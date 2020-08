«Einheimische Wirtschaft wird diskriminiert»: Ostschweizer Gewerbler fordern höhere Hürden für ausländische Firmen bei Staatsaufträgen Ostschweizer Wirtschaftspolitiker sehen die einheimischen Firmen bei der Vergabe von Staatsaufträgen benachteiligt. Sie wollen, dass die Kantone das tiefere Lohn- und Preisniveau bei ausländischen Mitbewerbern berücksichtigen. Die Statistik der St.Galler Grossaufträgen zeigt allerdings: 96 Prozent des Auftragsvolumen bleiben in der Schweiz.

Adrian Vögele 25.08.2020, 05.00 Uhr

Deutsche Fenster für das Landwirtschaftliche Zentrum in Salez: Über diese Bestellung des Kantons St.Gallen wurde heftig gestritten. Bild: Hanspeter Schiess

Neue Fenster sind eine heikle Sache. Vor allem, wenn der Staat sie für ein Gebäude benötigt und den Auftrag ins Ausland vergibt: Dass bei der Renovierung des Bundeshauses Fenster aus Tschechien eingebaut wurden, löste in Wirtschaftskreisen einen Sturm der Entrüstung aus. Die Folge: Das Parlament passte im vergangenen Herbst das Gesetz über das öffentliche Beschaffungswesen an. Bei Offerten aus dem Ausland muss der Bund künftig den Unterschied des Lohn- und Preisniveaus zwischen der Schweiz und diesem ausländischen Staat berücksichtigen. Damit sollen einheimische Firmen gleiche Chancen auf Bundesaufträge erhalten.

Ein Fensterproblem hatte unlängst auch der Kanton St.Gallen: Als der Auftrag für die Fenster des Landwirtschaftlichen Zentrums Salez nach Deutschland vergeben wurde, legten einheimische Mitbewerber Beschwerde ein – der Fall beschäftigte auch das Kantonsparlament. Das Verwaltungsgericht wies die Beschwerde am Ende ab. Doch nach dem jüngsten Entscheid in Bundesbern setzen Wirtschaftspolitiker auch auf kantonaler Ebene neuen Druck auf. In St.Gallen und im Thurgau sind parteiübergreifende Vorstösse hängig, die verlangen, dass die Kantone ebenfalls eine Preisniveau-Klausel für ihre Beschaffungen einführen.

Kantonale Baudirektoren leisten Widerstand

Gerade in einem Grenzkanton wie St.Gallen habe das Kriterium der unterschiedlichen Preisniveaus bei öffentlichen Aufträgen eine «gravierende Bedeutung», schreiben Michael Schöbi (CVP), Andreas Hartmann (FDP) und Linus Thalmann (SVP) in ihrer Motion – alle drei sitzen im Vorstand des kantonalen Gewerbeverbands. Die einheimische Wirtschaft werde diskriminiert, warnen sie.

Allerdings: Die Baudirektoren der Kantone haben sich schweizweit bereits verständigt und wehren sich gegen eine Preisniveau-Klausel. Sie legten im Juli ein Rechtsgutachten vor, wonach eine solche Regelung nur in sehr wenigen Fällen überhaupt rechtlich zulässig wäre. Dies vor allem, weil die Schweiz im Beschaffungswesen an internationale Verträge gebunden ist. Das Zuschlagskriterium «unterschiedliche Preisniveaus» widerspreche den Prinzipien der Freihandelsabkommen. Es komme höchstens für Bewerber aus Ländern in Frage, mit welchen die Schweiz keinen Vertrag zur Marktöffnung abgeschlossen habe. Oder nur für Aufträge, die unter dem Schwellenwert liegen, ab welchem eine internationale Ausschreibung gemäss dem WTO-Übereinkommen zwingend ist. Für das Bauhauptgewerbe beispielsweise liegt diese Schwelle bei 8,7 Millionen Franken.

Auf dieses Gutachten verweist auch die St.Galler Regierung in ihrer Antwort auf den Vorstoss der Gewerbevertreter. Sie will dennoch prüfen, ob und wie die Preisniveau-Klausel, die der Bund eingeführt hat, auch ins kantonale Recht übernommen werden könnte. Jedoch will die Regierung nicht jetzt schon eine Gesetzesänderung vorbereiten, sondern lediglich einen Bericht verfassen.

Michael Schöbi, St.Galler CVP-Kantonsrat und Vizepräsident des kantonalen Gewerbeverbandes. Bild: Regina Kühne

Den drei Motionären ist diese Antwort zu unverbindlich. Der Kanton müsse direkt in die Gesetzgebungsprozess einsteigen und eine Vorlage ausarbeiten, sagt Michael Schöbi. «Eine blosse Berichterstattung an das Parlament ist nicht zielführend.» Schliesslich habe der Bund sein Gesetz zum selben Thema auch direkt erlassen.

4,3 Prozent des Geldes fliessen ins Ausland

Doch wie stark berücksichtigt der Kanton St.Gallen überhaupt ausländische Firmen bei seinen Staatsaufträgen? Die Statistik der St.Galler Grossaufträge nach WTO-Regeln zeigt: Von 2004 bis 2018 flossen insgesamt 158 Millionen Franken ins Ausland, das sind 4,3 Prozent des gesamten Auftragsvolumens (siehe Grafik oben). Fast die Hälfte des Kuchens blieb währenddessen im Kanton – die St.Galler Unternehmen erhielten Aufträge im Umfang von 1,82 Milliarden Franken. Der Rest verteilt sich auf andere Kantone. Ein Trend hin zu mehr Aufträgen an ausländische Firmen lässt sich laut dem statistischen Bericht nicht erkennen.

4,3 Prozent Auslandanteil: Dieser Wert erweckt nicht den Anschein, als würde das hiesige Gewerbe stark diskriminiert. Michael Schöbi widerspricht: «Es darf keine Rolle spielen, ob es derzeit nur wenige Prozent betrifft. Die Vergaben können sich in Zukunft leicht ändern.» Und es gehe um Grundsätzliches:

«Unser Gewerbe und letztlich auch die Arbeitnehmer und Lehrlinge dürfen keinen Nachteil haben, wenn sie aufgrund des Preisniveau-Unterschiedes mit einem Handicap in den Wettbewerb starten müssen.»

Es könne nicht sein, dass ausländische Anbieter die Kaufkraft der öffentlichen Hand abschöpfen und Steuergelder ins Ausland fliessen würden, sagt Schöbi.

Nun liegt der Ball beim St.Galler Kantonsparlament. Zur Motion im Thurgauer Grossen Rat, die ebenfalls eine Preisniveau-Klausel verlangt, hat die Thurgauer Regierung noch keine Stellung genommen.