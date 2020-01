Soll das Spital Wattwil ein Pflegezentrum werden? Der Gemeinderat Wattwil kritisiert die Regierung für ihr Vorgehen scharf Geht es nach der St.Galler Regierung, soll das Spital Wattwil umgenutzt werden. Für den Gemeinderat ist klar: Das Spital wäre nach neusten Plänen der Regierung ein Pflegeheim. Er kritisiert, dass die Regierung die Verhandlungen vorantreibt, bevor die Vernehmlassung ausgewertet ist. Linda Müntener 10.01.2020, 10.46 Uhr

Die Zukunft des Spitals Wattwil gibt zu reden. Bild: Ruben Schönenberger

Die Spitalstrategie der St.Galler Regierung wirft hohe Wellen – harsche Reaktionen lassen auch nach der Vernehmlassungsfrist nicht auf sich warten. So aus dem Toggenburg: Der Gemeinderat Wattwil findet deutliche Worte. «Mit grösster Irritation» nahm er zur Kenntnis, dass die Regierung «offenbar keinen Wert auf eine Schlussfolgerung aus den Vernehmlassungsantworten legt und bereits unter Hochdruck daran arbeitet, den Spitalneubau in Wattwil loszuwerden». Dies, noch bevor der politische Entscheidungsprozess abgeschlossen sei.

Grund für die Empörung: Just auf den Ablauf der Vernehmlassungsfrist am 20. Dezember 2019 sei die Regierung «plötzlich» mit der Idee an den Gemeinderat herangetreten, den Spitalneubau mit einem privaten Anbieter statt für medizinische, für pflegerische Leistungen zu nutzen. Das schreibt der Gemeinderat in einer Medienmitteilung. «Aus dem Spital Wattwil würde also ein Pflegeheim werden.»

Das Spital Wattwil gehört zu den fünf Standorten, die gemäss Spitalstrategie in ein Gesundheits- und Notfallzentrum umfunktioniert werden sollen. Der Gemeinderat schreibt, dass das Modell «Integrierte Gesundheitsversorgung Toggenburg» der Gemeinde für die Zukunft des Spitals Wattwil mit einem medizinischen Leistungsangebot der Regierung «nicht genehm» sei, weil es nicht in den vorbereiteten Plan passe. Und gemäss den Aussagen der Regierung eine Konkurrenzsituation zum «staatseigenen Spitalverbund» schaffen würde.

Ein überregionales Angebot im Bereich Spezial-Langzeitpflege sei eine Notlösung. Für den Gemeinderat ist das Vorgehen der Regierung «staatspolitisch höchst fragwürdig»: Die Planung und Organisation der Pflege sei eine staatliche Aufgabe, die auf der kommunalen Ebene angesiedelt sei. Sie werde im Toggenburg seit Jahren durch private Anbieter, regionale Zweckverbände und die Gemeinden erfüllt.

Für den Rat ist klar: Idee würde am Notstand nichts ändern

Die regionale Bedarfsplanung zeige, dass die nötigen Kapazitäten in der Pflege vorhanden und gesichert seien. Aus Sicht des Gemeinderats würde die Idee am bevorstehenden Notstand in der medizinischen Versorgung nichts ändern. Der Gemeinderat hat der Regierung seine Befürchtung mitgeteilt, dass mit ihrem Vorgehen weitere Fakten geschaffen werden sollen, die einen ergebnisoffenen Ausgang des laufenden Prozesses verunmöglichen.

Wattwils Gemeindepräsident Alois Gunzenreiner lässt sich in der Medienmitteilung wie folgt zitieren:

«Wir können uns des Eindrucks nicht erwehren, dass es offenbar nur noch darum geht, den Schaden zu minimieren, den die Regierung mit der Vernichtung von Volksvermögen im grossen Stil vorsieht – und das nun auch noch zulasten unserer funktionierenden Strukturen.»

Umso stossender ist es für den Gemeinderat, dass die Regierung bereits jetzt mit einem privaten Anbieter «unnötigen Aktivismus über ihre Kompetenzen hinaus» entwickelt, «während sie selbst in ihrem Hoheitsbereich jegliches Mittun privater Anbieter kategorisch ausschliesst, wie neben dem Nein zum Wattwiler Modell auch die Ablehnung eines Verkaufs des Spitals Flawil zeigt». Das Vorgehen sei einmal mehr «unverständlich» und «nicht vertrauensbildend».

Gemeinderat distanziert sich von den Plänen

Der Gemeinderat distanziere sich von dieser erneuten «Hauruck-Übung». «Bereits der ganze Prozess war eine Farce», kritisiert Gunzenreiner. «Von allem Anfang an wurde das Ergebnis der Volksabstimmung 2014 als obsolet dargestellt. Und es wurden laufend durch nicht vorgesehene Entscheide Fakten geschaffen, die das Spital Wattwil systematisch ausbluten lassen. Obendrein wurden damit auch erhebliche finanzielle Mittel verschleudert.»