wertfreigrenze ohne grossen administrativen Mehraufwand gesenkt werden. Die Motion scheiterte damals im Ständerat, aber er behalte sich weitere Vorstösse vor, sagt Dobler. Die Wertfreigrenze komplett aufzuheben und schon auf Kleinstbeträge die Mehrwertsteuer zu verlangen, sei allerdings nicht praktikabel.

Für Hausammann ist die Kommissionsmotion eine der letzten Amtshandlungen: Er tritt nicht mehr zu den Wahlen an und scheidet per Ende der Legislatur aus dem Parlament aus.