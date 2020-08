Interview «Eine Stadt am See hätte gute Chancen»: Der St.Galler Fusions-Turbo Bruno Schaible über einen Kanton, der in seiner Amtszeit sein Gesicht verändert hat Er war der erste und bisher einzige Gemeindereformer im Kanton S.Gallen: Bruno Schaible über seine Zeit als Kuppler, das St.Galler Erfolgsmodell und das noch ungenutzte Potenzial. Christoph Zweili 09.08.2020, 19.15 Uhr

Gemeindereformer Bruno Schaible stand nicht gerne im Mittelpunkt. Tobias Garcia

Sie wurden rund um die Fusionen auch schon als Standesbeamter, Hochzeiter oder Kuppler bezeichnet: Inzwischen ist es still geworden um Ihre Person. Ist das gewollt?

Bruno Schaible: Nicht unbedingt, aber mir soll es recht sein. Das öffentliche Interesse ist nicht mehr so gross: Die einzelnen Projekte laufen nicht mehr so.

Sie standen nicht gerne im Mittelpunkt?

Nein, das habe ich nicht gesucht.

Warum braucht es Strukturreformen im Kanton?

Vor den Fusionen gab es viele kleine Gemeinden mit knapp 1000 Einwohnern: Heute sind es mit Hemberg und Berg gerade noch zwei. Eine politische Gemeinde mit ein paar Hundert Einwohnern am Laufen zu halten, ist schwierig: Es ist nicht einfach jemanden zu finden, der sie führt. Kleine Gemeinden haben oft Mühe, langjährige Mitarbeitende zu ersetzen. Diese Generalisten sind heute kaum mehr zu finden.

Und: Sind die heutigen Gemeindegrenzen nicht schlicht überholt?

Absolut. Man geht nach Zürich in den Ausgang, nach Wil ins Kino, bewegt sich also in einem grösseren Raum. Es ergibt daher Sinn, wenn sich auch die Gemeinden so organisieren. In kleinen Gemeinden besteht ein Klumpenrisiko – etwa bei den Steuerzahlern. In einem grösseren Verbund sind die Entwicklungschancen besser. Das sind Gründe, die einer Vereinigung in die Hand spielen.

An wie vielen Reformen waren Sie beteiligt?

Es waren 135 Projekte quer über alle Gemeindeformen, also von Korporationen über Orts-, Schul- bis zu politischen Gemeinden – gelungene und nicht gelungene Vereinigungen.

Wie viele dieser Fusionen waren erfolgreich?

Viele, rund 85 Prozent.

Hand aufs Herz: Wo sind Sie gescheitert?

In wenigen Schulgemeinden, die nicht inkorporieren wollten: In Mörschwil, Grabs, St.Margrethen, Benken. Mit Ausnahme von Mörschwil haben die Schulgemeinden dann später doch inkorporiert oder sind gerade dabei. Das macht dort Sinn, wo die Schulgemeinden das gleiche Gebiet abdecken wie eine politische Gemeinde. Gescheitert sind wir vor allem in politischen Gemeinden nach 2013.

2013?

Bis zu diesem Zeitpunkt sind alle Vereinigungen, die wir angegangen haben, gelungen. Seither nicht mehr.

Hat der politische Wind gedreht?

Daran will ich es nicht aufhängen. Einen roten Faden gibt es nicht. Einmal waren es die Finanzen, dann die Schule oder die Angst, die politische Eigenständigkeit aufgeben zu müssen: Die Projekte sind aus unterschiedlichen Gründen gescheitert. In der Regel hat stets eine Gemeinde die Vereinigung abgelehnt.

Zentrum von Gossau. Reto Martin

Hat auch das Thema Stadt-Land eine Rolle gespielt, etwa bei Gossau und Andwil?

Ja, sicher. Andwil befürchtete, die Eigenständigkeit zu verlieren. Mit einer Einheitsgemeinde wäre für die Schule aber ein grosser Gewinn drin gelegen.

Andwil. Ralph Ribi

Im Mittelrheintal gab es doch noch eine grosse Schlappe?

Die als «G5» bezeichnete Vereinigung von Au, Berneck, Balgach, Widnau und Diepoldsau war noch vor meiner Zeit.

Sie gehen Ende Monat vorzeitig in Pension: Was war Ihre Aufgabe?

Darauf zu achten, dass die Gemeinden auf dem Weg zur Fusion, Inkorporation oder Auflösung nichts falsch machen. Und mit der Zeit von Erfahrungen zu profitieren, die andere auf diesem Weg schon gemacht haben, die Gemeinden also zu unterstützen.

Der Kanton hat unter Ihrem Regime sein Gesicht verändert: Wie sah er 2007 und wie sieht er heute aus?

Nach aussen wahrgenommen werden meist nur die politischen Gemeinden: Beim Amtsantritt waren es 88 Gemeinden – Rapperswil-Jona hatte gerade fusioniert -, heute sind es noch 77. Abgesehen vom Linthgebiet und dem Toggenburg ist das in den 13 Jahren nicht ausgesprochen viel. Was man oft nicht sieht, sind die Spezialgemeinden. Bei den Schulgemeinden waren es beim Amtsantritt noch 115, heute sind es noch 35 – per Ende Jahr noch 31. Auch bei den Korporationen gab es eine grosse Bereinigung. Insgesamt sank die Zahl der Gemeinden von 440 auf 293.

Stimmt die Aussage, dass St.Gallen zu den Kantonen mit den grössten Gemeinden gehört?

Auch wenn andere nachziehen: Einwohnermässig stimmt das.

Was wäre die ideale Anzahl Gemeinden im Kanton?

Dafür gibt es keine Faustregel. Dafür müsste man die ideale Einwohnerzahl bestimmen …

… das wollen wir als nächstes wissen. Und auch die ideale Gemeindegrösse …

Das lässt sich nicht einfach mit dem Rechenschieber festlegen. Unsere Gemeinden sind sehr unterschiedlich: Topografisch, strukturell, wirtschaftlich und was die Mentalität betrifft … dass eine Gemeinde aber auch dem Personal gewisse Perspektiven bieten kann, sollte sie schon rund 3000 bis 3500 Einwohner haben.

Über welche erfolgreiche Gemeindefusion haben Sie sich am meisten gefreut?

Eschenbach. PD

Über jene in Eschenbach und in Wildhaus – an beiden Orten gab es sehr viel Widerstand. In Wildhaus wurden vor allem finanzielle Bedenken ins Feld geführt, im Linthgebiet fand sich Goldingen im Vereinigungsprojekt Eschenbach nicht zurecht.

Wildhaus. PD

Und über welche abgelehnte Fusion am meisten geärgert?

Gewurmt hat mich die 2008 abgelehnte Fusion von Goldach und Untereggen: Da gab es Widerstände in Untereggen wegen der Schule. Am Abstimmungswochenende sagte Untereggen dann aber klar Ja und Goldach, wo es zuvor keinen öffentlichen Widerstand gab, lehnte die Fusion ab.

Der bisher reformfreudigste Kanton ist Glarus, der 2011 aus 25 Ortsgemeinden drei grosse Einheitsgemeinden geformt hat. Der Kanton Schaffhausen wollte 2016 gar einen gemeindefreien Einheitskanton schaffen – ein absolutes Novum in der Schweiz. Warum hat es im Kanton St.Gallen bisher keine Volksinitiative in dieser Richtung gegeben?

Das weiss ich nicht, aber die Ausgangslage in anderen Kantonen ist anders. Dass das Kantonsvolk wie in Glarus Ja sagt zu einer Vereinigung, ist bei uns nicht möglich: Im Kanton St.Gallen müsste jede Gemeinde einzeln darüber abstimmen. Per Initiative liesse sich also nur die eigene Gemeinde anstossen, eine Vereinigung anzugehen.

Im Kanton St.Gallen geht der Trend klar in Richtung Einheitsgemeinden: Sind eigenständige Schulgemeinden Auslaufmodelle?

Persönlich würde ich sagen Ja. Die Schulgemeinden, die mit ihrem Einzugsgebiet mit dem Gebiet der politischen Gemeinde übereinstimmen, sind fast alle im Kanton inkorporiert.

Der Kanton St.Gallen wählte mit dem Gemeindevereinigungsgesetz von 2007 anders als der Kanton Thurgau einen Ansatz, der auf dem Prinzip der Freiwilligkeit basiert. Sie haben dazu eine Studie gemacht. Was ist die wichtigste Erkenntnis?

Ich habe die neun grössten Gemeindevereinigungen untersucht. Vielfach waren das Gemeinden, die finanziell Mühe hatten – im Toggenburg etwa, wo sie auf dem Maximalsteuerfuss hängengeblieben sind: Allen gemeinsam ist, dass sich die Situation mit der Vereinigung deutlich verbessert hat.

Wie hat der Kanton von diesem Erfolgsmodell profitiert?

Er hat professionellere Gemeinden als Gegenüber erhalten und die geänderten Strukturen haben zu geringerem Aufwand in der Aufsicht und Beratung der Gemeinden geführt. Er hat aber auch Geld gespart, indem er bei den Gemeinden mit einem tieferen Steuerfuss weniger Finanzausgleich ausrichten musste – bei einzelnen Gemeinden war das bis zu 1,5 Millionen Franken pro Jahr. Bis 2016 war der Steuerfuss ein Bestandteil beim Berechnen des Finanzausgleichs. Dieser Steuerfussanteil wurde 2016 gestrichen, der Kanton profitiert über den Finanzausgleich also nicht mehr.

Wie viel Geld steht noch für Gemeindevereinigungen zur Verfügung?

Die Fusionen werden aus dem besonderen Eigenkapital finanziert, einem Topf geäufnet aus dem Verkäufen der Nationalbank-Goldreserven. Von den anfänglich 612 Millionen Franken sind noch 216 Millionen Franken übrig. Heute können jährlich höchstens Tranchen von 30,6 Millionen eingesetzt werden. Rund 90 Millionen Franken wurden für Vereinigungen eingesetzt, tatsächlich ausgegeben wurden bisher rund 75 Millionen Franken. Den Rest setzte das Finanzdepartement ein, um den Steuerfuss zu stützen.

Die zweite Fusion im Neckertal von 2023 ist die vorläufig letzte im Kanton.

Oberhelfenschwil. Martin Lendi

Das vor den Sommerferien eingereichte Fördergesuch für die Vereinigung der drei politischen Gemeinden Hemberg, Neckertal und Oberhelfenschwil liegt bei mir auf dem Tisch. Bis Ende Monat sollte ein Vorschlag auf dem Tisch liegen, den die Regierung diskutieren kann.

Das Thema Gemeindefusion flammt offenbar auch am See wieder auf: Goldach, Rorschach und Rorschacherberg wollen zusammenrücken – zumindest die Regionalparteien. Ist das realistisch?

Goldach. PD

Rorschach. Jolanda Riedener

Die Rede war bisher nur von verstärkter Zusammenarbeit. Eine Fusion zu einer grossen «Stadt am See» hätte aber durchaus Aussicht auf Erfolg. Sie könnte sich wohl besser entwickeln als wenn jede Gemeinde für sich alleine bleibt und doch in vielen Dingen abhängig ist vom Nachbarn. Ich denke auch, dass sich der Kanton hier sehr engagieren würde. Das war auch 2014 der Fall, als die drei Gemeinden zu einem frühen Zeitpunkt eine Fusion abgelehnt hatten – ohne zu wissen, was der Kanton beigetragen hätte.

Sie gehen frühzeitig in Pension: Braucht es das Format des «Gemeindereformers» nicht mehr?

Ich gehe nicht deshalb in Pension. Ich hatte noch andere Aufgaben wie den Finanzausgleich und die Gemeindefinanzstatistik. Und ich habe mit Mario Gemperle einen Nachfolger, der sämtliche Aufgaben, inklusive Reformen, übernimmt. Ich bin überzeugt, dass das Ende der Reformen im Kanton St.Gallen noch nicht erreicht ist. Es gäbe da noch etliche Kandidaten …

Die da wären …?

Das müssen die Gemeinden selber herausfinden.