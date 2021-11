Einfach erklärt Was geschieht mit gespendetem Blut? Wo wird es gelagert? Und wie kommt es zu den Patientinnen und Patienten? Niemand weiss, ob er selbst einmal auf fremdes Blut angewiesen ist. Damit dann genug vom richtigen Blut zur Verfügung steht, ist eine komplexe Organisation nötig. Wir blicken dahinter. Jolanda Riedener Jetzt kommentieren 01.11.2021, 05.00 Uhr

Was geschieht nach der Spende mit dem Blut? Bild: Ralph Ribi

«Wer Blut spendet, rettet Leben»: Blutspendezentren werben regelmässig um Spenderinnen und Spender, um genügend Konserven auf Lager zu haben. Jede Person kann selbst rasch in eine Situation kommen, in der sie Blut benötigt. Durch eine schwere Verletzung zum Beispiel.

Jutta Thierbach, Stiftung Blutspende SRK Ostschweiz. Bild: PD

In der Ostschweiz kümmert sich die Stiftung Blutspende SRK Ostschweiz darum, dass sich Angebot und Nachfrage an Blutkonserven decken. Beim Blutspendezentrum in St.Gallen arbeiten 68 Mitarbeitende. Jutta Thierbach, Ärztin und Geschäftsleiterin der Stiftung Blutspende SRK Ostschweiz, gibt einen Einblick in die Organisation.

Eine Anmeldung ist für die Blutspende nicht nötig. Man begibt sich entweder während der Öffnungszeiten ins Blutspendezentrum oder besucht einen Standort für mobile Blutspendeaktionen. Erstspenderinnen und Erstspender müssen sich mit einem Ausweis registrieren. Vor jeder Spende füllt man einen Fragebogen zum Gesundheitszustand aus. Ausserdem werden davor der Blutdruck und Puls gemessen. Wenige Tropfen Blut werden abgenommen, um den Hämoglobingehalt zu erheben. Es ist der Hauptinhaltsstoff der roten Blutkörperchen und für den Sauerstofftransport verantwortlich. Danach begibt man sich auf eine Liege, wo über die Armvene etwa 450 Milliliter Blut abgenommen werden.

So funktioniert die Blutspende. Quelle: Youtube

Bei der Entnahme fliesst das Blut in einen Beutel. Darin sind ein Gerinnungshemmer und eine Nährstoffsubstanz enthalten, damit das Blut haltbar bleibt. Nach der Vollblutentnahme braucht es mehrere Schritte, bis das Blut den Patientinnen und Patienten verabreicht werden kann. Jeder einzelne Schritt wird digital in einem eigens für die Blutspende erstellten IT-System abgebildet und überwacht.

Verarbeitung der Blutspende Laboruntersuchungen (geschieht parallel zur Verarbeitung) Lagerungen Bestellung durch Spitäler Transport und Auslieferung

Nach der Entnahme wird der Blutbeutel gelagert. Das Blut muss dann innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums weiterverarbeitet werden. Das geschieht in mehreren technischen Verfahren, die nachfolgend beschrieben werden.

Als Erstes werden die weissen Blutkörperchen mechanisch über einen Filter aus dem Produkt entfernt. Die weissen Blutkörperchen bleiben in einem speziellen Filter hängen, das Blut fliesst danach in den nächsten Beutel. Das sieht so aus:

Das Blut fliesst von den Beuteln oben über einen Filter in einen neuen. Bild: PD

Anschliessend kommen die Blutbeutel ohne weisse Blutkörperchen in die Zentrifuge. Sie kann das Plasma mechanisch von den roten Blutkörperchen, die man Erythrozyten nennt, trennen.

«Diese roten Blutkörperchen sind ein wahres Wunderwerk», sagt Jutta Thierbach. Sie nehmen Sauerstoff sowie Abfallprodukte auf und transportieren sie auch in den kleinsten Blutgefässen durch den Körper.

Die Beutel werden in eine Zentrifuge gesteckt, hier trennen sich Plasma und rote Blutkörperchen. Bild: PD

Erythrozyten und Plasma sind nun im Beutel getrennt. Jetzt wird das Blutplasma maschinell in einen anderen Beutel übertragen. Danach wird es umgehend über ein Schockgefrierverfahren tiefgefroren und ist anschliessend für zwei Jahre haltbar. Plasma, das nicht direkt für die Patientinnen und Patienten benötigt wird, kommt nach 15 Monaten an Lager zur Weiterverarbeitung an die Industrie. Diese stellt daraus weitere für das Überleben wichtige stabile Blutprodukte her.

Das Plasma wird schockgefroren. Bild: PD

Übrig bleibt das Blutprodukt mit den roten Blutkörperchen, das Erythrozyten-Konzentrat (EK). Es wird im Kühllager bei rund vier Grad gelagert. Es ist bis zur Transfusion 49 Tage haltbar.

Die roten Blutkörperchen werden bei zirka vier Grad gelagert. Bild: PD

Die beiden Produkte werden danach entweder im Blutspendezentrum gelagert oder an andere Ostschweizer Spitäler geliefert. Je nach Bedarf erhalten die Patienten das Plasma oder die roten Blutkörperchen. Hat jemand zum Beispiel durch Verletzungen viel Blut verloren, erhält er normalerweise das Erythrozyten-Konzentrat. Plasma wird in zum Beispiel Personen mit Problemen bei der Blutgerinnung verabreicht.

Ein Hauptgrund fürs Trennen von Plasma und roten Blutkörperchen ist laut Jutta Thierbach auch die Lagerung. Um die höchste Qualität zu erreichen, werden beide Produkte unter verschiedenen Bedingungen aufbewahrt.

Parallel zur Verarbeitung und Lagerung wird jede einzelne Blutspende im Labor untersucht. Im Blutspendezentrum werden die AB0-Blutgruppe, die Rhesusformel und der Faktor Kell bestimmt. Das Kell-System ist wie der Rhesusfaktor oder das AB0-System ein weiteres Blutgruppensystem.

Blutgruppen und Rhesusfaktor Es gibt vier Hauptblutgruppen: A, B, AB und Null. Jeder Mensch gehört einer von ihnen an. Blutgruppen beschreiben die Zusammensetzung der Oberflächen der roten Blutkörperchen. Man spricht von den erblichen Merkmalen (Antigene). Anhand der Antigene A und B ergeben sich die vier verschiedenen Blutgruppensysteme. Ein weiteres Merkmal zur Differenzierung der Blutgruppen ist der Rhesusfaktor. Menschen mit einem positiven Rhesusfaktor besitzen in ihrem Blut das Antigen D, bei einem negativen Rhesusfaktor fehlt das Antigen D. Es ergeben sich also acht verschiedene Blutgruppenkombinationen: A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, 0+, 0-. Die Blutgruppenverteilung ist weltweit unterschiedlich. In der Schweiz kommt die Blutgruppe A mit 38 Prozent am häufigsten vor. 85 Prozent der Schweizer Bevölkerung sind zudem Rhesus-positiv.

Im Referenzlabor in Bern werden Proben auf Infektionserreger getestet. Unter anderem auf Gelbsucht (Hepatitis A, B und C), auf HIV oder Syphilis. Erst nach den Laboruntersuchungen und der Bestimmung der Blutgruppe werden die Produkte freigegeben und etikettiert.

Im Blutspendezentrum in St.Gallen bestimmen die Mitarbeitenden Blutgruppe und Rhesusfaktor. Bild: PD

Falls die Mitarbeitenden im Labor einen Erreger feststellen, wird das Blutprodukt unverzüglich gesperrt und anschliessend entsorgt. Danach wird die Spenderin oder der Spender aufgeboten, um das Blut nochmals zu untersuchen und einen Fehler auszuschliessen. Es kann vorkommen, dass ein Befund falsch positiv ist, sagt Jutta Thierbach. Also ein Infektionserreger erkannt wird, obwohl er nicht existiert.

Das Blutspendezentrum ist gleichzeitig das Lager für Blutkonserven des Kantonsspitals St.Gallen. Es ist auch der grösste Abnehmer des Blutspendezentrums in St.Gallen. Wenn es Blut oder Plasma bestellt, liefert das Blutspendezentrum via Rohrpost. «Das ist der schnellste Weg und war damals auch eine wichtige Voraussetzung beim Neubau des Blutspendezentrums in St.Fiden», sagt Thierbach. So könne das Blut teils direkt in den Operationssaal geliefert werden.

In diesen Gefässen werden die Blutprodukte via Rohrpost ans Kantonsspital geschickt. Bild: PD

Das Blutbedarfsmanagement ist anspruchsvoll. Die Mitarbeitenden des Blutspendezentrums koordinieren den regionalen Blutbedarf und die geplanten Blutentnahmen lang- und kurzfristig. Zweimal wöchentlich finden ausserdem Sitzungen statt: Bedarf, Planung und Bestand werden angeschaut, um, wenn nötig, Massnahmen bei Engpässen treffen zu können.

Um Engpässe zum Beispiel auch während der Sommerferien zu vermeiden, greift das Blutspendezentrum auf Erfahrungswerte zurück. Andererseits werden mit im Voraus geplanten Spendenaufrufen und Werbekampagnen drohende Engpässe vermieden. Mit Social-Media-Aktionen oder Aufrufen direkt an Spenderinnen und Spender könne man notfalls auch kurzfristig mobilisieren. Zudem stehen die Blutspendezentren untereinander in Kontakt, um sich bei Engpässen aushelfen zu können.

Es kommt nur die Anzahl Blutspenden zusammen, die auch benötigt wird. Ziel des internen abteilungsübergreifenden Blutbedarfsmanagements ist es, dass der Bedarf an Blutprodukten aus den Spitälern deckungsgleich ist mit der Anzahl der Vollblutentnahmen. Jeglicher Verfall von Blutprodukten werde so gut wie nur möglich vermieden.

«Jüngere Personen zur Blutspende zu aktivieren, ist nicht leicht», sagt Jutta Thierbach. Die Stiftung Blutspende SRK Ostschweiz sei immer dabei, an neue Spenderinnen und Spender zu kommen. «Wir sind auf Spender angewiesen. Niemand weiss, ob er selbst einmal Blut braucht», sagt Thierbach. Und man könne es nicht synthetisch herstellen. Glücklicherweise hätten sich während der Coronapandemie trotzdem viele Erstspender gemeldet. Schweizweit werden jeden Tag etwa 1000 Blutkonserven benötigt. In der Ostschweiz werden jedes Jahr zirka 15'000 Blutspenden entnommen.

Wenn immer möglich, transfundiere man den Patientinnen und Patienten ihre eigene Blutgruppe. Weil eine Fehltransfusion zum Tod führen kann und man die Blutgruppe nicht immer kenne, verabreiche man in Notfällen zuerst die Blutgruppe Null negativ. Diese verträgt normalerweise jede Person. Allerdings sind nur sechs bis neun Prozent der Bevölkerung Null negativ. Um Ressourcen zu schonen und von verschiedenen Blutgruppen Reserven zu haben, suche man Spenderinnen und Spender aller Blutgruppen.

Das Blut wird der Spenderin oder dem Spender an der Armvene abgenommen und fliesst in einen Beutel. Bild: Ralph Ribi

Wie gewährleistet die Stiftung Blutspende SRK Ostschweiz, dass die Patientinnen und Patienten Blut in perfektem Zustand bekommen? Die vorhandenen Kontrollsysteme würden sehr gut greifen, ist Jutta Thierbach überzeugt. Als Wissenschafterin wisse sie aber, dass nichts zu 100 Prozent sicher sei. Bei den Blutspenden handle es sich um ein natürliches Produkt, wobei es zu Abweichungen kommen könne. Als Spenderin oder Spender muss man den Fragebogen wahrheitsgetreu ausfüllen und unterschreiben – gleichzeitig werde das Blut aber auch noch im Labor untersucht.

