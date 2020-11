Interview «Eine Hoffnungsträgerin für Frauen und Mädchen auf der ganzen Welt»: Was eine US-Ostschweizerin zur historischen Wahl von Vizepräsidentin Kamala Harris sagt Susan Rinderer freut sich über die Wahl von Kamala Harris zur ersten Vizepräsidentin der USA. In Amerika brauche es mehr Frauen in Führungspositionen, sagt die Präsidentin des «American Women’s Club in Liechtenstein». In der Ostschweiz sei dies bereits der Fall. Rossella Blattmann 09.11.2020, 17.00 Uhr

Laut Susan Rinderer, Dentalhygienikerin aus Hinterforst bei Altstätten, hat Kamala Harris gute Chancen, in vier Jahren die erste US-Präsidentin zu werden. Bild: Michel Canonica

Joe Biden hat es geschafft. Er hat Donald Trump geschlagen, der Demokrat ist der designierte Präsident der USA. Wie froh sind Sie?

Susan Rinderer: Sehr, sehr froh. Ich bin so happy. Leider gewann in meinem Heimatstaat, dem «Swing-State» Ohio, Donald Trump. Das stört mich aber gerade nicht: Ich bin einfach glücklich, dass Joe Biden zum 46. Präsidenten der USA gewählt wurde. Doch noch viel mehr freut mich die historische Wahl von Kamala Harris zur Vizepräsidentin.

Warum? Was bedeutet die Wahl von Kamala Harris zur Vizepräsidentin für die amerikanischen Frauen?

Harris ist die erste Frau in diesem wichtigen Amt. Das zeigt allen Frauen, nicht nur in Amerika: Wir können alles schaffen! Harris ist eine Hoffnungsträgerin für Frauen und Mädchen auf der ganzen Welt.

Wie haben Sie die Wahl mitverfolgt?

Die Wahlnacht am Dienstag habe ich live im Fernsehen geschaut. Die darauffolgenden Tage habe ich immer wieder den Fernseher eingeschaltet und meine CNN-App gecheckt. Zuerst dachte ich: Oh je, Trump wird wiedergewählt. Ich war sehr nervös. Es war eine so knappe Sache. Ich habe die ganze Zeit mit meinen Freundinnen aus dem «American Women's Club» Whatsapp-Nachrichten geschrieben. Als am Samstag schliesslich feststand, dass Biden Pennsylvania gewonnen und somit genug Elektorenstimmen hatte, war ich sehr erleichtert.

Haben Sie gefeiert?

Nein, wegen des Coronavirus konnte ich leider kein Fest organisieren. Ich habe im kleinen Rahmen, mit einem schönen Nachtessen zu Hause mit meinem Mann und meinen beiden Teenagern gefeiert.

Was erhoffen Sie sich vom Duo Biden-Harris?

Die USA sollen kein gespaltenes Land mehr sein. Ich wünsche mir Chancengleichheit, eine Krankenversicherung und eine gute Ausbildung für alle Amerikanerinnen und Amerikanern. Egal, welches Geschlecht, welche Hautfarbe, oder wie viel Geld sie haben.

Sie leben seit 26 Jahren in der Ostschweiz. Inwiefern ist das Selbstverständnis der Frauen in Politik und Wirtschaft in den USA anders als hier?

In der Schweiz, auch in der Ostschweiz, sind Frauen in der Politik und Wirtschaft angekommen. In den USA ist dieser Prozess noch am laufen. Mit Kamala Harris als Vizepräsidentin wird es hoffentlich bald mehr Amerikanerinnen in Führungspositionen geben.

Sie sagen, in der Ostschweizer Politik und Wirtschaft mischen bereits einige Frauen mit. Können Sie ein Beispiel nennen?

Claudia Graf, Chefin der Brauerei Sonnenbräu in Rebstein und seit diesem März St.Galler FDP-Kantonsrätin. Sie ist jung und hat schon viel erreicht.

Gegenüber dem Tagblatt sagten Sie im Vorfeld der Wahlen, Sie wünschten sich eine Frau an der Spitze der Vereinigten Staaten...

... genau. Dem sind wir nun einen Schritt näher gekommen. Joe Biden hat bereits gesagt, dass er in vier Jahren nicht zur Wiederwahl antreten wird. Ich bete, dass Vizepräsidentin Kamala Harris auf Biden folgt und sie 2024 erste US-Präsidentin wird.