Einfach erklärt Was hat es in unserem Leitungswasser? Wie gut ist es? Und was ist anders als beim Mineralwasser? Der St.Galler Kantonschemiker erklärt Die bevorstehende Volksinitiative «für sauberes Trinkwasser» hat uns wieder für die Qualität unseres Hahnenwassers sensibilisiert. Doch wie unbedenklich ist unser Wasser überhaupt? Jolanda Riedener 08.05.2021, 05.00 Uhr

Wir trinken es täglich, kochen und waschen uns damit: das Hahnenwasser. Alle Haushalte in der Schweiz werden damit selbstverständlich und in einwandfreier Qualität versorgt. Über die Wasserversorgung müssen wir uns keine Gedanken machen. Doch was hat es überhaupt alles drin, in unserem Wasser? Der St.Galler Kantonschemiker Pius Kölbener muss es genau wissen.

Pius Kölbener ist Kantonschemiker im Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen St.Gallen. Bild: Tobias Garcia (St.Gallen, 29. April 2021)

Im kantonalen St.Galler Labor überprüft Kölbeners Team jährlich 6000 Trinkwasserproben aus dem ganzen Kanton. Diese müssen mikrobiologische und chemische Anforderungen erfüllen. Gesetzlich festgelegte Höchstwerte dürfen dabei nicht überschritten werden.

Was beeinflusst die Härte und den Geschmack des Wassers?

Insbesondere Calcium und Magnesium sind für die Härte des Wassers verantwortlich. Das Trinkwasser der Stadt St.Gallen kommt aus dem Bodensee und weist 16° fH auf, die Abkürzung steht für die Masseinheit französischer Härtegrad. Das Wasser in Appenzell ist mit einem Härtegrad von 10,5° fH eher weich, in Frauenfeld ist es hingegen mit einem Härtegrad von 22 bis 34° fH Grad einiges härter.

Gemäss Pius Kölbener liegt das Bodenseewasser im mittelharten Bereich, weshalb man es auch im Geschmack als angenehm empfindet. Ein härterer Wassergrad führt dazu, dass Geräte wie Kaffeemaschinen schneller verkalken.

«Der Bodensee ist ein konstantes Gebilde», sagt Kölbener. Gibt es Veränderungen, werden sie durch die Grösse des Sees stark ausgeglichen. Die Qualität bleibt daher beständig. Der Kantonschemiker sagt:

«Hartes Wasser hat einen höheren Calcium- und Magnesiumgehalt. Hohe Magnesiumgehalte werden von vielen Personen als bitter wahrgenommen.»

Sehr weiches Wasser habe hingegen einen eher fahlen Geschmack. Wie ausgeprägt man überhaupt einen Unterschied schmecke, sei aber individuell. Der Härtegrad spielt auch beim Waschen eine Rolle: Je weicher das Wasser, desto weniger Waschmittel braucht man.

Was hat es ausser Calcium und Magnesium sonst noch im Leitungswasser?

Im Trinkwasser der Stadt St.Gallen sind zahlreiche Stoffe ausgewiesen. Am häufigsten kommen Calcium, Sulfat, Magnesium und Chlorid vor. Jedoch nur zu einem sehr geringen Anteil von wenigen Milligramm pro Liter. Während ein Liter Leitungswasser zu über 99 Prozent aus reinem H 2 0 besteht, also zu rund 999'900 Milligramm, gibt es im letzten Milliliter einen kleinen Prozentsatz anderer Elemente:

In Kleinstmengen unter einem Milligramm pro Liter sind zum Beispiel auch Arsen, Fluorid, Ammonium, Phosphat, Nitrit, Aluminium, Chrom, Eisen, Kupfer und Zink enthalten.

Dass Plastikpartikel ins Trinkwasser gelangen, ist gemäss Pius Kölbener unwahrscheinlich. Die Filtration im Zuge der Wasseraufbereitung können diese Partikel nicht durchlaufen. Untersuchungen dazu gibt es noch nicht.

Von 494 Proben, welche die St.Galler Stadtwerke 2020 untersuchen liessen, wurden keine gesetzlichen Vorgaben überschritten, heisst es im Bericht zur Trinkwasserqualität. Laut Kantonschemiker Pius Kölbener muss jeder Wasserversorger Selbstkontrollen durchführen.

Das kantonale Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen führt zusätzlich amtliche Stichkontrollen durch. Kölbener vergleicht seine Aufgabe mit der einer Polizei:

«Wir gehen dabei risikobasiert vor und holen die Proben während einem Worst-Case-Szenario.»

Das heisst, bei starkem Regen, wenn zum Beispiel das Regenwasser rascher als normal ins Grundwasser gelangt. Die Kontrollen erfolgen je nach Grösse der Wasserversorger: Die St.Galler Stadtwerke sind der grösste im Kanton.

Wie wird das Trinkwasser im Labor untersucht?

Einerseits unterzieht das St.Galler Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen das Wasser einer mikrobiologischen Untersuchung, andererseits untersucht es das Wasser nach chemischen Parametern. Die Proben für die mikrobiologische Analyse werden in sterilen Halbliterflaschen genommen.

Zur Untersuchung werden davon 100 Milliliter filtriert. Die Filter werden auf Nährboden gelegt und das Bakterienwachstum während drei Tagen bei 37 Grad beobachtet. Allenfalls vorhandene Bakterien, zum Beispiel Colibakterien, könnten während dieser Zeit stark wachsen und man würde sie von blossem Auge erkennen.

Pius Kölbener im Labor in St.Gallen. Bild: Tobias Garcia (St.Gallen, 29. April 2021)

Deutlich komplexer ist die chemische Analyse, die mit verschiedenen Geräten durchgeführt wird – «jedes eine Wissenschaft für sich», sagt Kölbener. Mit diesen Analysen können chemische Substanzen nachgewiesen werden. Ein Ergebnis liegt nach einigen Stunden vor. Um den Aufwand gering zu halten, werden jeweils mehrere Proben zusammen analysiert.

Liegen die Resultate vor, werden die Werte mit den gesetzlich bestimmten Höchstwerten verglichen. Falls es eine Veränderung in der Qualität gibt, die Höchstwerte aber nicht überschritten sind, wird diese beobachtet. Werden die Richtwerte überschritten und liegt eine Gesundheitsgefährdung vor, ist rasches Handeln gefragt.

«Es kann vorkommen, dass Oberflächenwasser oder im schlimmsten Fall Gülle in ein defektes Reservoir tritt», sagt Kölbener. Manchmal weist dieses einen Riss auf, sodass Colibakterien von aussen ins Reservoir eindringen. Der Wasserbezug aus dem Reservoir muss gestoppt und Trinkwasser von einem anderen Ort bezogen werden. Geht das nicht, müssen die Bezüger das Wasser abkochen. 2020 wurden im Kanton St.Gallen 22 Mal mikrobiologische Beanstandungen ausgesprochen.

Wie gut ist unser Hahnenwasser?

Wasser ist das wichtigste Lebensmittel, die genügende Wasseraufnahme ist wesentlich für unseren Körper. Das Leitungswasser in der Stadt St.Gallen habe eine hervorragende Beschaffenheit, heisst es von den St.Galler Stadtwerken. Auch Pius Kölbener bestätigt, dass wir in der Schweiz über sehr gute und zuverlässige Wasserqualität verfügen. Das habe auch mit den hohen gesetzlichen Anforderungen zu tun. Höchstwerte oder Richtwerte sind hoch «und das ist auch richtig so», findet der Kantonschemiker. Er ist von der guten Qualität überzeugt und trinkt täglich Leitungswasser.

Im Unterschied zum Leitungswasser hat Mineralwasser, das man abgepackt im Laden kaufen kann, einen höheren Mineralisationsgrad. Der Mineraliengehalt muss ausgewiesen sein und das Wasser darf vor dem Abfüllen nicht behandelt werden. Der Körper braucht für seinen Stoffwechsel Wasser und Mineralstoffe. Ob er diese übers Wasser aufnimmt, ist dabei nicht entscheidend.

Methoden, die das Leitungswasser verbessern sollen, gibt es einige. Granderwasser zum Beispiel soll Hahnenwasser beleben und seine natürliche Selbstreinigungskraft stärken. Für Pius Kölbener ist das Glaubenssache: «Ob diese Art der Wasseraufbereitung etwas bringt, ist naturwissenschaftlich nicht nachweisbar.» Andere Systeme arbeiten mit elektromagnetischen Feldern, die bewirken, dass der Kalk nicht auskristallisieren kan und sich mehr als Staubschicht ablagert. Das vermindert das Verkalken von Geräten.

Wie wirken sich äussere Einflüsse im Trinkwasser aus?

«Wasser ist ein Naturprodukt», sagt Pius Kölbener. Daher gibt es regional unterschiedliche Zusammensetzungen im Wasser. Dafür verantwortlich ist vor allem der geologische Untergrund: Das Wasser bahnt sich den Weg durch die Gesteinsschichten. Durch Karstgesteinsschichten, die es bei den Churfirsten gibt, fliesst das Wasser hingegen deutlich schneller.

Aber auch äussere Faktoren wie der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln beeinflussen die Wasserqualität. Zum Beispiel das Fungizid Chlorothalonil, ein Mittel gegen Pilzbefall von Getreide, hinterlässt Rückstände im Trinkwasser. Es kam in den vergangenen 50 Jahren vor allem in den Mittellandkantonen zum Einsatz. Mit einer Neubeurteilung wurde die Anwendung dieses Mittels überdacht und per Anfang 2020 vom Bundesrat verboten.

Für Kölbener ist klar, dieser Stoff gehört nicht ins Wasser: «Das Problem wurde nun erkannt und die Anwendung verboten.» Wie lange es dauert, bis sich das Fungizid und seine Abbauprodukte, Metaboliten genannt, abgebaut haben, weiss niemand. Betroffene Wasserversorgungen müssen das kontaminierte Wasser verdünnen, um die Konzentration im Trinkwasser zu senken.

Woher kommt unser Trinkwasser?

Je nach Region gibt es verschiedene Varianten, an Trinkwasser zu kommen. Entweder wird das Wasser ab einer Quelle gefasst, mit einem Pumpwerk Grundwasser gefasst oder Seewasser aufbereitet.

Einer der grössten Wasserversorger der Ostschweiz ist die RWSG, die Regionale Wasserversorgung St.Gallen AG. Das Rohwasser wird dem Bodensee in 60 Metern Tiefe entnommen. Im Seewasserwerk in Frasnacht wird es zu Trinkwasser aufbereitet. Jährlich transportiert die RWSG 8,5 Millionen Kubikmeter Wasser auf einem Transport- und Verteilnetz von rund 246 Kilometern. So gelangt das Wasser auch nach St.Gallen, Teufen, Herisau oder Gossau, wo es teilweise über 400 Höhenmeter überwinden muss. Die RWSG stellt so die Versorgung von Trink-, Brauch- und Löschwasser für über 150'000 Menschen in der Region sicher.

Wasser ist lebenswichtig. Sind wir übers Trinkwasser angreifbar?

Nicht bloss ein Zukunftsszenario ist die Gefahr, dass Trinkwasser absichtlich manipuliert wird, um der Bevölkerung zu schaden. Pius Kölbener sagt:

«Die Gefahr eines Terroranschlags auf Trinkwasser ist real.»

Übers Wasser seien wir empfindlich. Die bestehenden Überwachungssysteme wie die regelmässige Entnahme von Proben, seien deshalb wichtig.

Am deutschen Bodenseeufer drohte ein Landwirt gegenüber Behörden, Erdreich und Wasser zu vergiften. 2005 versenkte er im Bodensee Fässer mit giftigem Pflanzenschutzmittel nahe der Ansaugstation für Trinkwasser. Taucher hoben die Kanister an die Oberfläche. Fürs Trinkwasser stellte die Menge keine Gefährdung dar.

Was, wenn verfärbtes Wasser aus dem Hahnen kommt?

Fliesst rotbraunes Wasser aus den Leitungen, handelt es sich meistens um harmlose Rostspuren, die durch ausreichendes Spülen beseitigt werden können, heisst es in der Informationsbroschüre zur St.Galler Trinkwasserqualität. Sobald das Wasser klar ist und sich die Temperatur nicht mehr verändert, kann man es ohne Bedenken trinken. Rost kommt durch rostige Bereiche der Hausinstallation ins Wasser, ist grundsätzlich aber nicht gesundheitsschädlich.

Eine Wasserabschaltung oder ein Rohrbruch kann zur Folge haben, dass Wasser nur stossweise aus dem Hahn tritt. Dabei kann es eine milchige, braune Farbe und Sand- oder Rostpartikel aufweisen. Es wird empfohlen, die Leitungen zu entlüften: Anschliessend alle Wasserhahnen aufdrehen, bis sauberes Wasser fliesst und die Luft entwichen ist.

Vorsicht: Wenn Wasser über längere Zeit in den Leitungen steht, kann dies die Qualität verändern. Nach einer längeren Abwesenheit sollte man den Wasserhahn erst etwas laufen lassen, bevor man es als Lebensmittel verwendet.