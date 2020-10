«Ein zweiter Lockdown wäre das Schlimmste» – Bundesrat Berset und Gesundheitsdirektor Damann schwören die St.Gallerinnen und St.Galler auf den Coronawinter ein Am Montag hat Bundesrat Alain Berset, Vorsteher des Eidgenössischen Departements des Inneren, die Gallusstadt besucht. Nach einem Rundgang im Kybunpark und dem Zentrum für Labormedizin stellte sich Berset im Kantonsspital St.Gallen den Fragen der Medien. Rossella Blattmann und Sabrina Manser 12.10.2020, 18.29 Uhr

Bundesrat Alain Berset (r.) hat am Montag St. Gallen besucht. Im Kantonsspital St. Gallen stellte er sich gemeinsam mit dem St. Galler Gesundheitsdirektor den Fragen der Medien. Bild: Ralph Ribi

Maske montieren, Kontaktdaten angeben, Laptop anschliessen. «Ist er schon da?» Es ist ein verregneter Montagnachmittag und die Medienvertreter im Hörsaal des Kantonsspital St. Gallen (KSSG) warten gespannt auf den angekündigten hohen Besuch.

Bundesrat Alain Berset (SP), Vorsteher des Eidgenössischen Departements des Inneren (EDI), wird zum gemeinsamen Mediengespräch mit dem St. Galler Gesundheitsdirekor Bruno Damann (CVP) erwartet. Um sich ein Bild der Pandemiebekämpfung zu machen, hatte Berset zuvor den Kybunpark und das Zentrum für Labormedizin am Kantonsspital besucht.

Bundesrat Alain Berset besucht den FC St.Gallen. FCSG-Präsident Matthias Hüppi (links) schenkt Alain Berset ein Trikot. Bundesrat Alain Berset lässt sich von Pascal Wicki, Bereichsleiter Event beim FC St. Gallen, das Sicherheitskonzept im Kybunpark erklären. Pascal Wicki, Alain Berset und Regierungsrat Bruno Damann im Kybunpark. Alain Berset, Pascal Wicki und Matthias Hüppi im Kybunpark. Bundesrat Alain Berset besucht den FC St.Gallen. Bundesrat Alain Berset und Regierungspräsident Bruno Damann im Zentrum für Labormedizin. Bundesrat Alain Berset im Zentrum für Labormedizin. Bundesrat Alain Berset im Zentrum für Labormedizin. Bundesrat Alain Berset und BAG-Direktorin Anne Levy lassen sich das Zentrum für Labormedizin erklären. Alain Berset auf dem Weg zur Medienkonferenz. Letzte Vorbereitungen vor der Medienkonferenz in St.Gallen. Bruno Damann und Alain Berset vor der Medienkonferenz am St.Galler Kantonsspital. Alain Berset informiert über die aktuelle Corona-Situation.

Der Innenminister lobt den FC St. Gallen

Er sei sehr froh, heute persönlich und nicht nur «à la distance» in

St. Gallen zu sein, sagt der Innenminister. Der Rundgang im Kybunpark habe ihm gezeigt, dass Grossanlässe momentan durchaus möglich seien.

«Mit genug Platz und einem guten Schutzkonzept ist vieles möglich.»

Im St. Galler Fussballstadion sei beides vorhanden. Bei Privatanlässen sei dies anders, besonders im Winter, mahnt Berset. Befinde sich eine grössere Festgesellschaft in einem geschlossenen Raum, sei es besonders wichtig, den Abstand zu halten und sich regelmässig die Hände zu waschen. «Wir haben eine schwierige, grosse Aufgabe vor uns.» Berset ergänzt:

«Wir müssen einen Preis zahlen für einen stabilen Winter.»

«Die Lage ist beunruhigend »

Bundesrat Alain Berset. Bild: Ralph Ribi

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) meldete in der Schweiz 4068 neue Coronafälle über das Wochenende, der Kanton

St. Gallen 191. Berset sagt zu den schweizweit steigenden Zahlen: «Die Lage ist beunruhigend.» Und ergänzt: «Die Situation in der Schweiz ist kritisch, aber unter Kontrolle.» Die Hospitalisationen würden steigen, «doch die Spitäler sind nicht überlastet», sagt Berset und fügt hinzu: «Noch nicht.»

Auch Regierungspräsident Damann ist besorgt. Die Fallzahlen im Kanton St. Gallen steigen an, jedoch sei die Zahl der Hospitalisierungen noch tief. «Momentan bewegen wir uns im Dreistufenplan zwischen Stufe 1 und 2.» Dieser Plan sieht verschärfte Massnahmen vor, wenn über mehrere Tage 30 bis 40 Neuansteckungen hinzukommen. Bei den Hospitalisationen liegt die kritische Schwelle bei bis zu 50 Covid-19-Patienten pro Woche, bei den Intensivpflegeplätzen bei zwölf Patienten.

Dieser Dreistufenplan müsse aufgrund neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse überarbeitet werden. Derzeit liege der Fokus zu stark auf den Fallzahlen, jedoch seien vor allem die Zahl der Hospitalisierungen und die Positivitätsrate wichtig. Am meisten beunruhigt auch Damann eine allfällige Zunahme der Hospitalisierungen.

Lokale Lockdowns möglich

Bundesrat Berset hält Coronatests «für eine gute Sache». Dies sehen nicht alle so. In der «Schweiz am Wochenende» hatte Pietro Vernazza, Leiter der Infektiologie und Spitalhygiene am Kantonsspital St. Gallen, gesagt, die Schweiz müsse ihre Teststrategie überdenken, weil sie auf lange Frist zu teuer komme.

Auch wenn sie Geld kosten: Mit den Tests lasse sich die Verbreitung des Coronavirus im Auge behalten, so Berset. Die Alternative, ein erneuter Lockdown, würde die Schweiz finanziell viel mehr schmerzen.

«Ein zweiter Lockdown mit mehreren Millionen Menschen zu Hause wäre das Schlimmste für die Schweiz. Das müssen wir vermeiden.»

Ja, die Coronatests seien teuer für die Kantone, doch deutlich günstiger als ein erneuter wochen- oder monatelanger Lockdown.

Auch Damann sagt: «Wir müssen einen zweiten Lockdown verhindern. Einen solchen würden wir wirtschaftlich und gesellschaftlich nicht verkraften.» Lokale Lockdowns seien möglich, vor allem wenn Stufe 3 erreicht würde. Nämlich dann, wenn es wegen einer hohen Zahl von Hospitalisierungen zu Engpässen im Gesundheitswesen käme. Essenziell sei es zudem, dass die Grenzen der umliegenden Länder offen blieben.

«Ohne Grenzgänger kollabiert unser Gesundheitssystem.»



Einheitliche Massnahmen in den Ostschweizer Kantonen

Regierungspräsident Bruno Damann. Bild: Ralph Ribi

Am Dienstag werden laut Damann mögliche Massnahmen an der Regierungssitzung besprochen. Man werde am Dienstag noch nichts definitiv entscheiden.

«Es ist aber klar, dass wir etwas unternehmen müssen.»

Ebenso seien in der Ostschweiz einheitliche Massnahmen angedacht: Die St. Galler Regierung koordiniere sich vor der Einführung neuer Massnahmen mit den umliegenden Kantonen.

Grundsätzlich befürwortet der Gesundheitschef die föderalistische Vorgehensweise. «Die Situation im Tessin war nicht dieselbe wie in

St. Gallen.» Doch: «Ich fände es gut, wenn der Bundesrat Leitlinien vorgibt.» Also beispielsweise, ab welchem Zeitpunkt eine Maskenpflicht in Läden eingeführt werden sollte. «So hätten wir doch eine gewisse Einheitlichkeit.» Dieses Anliegen habe er mit Bundesrat Berset am Montag besprochen.

Damann sagt mehrmals:

«Es ist wichtig, dass wir Massnahmen einführen, die auch etwas nützen und die die Bevölkerung unterstützen.»

Eine Maskenpflicht sei möglich. Es würde jedoch wenig Sinn machen, eine Maskenpflicht in den Läden einzuführen, weil sich die Leute gar nicht dort anstecken. Da sich die Leute oft im Familienkreis mit dem Virus infizieren, sei es zum Beispiel denkbar, die Anzahl Leute an einem Familienfest zu limitieren. Dasselbe gelte für Bars oder Clubs. Der kantonale Führungsstab informiere am Dienstag die Regierungsmitglieder genauer über die aktuelle Lage.