Einfach erklärt Was bringt Fasten? Ist das gesund? Und was passiert im Körper? Nach der Fasnacht beginnt für gläubige Christen eine 40-tägige Fastenzeit. Sie verzichten auf Essen oder andere Annehmlichkeiten. Auch in anderen Religionen wird gefastet. Es gibt aber auch nichtreligiöse Motive. Jolanda Riedener 17.02.2021, 11.00 Uhr

Fasten hat eine lange Tradition. Die Beweggründe für eine Fastenkur sind unterschiedlich. Bild: Imago

Ein Relikt aus alten Zeiten

Fasten hat eine lange Tradition, viele Kulturen und alle Weltreligionen kennen das Ritual. So sollen bereits die alten Griechen und Ägypter gefastet oder auf bestimmte Nahrungsmittel verzichtet haben. Wohl um ihre Sinne zu schärfen oder der Gesundheit zuliebe. Noch heute wird das Fasten zelebriert und hat neben religiösen auch gesundheitliche Aspekte.

Fasten mit religiösem Hintergrund



Gläubige fasten, um Busse zu tun und ihrem Gott näher zu sein. So fasten Christen während 40 Tagen vor Ostern, um sich auf die Feier des Todes und der Auferstehung von Jesus an Ostern vorzubereiten. Ab dem 5. Jahrhundert rückte der Verzicht auf Genussmittel in den Mittelpunkt. An den «Fasttagen» durfte man nur einmal am Tag eine volle Mahlzeit zu sich nehmen. Fleisch war verboten, heisst es auf «kath.ch».

Viele Bischöfe sehen den Sinn der Fastenzeit darin, sich selbst und seinen Lebensstil so zu ändern, dass durch Besinnung und Gebet wieder mehr Raum für Christus und die Mitmenschen bleibt. Statt auf Nahrung verzichten Gläubige unter anderem auf Genussmittel, Unterhaltung oder das Autofahren. Die Evangelisch-reformierte Kirche des Kantons St.Gallen spricht mit ihrer Verzichtsaktion «40 Tage ohne» vor allem jüngere Leute an.

Aber auch im Islam ist Fasten ein wichtiges Gebot - während des Fastenmonats Ramadan fasten Muslime von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Im Buddhismus und Hinduismus spielt der Verzicht ebenfalls eine wesentliche Rolle. Im Judentum gibt es mehrere Fastentage, zum Beispiel Jom Kippur. Der Verzicht ist in der Regel auf maximal 25 Stunden am Stück beschränkt.

Was ist Heilfasten?

Berühmte Varianten des Fastens sind die Lehren nach dem Arzt Otto Buchinger oder nach der Benediktinerin Hildegard von Bingen, die 1098 geboren wurde. Auch in der Pfarrei St.Anna in Frauenfeld gibt es seit 20Jahren eine Fastengruppe nach der Heiligen Hildegard.

Bei dieser Fastenmethode nimmt man nur Dinkelprodukte, Früchte und Gemüse ein. Laut Alex Hutter, Diakon der Pfarrei St.Anna, sind das Zusammenkommen und der Austausch in der Gruppe während der Fastenwoche ein wichtiger Bestandteil des Fastens. Fasten tut dem Körper, der Seele und dem Geist gut, sagt Hutter. Und:

«Die ersten Tage sind streng, aber am vierten oder fünften Tag stellt sich eine Leichtigkeit ein.»

Eine Klinik, die sich auf Fasten spezialisiert hat, ist die Buchinger-Wilhelmi-Klinik am deutschen Bodenseeufer in Überlingen. Sie bietet recht kostspielige Fastenaufenthalte an. Insbesondere kranke Personen berichten über Erfolge durch Fasten. So soll Fasten während der Chemotherapie von Krebspatienten einen positiven Einfluss haben, heisst es in einer Studie aus Deutschland.

Wie funktioniert Intervallfasten?

Beim Intervallfasten wird teilweise auf Nahrung verzichtet. Bei der 16:8-Methode beschränkt man sich auf zwei Mahlzeiten pro Tag und legt über Nacht eine Pause von 16 Stunden ein. Bei der 5:2-Methode ernährt man sich fünf Tage pro Woche normal, an zwei Tagen isst man nichts.

Studien zeigen, dass die Wirkung von Intervallfasten eher enttäuschend ist, sagt Bernd Schultes, Facharzt für Innere Medizin, Endokrinologie und Diabetologie am Stoffwechselzentrum in St.Gallen.

Was passiert beim Fasten im Körper?

Wenn der Körper keine Nahrung aufnimmt, fehlen ihm Energiequellen wie Eiweiss, Fett und Zucker. Bereits wenige Stunden nach dem Ausbleiben der Nahrungsaufnahme zeigen sich Auswirkungen auf den Stoffwechsel. Der Körper schaltet auf Sparflamme. Man fühlt sich schlapp und müde, die Konzentration nimmt ab: Fasten bedeutet auch Stress für den Körper.

Damit der Glukosespiegel im Blut aufrechterhalten wird, beginnt der Körper damit, eigene Energievorräte anzuzapfen. Zuerst bezieht er Kohlenhydrate aus der Leber, um das Gehirn ausreichend zu versorgen. Nach etwa 48 Stunden sind die Zuckervorräte leer, der Körper stellt auf Eiweissverbrennung um, und es kommt kurzfristig zu einem Muskelabbau. Ausserdem startet der Körper die Fettverbrennung: Er wandelt Ketone um und hemmt den Muskelabbau. Nach wenigen Tagen Fasten stammt die benötigte Energie deshalb bis zu 95 Prozent aus der Verbrennung von Fetten.

Ausserdem kommt ein Recyclingprozess in Gang: Das Fasten begünstigt die Selbstverdauung in den Körperzellen. In einer Art Zellreinigung gewinnt der Körper dadurch neue Zellbausteine. Beim Fasten werden ausserdem Hormone ausgeschüttet, darunter Adrenalin, Cortisol oder das Glückshormon Serotonin.

Was bedeutet Entschlackung?

Otto Buchinger führte den Begriff des Entschlackens 1935 im Zusammenhang mit der Fastentherapie ein. Der Begriff Schlacke stammt aus der Industrie und meint unverbrannte Rückstände in damals üblichen Kohleöfen. Es entstand ein bildhafter Vergleich eines russenden Ofens, der erst wieder zieht, wenn er von Schlacke befreit ist.

Der Darm hat jedoch nichts von einem steifen Kamin, dessen Wände verdreckt sind. In der Medizin gibt es den Begriff Schlacke nicht. Im Volksmund hält sich das Entschlacken als Sinnbild für das Entfernen von Überflüssigem, Störendem oder Schädlichem. Jedoch gibt es in einem gesunden Körper keine Ansammlungen von Stoffwechselprodukten: Nicht verwertbare Stoffe werden über Darm und Nieren ausgeschieden, heisst es auf der Website der Ärztegesellschaft Heilfasten.

Ein anderer Begriff für Entschlackung ist Detox – auch hier fehlt eine wissenschaftliche Basis; der Sinn solcher «Entgiftungskuren» ist fraglich.

Ist Fasten gesund?

Wie gesund Fasten ist, ist umstritten. Die Naturheilkunde schwört auf die Selbstheilkräfte des Körpers. Es gibt Studien, die einen positiven Effekt des Fastens ausweisen, etwa bei Personen mit Diabetes Typ 2. Auch bei Bluthochdruck, rheumatischen Erkrankungen, Reizdarm oder Nahrungsmittelunverträglichkeit soll Fasten helfen.

Bernd Schultes, Facharzt für Innere Medizin, Endokrinologie und Diabetologie in St.Gallen, sieht Fasten differenziert. Zum Beispiel zeige sich bei Diabeteserkrankten ein kurzfristiger Erfolg. Auch habe Fasten eine entzündungshemmende Wirkung. Jedoch erhalte der Körper beim Fasten zu wenig Eiweiss, weshalb das modifizierte Fasten gängiger sei. Hierbei nehmen die Betroffenen entsprechende Spezialprodukte zu sich.

Für gesunde Personen hält Schultes Fasten in der Regel für unproblematisch, wenn es sich um eine kurzfristige Kur handle. Jedoch sollten ältere Personen oder solche mit Vorerkrankung professionelle Beratung beanspruchen. Nicht geeignet sei Fasten für Personen, die längerfristig abnehmen wollen. «Gegen das christliche Fasten, wo auf einzelne Lebensmittel wie Süsses oder andere Gewohnheiten verzichtet wird, ist sicherlich nichts einzuwenden», sagt Schultes.

Wie lange sollte eine Fastenkur dauern?

Die Dauer des Fastens kommt auf die Ausgangslage an: Menschen mit geringem Körpergewicht sollten sich auf kürzere Fastenperioden beschränken. Beim therapeutischen Fasten ist eine Dauer von zwei bis vier Wochen empfohlen. Bei gesunden Personen, die nicht aus therapeutischer Motivation fasten, empfiehlt die Ärztegesellschaft Heilfasten eine Fastenwoche. Wer zum ersten Mal fastet, sollte dies unter Anleitung tun.

Wann ist Vorsicht geboten?

Während für gesunde Erwachsene das Fasten kein Problem darstellt, sollten Kinder oder Frauen in der Schwangerschaft oder Stillzeit keinesfalls fasten. Vorsicht bei Vorerkrankungen oder wenn Medikamente eingenommen werden. Hier empfiehlt sich die Absprache mit einer Ärztin oder einem Arzt.

Eignet sich Fasten zum Abnehmen?

Wer abnehmen will, stellt seine Ernährung besser langfristig um, statt mit Fasten Kilos zu verlieren. Beim Fasten schaltet der Körper auf ein Notprogramm und vermindert seinen Energiebedarf. Danach greift der Jo-Jo-Effekt besonders gern und sorgt dafür, dass der Körper sich mehr Fettvorräte zulegt als zuvor.