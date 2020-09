Umfrage Eingepackte Kuchenstücke erlaubt, selber austeilen verboten: Wirrwarr um Geburtstagsznüni an Ostschweizer Schulen Die Schülerinnen und Schüler dürfen ihren Znüni weder teilen noch aus der Flasche eines anderen Kindes trinken – darin sind sich die Ostschweizer Kantone einig. Doch beim Umgang mit dem traditionellen Geburtstagsznüni scheiden sich an den Schulen die Geister. Natascha Arsić 25.09.2020, 05.00 Uhr

Ist ein Geburtstagskuchen erlaubt oder verboten? In Ostschweizer Schulen gelten unterschiedliche Regeln. Symbolbild: Juanmonino / E+

Gipfeli, Kuchen oder Muffins. Am Geburtstag möchte man seinen Gspänli mit einer kleinen Verpflegung etwas Gutes tun. An einer Aarauer Schule ist das den Kindern jedoch nicht mehr erlaubt. Wegen des Coronavirus dürfen die Schüler keinen Geburtstagsznüni mitbringen – auch wenn er einzeln verpackt oder nicht selbst hergestellt ist. Die Aarauer Kreisschulrätin Nicole Burger stellt in einer Anfrage die Verhältnismässigkeit der Anordnung in Frage. In der Ostschweiz wurde der Znüni noch nicht zum Politikum. Doch die Schulen handhaben die Situation sehr unterschiedlich.

Das St.Galler Amt für Volksschule gibt dazu keine Empfehlungen ab, wie Leiter Alexander Kummer auf Anfrage sagt. Die Schulträger vor Ort seien verantwortlich für das Schutzkonzept. So dürfen beispielsweise in der St.Galler Primarschule Halden Znünis für die Mitschüler weiterhin mitgebracht werden. Aber: «Wir haben die Eltern instruiert, dass der Geburtstagsznüni abgepackt und portioniert von der Lehrperson mit Handschuhen verteilt werden muss», erklärt Schulleiterin Annina Fricker. Die Kinder dürfen kein Essen teilen oder angefangenes Essen weitergeben.

«Es ist uns als Schule wichtig, dass Rituale bestehen bleiben, da sie den Kindern Halt und Sicherheit vermitteln. Dies ist gerade in der Corona-Zeit sehr wichtig.»

Das Schutzkonzept werde schulintern laufend geprüft, sagt Fricker weiter. Fragen von Lehrpersonen, Eltern und Schülerinnen und Schülern würden unter Einbezug der zuständigen Fachstelle schnell geklärt und allen betroffenen Personen kommuniziert. «Die Lehrpersonen der Primarschule Halden sollen sich sicher und gestützt fühlen.»

Frauenfelder Schulen verzichten auf Geburtstagsritual

Auch das Thurgauer Amt für Volksschule gibt keine Empfehlungen zum Geburtstagsznüni in Coronazeiten heraus, sagt Amtschef Beat Brüllmann. «Gemäss geltendem Entscheid des Departements für Erziehung und Kultur ist ein gemeinsamer Znüni nicht verboten.» Brüllmann weist jedoch darauf hin, dass die Kinder keine Znüni oder Getränke tauschen sollten.

Andreas Wirth, Präsident der Schulen Frauenfeld. Bild: Donato Caspari (9. September 2020)

Obwohl es also nicht verboten ist, dürfen in den Schulen in Frauenfeld derzeit dennoch keine Geburtstagsznünis mitgebracht werden – auch nicht einzeln verpackt wie zum Beispiel in der St.Galler Primarschule Halden. Andreas Wirth, Präsident der Schulen Frauenfeld, erklärt:

«Die Regelung wurde unterschiedlich umgesetzt, was für Unmut sorgte.»

Deshalb hätten die Zuständigen einfach generell geregelt, dass keine Znünis an Mitschüler abgegeben werden dürfen. «Einige Eltern haben das zwar schade gefunden, doch so ist es am einfachsten und für alle klar, wie die Situation gehandhabt werden muss», sagt Wirth.

Die Schulen in Frauenfeld hätten die Geburtstagsznüni-Frage bereits im Mai vor Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts geklärt, so Wirth. «Bei Beginn ins neue Schuljahr haben wir uns nochmals damit auseinandergesetzt und dazu entschlossen, weithin bei diesem Entscheid zu bleiben.»

In Heiden dürfen die Erwachsenen nicht mitfeiern

Wie die Kantone St.Gallen und Thurgau hat auch Appenzell Ausserrhoden keine offizielle Empfehlung bezüglich Geburtstagskuchen veröffentlicht. «Im Schutzkonzept wird darauf hingewiesen, dass weder Esswaren noch Getränke geteilt werden sollen. Geburtstagsfeiern sind aber in geeigneter Form möglich, zum Beispiel mit in Folien eingepackten Kuchenstücken», sagt Andreas Disch, stellvertretender Leiter des Kommunikationsdienstes, auf Anfrage. Auch hier gelte die Regelung seit dem 11. Mai.

Hans-Peter Hotz, Schulleiter der Schule Heiden. Bild: PD

Die Schule Heiden erlaubt seinen Schülern daher das Verteilen eines Znünis an die Gspänli. «Das Thema wurde bei uns unter den Lehrpersonen und in der Schulleitung diskutiert», so Schulleiter Hans-Peter Hotz. Die Kinder dürfen zum Beispiel einen Geburtstagskuchen mitbringen, jedoch ohne Begleitung von Erwachsenen ins Schulzimmer. «Die Lehrpersonen schneiden dann den Kuchen auf und verteilen ihn unter den Kindern.»

Bei einem Vorbereitungstreffen im Schulhaus Wies vor der Wiedereröffnung im Mai sagte Hotz:

«Unser Motto lautet: So normal wie möglich, so eingeschränkt wie nötig.»

Dies dürfte wohl auch auf die Geburtstagsfeier in der Schule zutreffen.