Interview Eine Bäuerin an der Spitze der Bauern: Thurgauer Landwirtschaftsverband neu mit Co-Präsidium Erstmals führt mit der Thurgauerin Maja Grunder eine Frau einen kantonalen Bauernverband − zusammen mit einem Mann. Thomas Güntert 25.06.2020, 17.40 Uhr

Teilen sich das Präsidium des Bauernverbands: Maja Grunder und Daniel Vetterli. Thomas Güntert

Maja Grunder aus Oberneunforn ist schweizweit die erste Frau an der Spitze eines kantonalen Bauernverbandes. Bei der schriftlich durchgeführten Generalversammlung des Verbandes Thurgauer Landwirtschaft (VTL) wurde sie zusammen mit Daniel Vetterli für die nächsten vier Jahre ins Co-Präsidium gewählt.

Maja Grunder, beim VTL waren Sie eigentlich für die Findungskommission für einen neuen Verbandspräsidenten zuständig. Wie kam es dazu, dass Sie sich letztlich selbst aufstellen liessen?

Grunder: Ich habe viele Gespräche mit geeigneten Personen geführt, doch aufgrund der zunehmenden Arbeitsbelastung auf den Höfen war niemand bereit, das Amt zu übernehmen.

Hat Vorgänger Markus Hausammann vielleicht auch zu grosse Fusstapfen hinterlassen?

Grunder: Markus hat einen Wahnsinnsjob gemacht und konnte als Nationalrat auch Synergien nutzen. Das hat natürlich viele abgeschreckt.

Daniel Vetterli, warum haben Sie sich denn nicht gleich aufstellen lassen?



Vetterli: Das kam für mich nicht in Frage. Als Präsident der Thurgauer Milchproduzenten habe ich mich bewusst aus dieser Sache herausgehalten, weil ich nicht auf zwei Hochzeiten tanzen wollte. Zudem wollte ich nicht das Gefühl vermitteln, dass ich überall der Chef sein will.

Wie kam es dennoch dazu?

Vetterli: Meine Kandidatur ermöglicht es, eine Frau in eine Führungsverantwortung zu lupfen. Maja war bereit, Verantwortung zu übernehmen, aber nur in einem Co-Präsidium.

Hat die Attraktivität eines solchen Amts abgenommen?

Vetterli: Bis vor 30 Jahren waren Bauernpräsidenten im Thurgau wie kleine Könige.

Heute ist die allgemeine Tendenz da, dass einer verheizt wird, sobald er im Amt ist.

Die Institutionen müssen sich zunehmend rechtfertigen, weil es immer mehr Leute gibt, die grundsätzlich alles hinterfragen.

Werden die Bauern eine Landfrau an der Spitze ihres Verbandes akzeptieren, Frau Grunder?

Grunder: Ich definiere mich nicht als Landfrauenvertreterin, sondern als Bäuerin. Der Landfrauenverband ist im Thurgau wohl der grösste Verband, aber eigenständig. Beim VTL werden die Bäuerinnen von der Kommission Frauen in der Landwirtschaft vertreten. Das ist bei uns im Thurgau etwas speziell und anders als in anderen Kantonen.

Nochmals die Frage: Akzeptieren die Bauern eine Bäuerin an ihrer Spitze?

Grunder: Was die Anerkennung der Bäuerinnen auf dem Hof angeht, sind wir im Kanton Thurgau sehr weit. Wir haben mit der Kommission Frauen in der Landwirtschaft ein gutes Sprachrohr nach aussen und im Verband sind wir drei Vorstandsfrauen, die nicht nur drin sind, weil es so sein muss. Wir sind gewählt und werden akzeptiert und gehört. Es ist möglich, dass manche das nicht gut finden, aber wenn man sieht, wie viel Arbeit die Frauen auf den Höfen leisten, müssen wir uns nicht erklären. Ich glaube, dass meine Arbeit in den nächsten Jahren kritischer unter die Lupe genommen wird als die von Daniel Vetterli. Ich bin ja erste Frau, die so etwas macht.

Wie gross ist denn die Arbeitsbelastung in diesem Amt?

Vetterli: Das Präsidium erfordert 20 Stellenprozent. Wenn das Amt auf zwei Personen aufgeteilt ist, wird sich das Pensum allerdings auf 25 bis 30 Prozent erhöhen.



Wie sind die Verantwortungen künftig aufgeteilt?



Vetterli: Es gibt sehr viele Dossiers, von der Berufsbildung über Landtechnik und Natur bis hin zu den Bäuerinnen. Wir teilen die Verantwortung und reduzieren damit die Arbeitslast.

Wir haben beide kein Interesse, wie ein altes Ehepärchen gemeinsam von Versammlung zu Versammlung zu reisen.

Was wird sich unter Ihrer Führung verändern?

Grunder: Die vorgespurte Arbeit von Markus Hausammann wird nicht gross anders werden. Für mich ist es wichtig, dass alle Familienmitglieder auf den Höfen wahrgenommen werden. Zudem liegt mir daran, dass die Ausbildung der Bäuerinnen auf dem Arenenberg im Thurgau bleibt.

Vetterli: Die Interessenvertretung gegenüber dem Kanton und dem Raumplanungsamt sind enorm wichtig, damit unsere jungen Bauern ihre Betriebe entwickeln dürfen. Beim Tierschutz muss das Veterinäramt auf Kooperation und nicht auf Schikane setzen. Ein persönliches Anliegen ist mir die Beziehung zur Bevölkerung mit Blick auf Marketing, Kommunikation und Aufklärung.