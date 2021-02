Einfach erklärt «Wundermittel» gegen Falten: Was ist Hyaluronsäure und was bewirkt sie in unserem Körper? Hyaluron gilt als Anti-Aging-Wunderwaffe und ist seit einigen Jahren omnipräsent: ob in der TV-Werbung, in der Apotheke oder bei der Kosmetikerin. Doch was ist dieser Stoff genau und was bewirkt er in unserem Körper? Wir erklären. Sheila Eggmann 26.02.2021, 11.30 Uhr

Hyaluronsäure ist ein flüssiger Stoff, der häufig in der plastischen Chirurgie verwendet wird. Ralph Ribi

Hyaluronsäure ist ein Molekül, das in unserem Körper vorkommt. Wir haben es zum Beispiel in unserem Bindegewebe. Dort hat es die Aufgabe, Feuchtigkeit zu speichern. Es kann gar das 1000-Fache seines Eigengewichts an Feuchtigkeit speichern. Zwischen den Gelenken hilft Hyaluron als eine Art Schmiermittel, Reibung zu verringern.

Früher hat man die Säure aus Hahnenkämmen gewonnen. Das Problem dabei war: Das Ergebnis enthielt tierische Proteine. Diese wiederum führten häufig zu Allergien. Heute wird der Stoff biochemisch hergestellt. Er wird also im Labor nachgebaut.

Es gibt nicht «die eine» Hyaluronsäure. Vielmehr ist sie in verschiedenen Zusammensetzungen erhältlich. Je nach Konsistenz wird sie für andere Anwendungsbereiche genutzt.

Häufig braucht man sie in der plastischen Chirurgie und dort sehr oft im Gesicht. Die Hyaluronsäure hat zwei Aufgaben: Erstes wird sie verwendet, um Volumen herzustellen, etwa in den Lippen oder bei den Wangenknochen. Zweitens soll sie Falten vermindern, indem sie Feuchtigkeit zurück in die Haut bringt.

Ausserdem wird die Säure oft in Antifaltencrèmes angepriesen. Die Wirkung von Hyaluron in diesen Crèmes ist jedoch umstritten. Das Hauptargument der Gegner: Die Säure sei zu dick, als dass sie in die unteren Schichten der Haut eindringen könnte. Um aber eine Wirkung gegen Falten zu haben, müsste sie das können.

Hyaluronsäure wird auch von Orthopäden angewandt, etwa bei Arthrose oder Entzündungen in Gelenken. Dort wird es als eine Art Schmiermittel zwischen die Gelenken gespritzt.

Der Körper baut den Stoff ab. Das zusätzliche Volumen, das man von Hyaluron erhält, geht nach etwa einem halben Jahr zurück. Es dauert in der Regel ein Jahr, bis es vollständig weg ist.

Zu den Nebenwirkungen gehören Blutergüsse, Hämatome (also «Bläuele»), Verhärtungen und Infektionen. Bei grossen Mengen können Verformungen und Knoten entstehen.

Dominik Schmid, Plastischer Chirurg in St.Gallen. Ralph Ribi

Weil die heutigen Hyaluronsäuren synthetisch hergestellt werden, gibt es gemäss Dominik Schmid, Plastischer Chirurg aus St.Gallen, praktisch keine allergischen Reaktionen mehr. Das ist auch der Grund, weshalb eine Behandlung mit Hyaluron so beliebt ist.

Vom Stoff selbst wird man nicht süchtig. Möglich ist aber, dass man süchtig nach dem Effekt der Hyaluronsäure wird.

Wenn man sich die Lippen aufspritzen lasse, gewöhne man sich rasch an die neue Form, sagt Chirurg Schmid. Das kann dazu führen, dass man sich erneut Hyaluron spritzen lässt, um wieder einen Unterschied sehen zu können. Um dem teils verzerrten Selbstbild entgegenzuwirken, verwende Schmid Vorher-Nachher-Bilder.

Jeder Stoff, der länger als 30 Tage im Körper bleibt, muss von einer Ärztin mit entsprechender Ausbildung gespritzt werden. Das ist bei Hyaluronsäure der Fall. Oft wird eine Behandlung aber von Personen angeboten, die keine entsprechende Ausbildung haben. Bei nicht sachgemässer Behandlung können etwa Knoten oder Infektionen auftreten.

Das Problem: Beim Titel Schönheitschirurgin oder Schönheitschirurg handelt es sich nicht um eine geschützte Berufsbezeichnung, im Gegensatz zur Fachärztin oder zum Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie. Bedeutet: Jede Ärztin und jeder Arzt kann sich Schönheitschirurg nennen, wenn sie oder er will. Anhaltspunkte bieten aber etwa der Titel «Facharzt für Plastische Chirurgie» oder der Preis für eine Behandlung. Seriöse Angebote gibt es ab 600 Franken.