Kolumne «Ein wenig brüllen ist derzeit offiziell erlaubt»: Axel Zimmermann, Gemeindepräsident von Pfäfers, über die Sitzungen des Gemeinderats. Wir lassen täglich Menschen aus der Ostschweiz zu Wort kommen, die in der Coronakrise weiterhin arbeiten. Axel Zimmermann, Gemeindepräsident von Pfäfers, über das Arbeiten im geschlossenen Rathaus, die langen Zeiten am Telefon und die starken Dorfgemeinschaften im Taminatal. 03.04.2020, 11.58 Uhr

Axel Zimmermann, Gemeindepräsident von Pfäfers. Bild: PD

Ich bin jetzt viel mehr im Büro, es finden ja keine Anlässe statt. Und ich hänge viel öfter am Draht, in regionalen Telefonkonferenzen und im Gespräch mit Bürgern. Wir haben das Rathaus geschlossen; so haben wir eine Eintrittskontrolle. Besucher sind aber willkommen, müssen sich mit der Hausglocke oder telefonisch anmelden.