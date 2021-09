St.Galler Migros Neumarkt: Schoggi und Veganes statt Mode

Einkaufen Mehr Müesli, weniger Mode: Die Migros Neumarkt in St.Gallen hat ihr Sortiment umgestellt und verführt im langen Hauptgang mit Schoggi Verwirrung beim Einkaufen im St.Galler Neumarkt: Wo Kaffee und Knäckebrot waren, locken Bonbons, Guetsli und Schoggi. Der lange Hauptgang ist mit Zuckerbomben bestückt. Auch die Pasta ist nicht mehr am gewohnten Ort. Das ändert nichts daran, dass die Stadtsanktgallerinnen und Stadtsanktgallerinnen «ihren» Neumarkt lieben. Das sind die Gründe. Melissa Müller Jetzt kommentieren 30.09.2021, 05.00 Uhr

Süssigkeiten, so weit das Auge reicht: Der lange Hauptgang der Migros Neumarkt. Die Produkte wurden umgestellt, weil Kleider aus dem Sortiment genommen wurden.

Bild: Benjamin Manser

Eine Frau sucht den Thunfisch. «Muss suchen, alles anders!», sagt sie in gebrochenem Deutsch. Auch die Pasta ist im Migros Neumarkt nicht mehr, wo sie war. «Echt mühsam», findet eine 84-jährige Kundin, die Gehacktes kauft, um ihre Enkel zu bekochen. «Das machen sie bestimmt aus verkaufspsychologischen Gründen, damit man mehr kauft.»

Im Neumarkt ist vieles neu sortiert, weil die Migros einen Grossteil der Kleider aus dem Sortiment nimmt. Der lange, schmale Hauptgang, der von den Milchprodukten zum Gemüse führt, hat sich verändert. Kaffee und Tee sind weg. Stattdessen: Schoggi, Guetsli und Bonbons so weit das Auge reicht. Vis-à-vis stehen anstelle von Knäckebrot Bärentatzen und Kokosmakrönli. Ein Albtraum für jeden Zahnarzt, jede Ernährungsberaterin. An diesen Versuchungen aus Zucker und Fett muss jeder vorbei. Ein Mädchen bricht in Tränen aus, weil die Mutter sich weigert, Marshmallows zu kaufen. «Zuhause stecke ich dich sofort ins Bett», zischt die Mutter und zerrt das heulende Kind in Richtung Kasse.

Zucker und Fett im Überfluss

Warum bestückt die Migros den Hauptgang mit Hunderten von Süssigkeiten? Wollen die Ladenplaner, die sogenannten Merchandiser, zum Zuckerkonsum verführen? «Man könnte auf die Idee kommen, aber es ist nicht so. Unser gesamtes Sortiment ist verführerisch», dementiert Mediensprecher Andreas Bühler auf Anfrage. Die Süssigkeiten beim Hauptgang zu platzieren, sei vom Ladenlayout her die richtige Lösung für den Neumarkt.

An den Süsswaren kommt jeder vorbei.

Bild: Benjamin Manser

Der Aufwand, um ein paar Sachen zu kaufen, sei nun zehn Mal grösser, beschwert sich ein Facebook-User in der Gruppe «Du bisch vo St.Gallen, wenn...» über die Umstellung bei der Migros.

«Will jemand von der Geschäftsleitung ein Ostereiersuchen veranstalten?»

Was Verwirrung stiftet, hat bei der Migros Ostschweiz einen anderen Grund. «Wir trennen uns vom Kleidersortiment für Erwachsene», erklärt Bühler. Nur Unterwäsche, Strümpfe und Socken bleiben. Die Migros sehe ihre Hauptkompetenz nicht in der Mode, diese Verkäufe seien seit Jahren rückläufig. Zudem laufe der Textilmarkt vermehrt online. Das habe zur Folge, dass man die freie Fläche im Neumarkt anders nutzen wolle.

Andreas Bühler, Leiter Unternehmenskommunikation bei Migros Ostschweiz. Bild: PD

Statt Pullover und Hosen führt der Grossverteiler 320 neue Produkte ein. Eine Umstellung, die in allen grösseren Migros-Supermärkten der Ostschweiz stattfindet. Auch Getränkesixpacks und grosse Tierfutterpackungen führe man weniger im Laden, weil diese vermehrt online bestellt werden.

Sportlerriegel und Sonnenblumenhack

Beim neuen Sortiment folge man dem Gesundheitstrend, sagt Bühler. Man setze verstärkt auf biologische, vegane und vegetarische Produkte wie Trockenfrüchte, Kichererbsen und geröstete Artikel ohne Fett.

Wer Hackfleisch aus Sonnenblumen oder Polenta in allen Formen sucht, wird nun fündig. Ein Herr greift zum Proteinmüsli. Seine Tochter, eine Umweltwissenschaftlerin, habe ihn zum Umdenken gebracht. «Seither esse ich nur noch einmal die Woche Fleisch.» Seit er sich gesünder ernähre, habe er ein besseres Körpergefühl.

Kurz vor Ladenschluss schwirren Menschen mit orangen Körben geschäftig durch die Gänge. «Asianudeln Chicken, numme no en Franke vierzg», flötet eine Werbestimme. Eine 42-Jährige lässt eine Packung Minipic in ihren Einkaufskorb fallen, «my guilty pleasure». Sie finde es gut, dass die Tiernahrung nicht mehr neben den Snacks und Chips stehe.

Eine emotionale Angelegenheit

Eine Mitarbeiterin, die Regale auffüllt, wird ständig von Kunden unterbrochen: «Exgüsi, wo finde ich die Dosenfrüchte?» Die junge Frau gibt gern Auskunft. Sie arbeite zwar erst seit einem Jahr hier. Aber der Neumarkt gehöre schon seit 20 Jahren zu ihrem Leben, sie sei damit aufgewachsen. Damit ist sie nicht allein.

Viele Stadtsanktgallerinnen und Stadtsanktgaller haben eine emotionale Bindung zum Supermarkt am Bahnhof. Dabei ist er für manche Aussenstehende ein Unort. Wer einmal drin ist, kommt so schnell nicht mehr raus. Man verliert sich in unterirdischen Gängen. Die Suche nach dem Paniermehl wird zur Odyssee.

Gehört zum Stadtbild: Der Neumarkt wurde am 21. März 1963 eröffnet. Bild: Ralph Ribi

Ein Unikum auf dem Platz St.Gallen

«Der Neumarkt ist extrem verwinkelt. Ein Spezialfall vom Ladenlayout her», sagt Bühler. «Er wurde nicht auf dem Reissbrett konstruiert.» Das mache ihn zur Herausforderung fürs Ladenteam. Da der Bau fast 50 Jahre alt ist, kennen ihn mehrere Generationen und identifizieren sich damit. Bühler sagt:

«Der Neumarkt ist ein Relikt aus einer längst vergangenen Zeit.»

Er geniesse auch Migros-intern einen besonderen Stellenwert. Grosse Warenhäuser baue man heute an die Stadtränder, wie Gallusmarkt, Shopping Arena und Säntispark. Längst nicht mehr zentral am Bahnhof. Über den Neumarkt-Song des St.Galler Liedermachers Manuel Stahlberger sagt Bühler: «Wir lieben ihn.» Fest steht: Der Neumarkt ist etwas Besonderes. Ein St.Galler Wahrzeichen wie die Klostertürme oder die viel zitierte Bratwurst. Man sollte ihn unter Denkmalschutz stellen.