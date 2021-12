Baden-Württemberg verschärft Coronaregeln schon wieder

Einkaufstourismus Baden-Württemberg verschärft die Coronaregeln schon wieder – das müssen Sie wissen, wenn Sie ins deutsche Nachbarland reisen Die deutschen Nachbarn fahren die Coronamassnahmen weiter hoch, um die Verbreitung der Omikron-Variante einzudämmen. Neu gilt in Baden-Württemberg eine Sperrstunde ab 22.30 Uhr und die privaten Kontakte werden weiter beschränkt. Zudem sollen in Innenräumen FFP2-Masken getragen werden. Wir haben die Antworten auf die wichtigsten Fragen zusammengestellt. Thomas Wehrli Jetzt kommentieren 28.12.2021, 05.00 Uhr

In Lebensmittelläden gilt seit Montag eine FFP2-Maskenempfehlung. hcw

Am Montag hat Baden-Württemberg seine Coronamassnahmen erneut verschärft. Damit will das deutsche Nachbarland verhindern, dass sich die Omikron-Variante noch schneller ausbreitet. Das müssen Sie wissen, wenn Sie nach Deutschland reisen.

Das geht nach wie vor. Da Deutschland die Schweiz als Hochrisikogebiet eingestuft hat, gilt allerdings die 3G-Regel: Sie müssen bei der Einreise ein Attest vorlegen können, dass Sie entweder geimpft, genesen oder getestet sind. Sowohl PCR- als auch Antigen-Schnelltest dürfen nicht älter als 48 Stunden sein.

Das hängt davon ab, wie lange Sie in Deutschland bleiben. Wenn Sie nur einen Tagesausflug machen, müssen Sie weder in Quarantäne noch Ihre Einreise anmelden. Wer länger bleiben will, muss die Reise anmelden – und er muss, ist er nur getestet, schnurstracks in eine zehntägige Quarantäne.

Jein. Den Bummel durch Mode- und Schmuckgeschäfte ist nicht möglich, denn hier gilt die 2G-Regel. Es bleibt Ihnen also nur der Blick durch die Schaufenster. Etwas Gutes hat das immerhin: Es spart Geld. Dieses nehmen nach wie vor die Grundversorger: Hier gilt weder die 3G- noch die 2G-Regel, sondern nur eine Maskenpflicht.

Jein. Die Landesregierung hält in der aktualisierten Coronaverordnung fest, dass Personen ab 18 Jahren seit Montag eine FFP2-Maske (oder ein vergleichbares Modell) tragen sollen. An diesem Sollen schieden sich am Montag die Geister: Während die einen in dieser Formulierung nur eine Empfehlung sahen, war für andere klar: FFP2 ist ab sofort Pflicht. Unser Tipp: Wer auf Nummer sicher gehen will, trägt eine FFP2-Maske.

Die sind in Deutschland recht breit gefasst. Dazu zählen Lebensmittelläden und Bäckereien ebenso wie Babyfachmärkte, Apotheken, Drogerien, Tierfuttermärkte, Gärtnereien oder Baumärkte. Auch ungeimpfte Heimwerker können also weiterhin im siebten «Hör mal, wer da hämmert»-Himmel schweben.

Nur wenn Sie es vergessen. Denn Paketshops gelten auch zu den Grundversorgern. Hier reicht es, wenn Sie eine Maske tragen.

Jetzt wird's kompliziert. Wenn Sie oder eine der Personen, die sie treffen wollen, nicht geimpft ist, sind private Treffen auf einen Haushalt plus zwei weitere Personen beschränkt. Sind alle geimpft oder genesen, sind in Innenräumen Treffen bis 10 Personen, draussen bis 50 Personen erlaubt.

Ja, wenn Sie noch irgendwo eines finden – und Sie die 2G-plus-Regeln erfüllen, also geimpft oder genesen und zugleich noch getestet sind.

Ja, dann müssen Sie keinen Test vorlegen. Ebenso wenig, wenn die vollständige Schutzimpfung nicht mehr als drei Monate zurückliegt oder wenn die nachgewiesene Coronainfektion nicht länger als drei Monate zurückliegt.

Doch, der Kontrolleur. Denn die Grundimmunisierung muss vor mindestens 14 Tagen abgeschlossen sein. Dies gilt beim Boostern nicht, hier können Sie sich mit Popcorn und Co. bereits am Tag nach dem Boostern in den Kinosessel pflatschen.

Das Bier, wenn Sie Auto fahren. Und, Vorsicht: Wenn Sie nach 22.30 Uhr im Restaurant eintrudeln, droht an der Türe Kopfanschlag-Gefahr. Denn neu gilt zwischen 22.30 und 5 Uhr eine Sperrstunde für Gastronomie und Vergnügungsstätten. Generell gilt in der Gastronomie die 2G-plus-Regel.

Glück gehabt, der Jahreswechsel muss nicht auf 22.30 Uhr vorverlegt werden. Denn in der Neujahrsnacht gilt die Sperrstunde erst ab 1 Uhr. Auch hier gilt aber: Wer trinkt, der fährt nicht. Im öffentlichen Verkehr gilt in Deutschland, anders als in der Schweiz, 3G.

Nein, es hat sich ausgedampft. Alle Anlagen mit Aerosolbildung – also Dampfbäder, Dampfsaunen und Warmlufträume – müssen geschlossen bleiben.

Ja, hier gilt die 3G-Regel. Akzeptiert wird nur ein PCR-Test.

Ja, allerdings wird Ihre aerodynamische Frisur auf der Piste niemand bewundern können, denn heute weiss jedes Kind: Piste runter, Helm auf. Auf der Skipiste gilt 2G-plus. Dabei darf die Schnelltestbescheinigung nicht älter als 24 Stunden sein. Das Skigebiet hat neu Testmöglichkeiten vor Ort eingerichtet. Ein Test kostet 10 Euro.

