Eine Badi für die Volksgesundheit – die Geschichte der Erholungs- und Sportanlagen Altstätten

(xa) Grosse Leute, grosse Sorgen – die Gesa koste sehr viel Geld, doch Ihr mögt’s uns nicht verargen: ein Punkt, der für uns noch nicht zählt.

Wir möchten Luft und uns bewegen, wir haben Überschuss an Kraft, wir möchten schwimmen auch bei Regen, das alles habt ihr uns beschafft! Vor allem soll man das Hallenbad loben, unter Wasser noch strahlt es hell; für die Damenwelt sind oben Bar-Frisiertische zur Stell’!

Draussen fördern viele Becken die Aktion «Gesundes Volk»; 50 Meter lange Strecken, für alle Lernenden Lehrschwimmbecken, drei Sprungbretter, die in den Himmel recken, ein hübsches «Mutter und Kind»-Planschbecken, eine Rutschbahn wird den Rutschbedarf decken, der Rasen das Volk an die Sonne schrecken!

Nun lasst Euch aber noch erzählen, von der Schnelllaufpiste für Weltrekorde, von Männern, die sich liessen wählen, für Parlamentarier-Fussballsport! Von Nachtbeleuchtung, dunklem Turnier, von Zuschauerrampe und Caférevier, von Handball-, Volley- und Korbballfeld, für die Zukunft von dem vielen Geld, das bald eine Kunsteisbahn wir erlauben, man soll sogar an den Tennisplatz glauben. In den vielen neuen Dingen, die jeder sicher zu nutzen weiss; wissen wir noch ein Lied zu singen: Vita-Parcours für Säugling und Greis!Bevor Ihr alle von dieser Feier zufrieden, begeistert geht nach Haus, für die Herren Candrian, Stadler und Bayer sei dieser schöne Blumenstrauss!