Eine Rückkehr zum Fernunterricht ist die letzte Option: Auf eine Maskenpflicht wird an Ostschweizer Schulen noch verzichtet, dafür wird korrektes Lüften geübt Die Herbstferien neigen sich dem Ende zu: Ab Montag haben die Schülerinnen und Schüler in der Ostschweiz wieder Unterricht. Dieser soll wenn immer möglich in den Klassenzimmern stattfinden. Sabrina Manser, Mea McGhee, Ida Sandl 17.10.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zum Schutz der Lehrpersonen wurden in verschiedenen Schulzimmern Plexiglas-Spuckschutze aufgestellt. Bild: Fabian Biasio/Keystone

«Niemand möchte zurück zum Fernunterricht! In diesem Punkt sind sich die Erziehungsdirektionen der Deutschschweiz einig», sagt Roland Inauen, Vorsteher des Innerrhoder Bildungsdepartementes. Und sein Ausserrhoder Amtskollege Alfred Stricker betont:

«Bevor wir den Fernunterricht wieder einführen, werden wir alle erdenklichen Massnahmen ergreifen.»

Das könnte auch eine Maskenpflicht an Schulen aller Stufen bedeuten. Masken tragen oder nicht? Dieses Thema wird derzeit rege diskutiert. Aktuell gilt in den Kantonen St.Gallen, Thurgau und beiden Appenzell an Schulen keine generelle Maskenpflicht.

Tina Cassidy, Leiterin Amt für Mittelschulen Kanton St.Gallen. Bild: PD

«Die Schulen können selbst über ein Maskenobligatorium entscheiden», sagt etwa Tina Cassidy, die Leiterin des Amts für Mittelschulen im Kanton St.Gallen. Das Tragen einer Gesichtsmaske für Lehrpersonen und Lernende auf Verkehrsflächen – das sind Eingangsbereich, Korridore und Toiletten – wird empfohlen. Dies gilt für die Sekundarstufe II, also Mittel- und Berufsschulen im Kanton St.Gallen.

Wer am Platz sitzt, darf die Maske abnehmen

Konkret schreibt die Kantonsschule am Burggraben St.Gallen auf ihrer Website: Nach den Herbstferien gilt eine Maskenpflicht in öffentlichen, frei zugänglichen Innenräumen, also nebst Gängen auch in Arbeitsecken oder in der Mensa. Im Schulzimmer dürfen Masken abgenommen werden, wenn Schüler ihren Platz eingenommen haben. Vor den Herbstferien galt lediglich eine Maskenempfehlung.

Eine Neuerung hat die Ausserrhoder Regierung am Freitag kommuniziert: Das Departement Bildung empfiehlt ab der Stufe Sek I (3. Zyklus, Berufsbildungszentrum Herisau und Kantonsschule Trogen) in Bereichen, in denen das Abstand halten nicht möglich ist und wenn die Personen nicht fest an einem Platz sitzen, das Tragen von Gesichtsmasken.

Lehrpersonen wollen Maskenpflicht für Schüler

Beat Brüllmann, Chef des Thurgauer Amtes für Volksschule. Bild: Reto Martin

Vorerst verzichtet der Kanton Thurgau auf allen Schulstufen auf eine Maskenpflicht, sagt Beat Brüllmann, Leiter des Amts für Volksschule. Inzwischen ist es vielen Lehrerinnen und Lehrern aber nicht mehr wohl. Bei Anne Varenne, der Präsidentin von Bildung Thurgau, häufen sich Anfragen nach einer Maskenpflicht für Schüler. Dies betreffe aber nur die Sekundarstufe II, stellt sie klar. «Es ist nicht nachvollziehbar, warum die Lernenden auf dem Weg zur Schule im ÖV eine Maske tragen müssen, aber im Schulhaus nicht.» Auch dort würden sich viele Menschen auf engem Raum begegnen. Manche Schulzimmer seien zu klein, um den Mindestabstand einzuhalten. In solchen Situationen sollten die Lehrpersonen der Berufsfach- und Mittelschulen eine Maskenpflicht anordnen können.

Nur wenige Klassen mussten in Quarantäne

Generell sind Lehrpersonen und Schulkinder angehalten, die Hygienemassnahmen und Abstandsregeln einzuhalten. Diese Massnahmen haben sich bewährt. Es mussten zwar bis zu den Herbstferien mit Ausnahme von Innerrhoden in allen Ostschweizer Kantonen einzelne Klassen in Quarantäne. Doch Beat Brüllmann betont:

«Die Schule ist keine Coronatreiberin.»

Grundsätzlich soll der Unterricht im Klassenverband und gemäss Stundenplan abgehalten werden. Auch Lager, Schulreisen, Elternabende können unter Einhaltung von Schutzmassnahmen stattfinden. Abgeraten wird indes von klassenübergreifenden Projekten sowie Anlässen wie Laternenumzügen oder Weihnachtstheatern.

Die Frauenfelder Schulen zum Beispiel verzichten in den ersten zwei Wochen nach den Ferien explizit auf solche Elemente. So wurden die Berufswahlinformation und Elternabende in den November verschoben. Schulpräsident Andreas Wirth will beobachten, wie sich die Lage entwickelt und ob sich Kinder oder Lehrer in den Ferien angesteckt haben. Das habe man schon nach den Sommerferien praktiziert. Er sagt: «Die ersten zwei Wochen sind wesentlich.»

Bei leichtem Husten dürfen Primarschüler zur Schule Ab 38,5 Grad Fieber zum Arzt Darf mein Kind in die Schule, wenn es Schnupfen hat? Und bei leichtem Husten? Um solche Fragen zu beantworten, hat die Deutschschweizer Volksschulämter-Konferenz (DVK) in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) je ein Merkblatt für das Vorgehen bei Krankheits- und Erkältungssymptomen bei Kindergärtlern und Primarschülern sowie Sekundarschülern erfasst. Eine Frage führt zur nächsten: Verschiedene Szenarien sind auf dem Merkblatt abgedeckt (siehe links, vereinfachte Darstellung). Das Flussdiagramm hilft Eltern, zu entscheiden, ob das Kind in die Schule gehen soll oder nicht. Bei Kindergärtlern und Primarschülern gilt: Bei Schnupfen, Halsweh oder leichtem Husten ohne Fieber, sofern es dem Kind ansonsten gut geht, kann es in die Schule gehen. Hat ein Kind Fieber oder starken Husten, es geht ihm ansonsten aber gut, muss es zu Hause bleiben. Erst wenn es dem Kind schlechter geht oder es über 38,5 Grad Fieber hat, muss ein Arzt konsultiert werden. Auch Sekundarschüler dürfen bei Schnupfen noch die Schulbank drücken. Bei Fieber, Husten, Halsweh oder Störung des Geschmacks- oder Geruchssinns sollte jedoch ein Arzt konsultiert werden. Der Arzt entscheidet, ob ein Coronatest durchgeführt wird. Wird keiner angeordnet, muss die Schülerin oder der Schüler 24 Stunden lang symptomfrei sein, bis er oder sie wieder in die Schule darf. Bei einem positiven Testergebnis gilt dasselbe Vorgehen wie bei allen Covid-­Patienten. (mas)

Das Merkblatt ist unter folgendem Link zu finden: www.regionalkonferenzen.ch/node/46

In Appenzell Innerrhoden sind Eltern, gemäss einem Schreiben, das alle Erziehungsberechtigten dieser Tage erhalten, angewiesen, auf Schulbesuche zu verzichten. Auch soll jeweils nur ein Erwachsener pro Kind an Elternabenden teilnehmen. Neu empfiehlt das Erziehungsdepartement zudem, die Begleitung der Kindergärtler und Schulkinder zur Schule auf ein Minimum zu beschränken.

Aufgabenpakete für Kinder in Quarantäne

Und wie ist das Vorgehen, wenn doch Lehrpersonen oder Lernende erkranken? Tritt ein Sars-Cov-2-Fall an einer Schule auf, entscheidet das Contact-Tracing des jeweiligen Kantons, wie viele Kinder und Lehrer in Quarantäne müssen. Für den Fall, dass ganze Klassen betroffen sind, würden die Kinder und Jugendlichen in dieser Zeit im Fernunterricht beschult.

Einzelne Kinder, die in Quarantäne sind, werden mit einem Aufgabenpaket versorgt, ähnlich wie kranke Schülerinnen und Schüler, nur etwas umfangreicher, sagt der Thurgauer Amtsleiter Beat Brüllmann.

In der Stadt St.Gallen hätten die Lehrer ebenfalls Arbeitsaufträge vorbereitet, sagt der Dienststellenleiter von Schule und Musik, Martin Annen.

Klare Regeln sorgen für Zuversicht

«Ich finde es gut, dass wir klare Weisungen erhalten», sagt Sarah Noger, Primarlehrerin in St.Gallen. Sie ist zudem Lehrbeauftragte an der Pädagogischen Hochschule St.Gallen (PHSG) und im kleinen Vorstand des Verbands für Lehrpersonen der Sektion St.Gallen. «Klare Regeln sorgen für eine gewisse Zuversicht und sind entlastend.» Noger ist bewusst: «Eine Aushilfe will wahrscheinlich lieber etwas Aktuelles machen, als das Notfallprogramm zu verwenden.»

Martin Annen, Dienststellenleiter Schule und Musik der Stadt St.Gallen. Bild: PD

Die Situation, dass gleich mehrere Lehrpersonen ausfallen, habe ein Schulhaus in St.Gallen schon einmal erlebt. «Damals hatten wir für 13 Lehrpersonen eine Stellvertretung, aber irgendwann werden wir einen Engpass haben», sagt Martin Annen, Dienststellenleiter Schule und Musik der Stadt St.Gallen. Bis jetzt konnten solche Situationen mit Stellvertretungen gelöst werden.

PH-Studierende als zusätzliche Aushilfen

Würde sich die Situation durch Ausfälle von Lehrpersonen zu sehr zuspitzen, arbeiten die Kantone auch mit den Pädagogischen Hochschulen (PH) in St.Gallen und Kreuzlingen zusammen. Im Thurgau würden Abschluss-Studenten in die Lücke springen, sollten sich bei den Lehrpersonen durch Krankheitsfälle oder Quarantäne Engpässe abzeichnen. Mit der PH St.Gallen hat auch Ausserrhoden eine Vereinbarung.

Die Schulen melden sich bei Bedarf beim Studiengangssekretariat der Kindergarten- und Primarstufe oder bei jenem der Sekundarstufe I der PH St.Gallen. Die Sekretariate stellen die Anfragen der Schulen auf ein Studierendenportal. Interessierte Studierende des dritten und fünften Semesters melden sich direkt bei der betreffenden Schulleitung und informieren das Sekretariat wiederum, falls ein Einsatz stattfindet. Studierende dürfen maximal acht Werktage unterrichten, so die Auskunft der Pädagogischen Hochschule St.Gallen.

In Kreuzlingen wird das korrekte Lüften gelernt

Kaum ein Schulkind kommt ohne Schnupfen oder Halsweh durch den Winter, denn Schulzimmer sind für Erkältungs- und Grippeviren wahre Paradiese. Diesem Umstand begegnet die Schulgemeinde Kreuzlingen mit einer gezielten Strategie. Ab Montag wird ein zusätzlicher Schwerpunkt auf korrektes Lüften gelegt. Und zwar recht professionell: CO2-Messgeräte in den Schulzimmern zeigen an, sobald ein kritischer Wert erreicht ist. Dann ist es Zeit, für Durchzug zu sorgen, möglichst von gegenüberliegenden Fenstern, sogenanntes Querlüften. Das bewirkt mehr, als ein Fenster über lange Zeit einen Spalt geöffnet zu lassen. Die CO2-Messgeräte wandern nach ein paar Tagen weiter ins nächste Schulzimmer. Die Kreuzlinger Schulpräsidentin Seraina Perini sagt:

«Lehrpersonen sowie Schülerinnen und Schüler sollen ein Gespür dafür bekommen, wann es Zeit zum Lüften ist.»

Eine wichtige Aufgabe erfüllt das Hauswartspersonal aller Schulen. Dieses schenkt der Reinigung von Fenster- und Türfallen, Schaltern, Treppengeländern, WC-Infrastruktur sowie Lehrer- und Schülerpulten besondere Beachtung. Trotz der schwierigen Umstände soll der Unterricht ab Montag wenn möglich in den Klassenzimmern stattfinden, darüber herrscht in der Ostschweiz Konsens.

Der St.Galler Dienststellenleiter Martin Annen sagt: «Mit Schutzkonzepten und deren strikten Einhaltung setzen wir alles daran, dass es keinen weiteren Lockdown gibt.» Dennoch: Für Lehrerin Sarah Noger macht es Sinn, vom Schlimmsten auszugehen. Aber: «Alle bemühen sich, dass es nicht zu einer zweiten Schulschliessung kommt.» Sie sagt: «Das wäre sehr kritisch für ganz viele Bereiche, vor allem für die Psyche und das Lernen der Kinder.» Und weiter: «Die Kinder sind seit dem Lockdown zum Teil verängstigt.» Man müsse zwischen der körperlichen und psychischen Gesundheit abwägen.