Corona-Impfungen «Ein weiterer Lockdown liegt nicht drin»: Der Corona-Stratege der St.Galler Hausärzte über Impfwillige, kritische Kollegen und ärgerliche Epidemiologen Patrick Scheiwiler, Vizepräsident und Corona-Verantwortlicher der St.Galler Ärztegesellschaft, freut sich sich im Interview über den Impfstart in den Hausarztpraxen und weist die Kritik mancher Kollegen am Vorgehen des Kantons zurück. Vielmehr lobt er die Strategie der wohnortnahen Verimpfung und ärgert sich in der andauernden Pandemie nur über eins: die Schwarzmalerei der Epidemiologen zu Bern. Interview: Marcel Elsener 21.01.2021, 05.00 Uhr

Ab nächster Woche beginnt in den St.Galler Hausarztpraxen die Impfung gegen das Coronavirus.

Ab Montag beginnen 300 Hausärzte im Kanton St.Gallen mit dem Impfen. Nach langem Warten eine erfreuliche Nachricht, oder?

Patrick Scheiwiler: Das ist richtig, wir freuen uns sehr, loslegen zu können. Wobei das «lange Warten» zu relativieren ist: Es geht rasch, die Zulassung des Moderna-Impfstoffs ist nur zweieinhalb Wochen her. Wir konnten die Detailplanung erst machen, als wir wussten, wie viele Impfdosen eintreffen. Das zeigt die gute Vorbereitung im Kanton.

Wie kommt es zur Zahl von 300 Praxen?

Es ist gut die Hälfte der Praxen im Kanton. Bei denen, die nicht impfen, handelt es sich um Hausarztpraxen, die neben Abstrichen und der regulären Wintersaison keine Kapazitäten haben sowie um viele Spezialistenpraxen, die keine Hausarztfunktionen haben.

Ist es das Verdienst der Ärzteschaft, dass St.Gallen als erster Kanton breit auf die Hausärzte setzt?

Patrick Scheiwiler, Vizepräsident und Corona-Verantwortlicher Ärztegesellschaft des Kantons St.Gallen, Hausarzt mit Praxisgemeinschaft in Arnegg. Bild: PD

Es ist ein Zeichen der guten Zusammenarbeit zwischen Kanton und Ärzteschaft. Beide waren von Anfang an gewillt, mit diesen Strukturen zu fahren. Wir pochten darauf, dass wir die Risikogruppen in den Praxen impfen können, weil die in dieser Phase noch notwendige Selektion nicht in Impfzentren gemacht werden kann und weil die Wohnortnähe ein hoher Komfort bedeutet. Der Kanton war bereit, unser Konzept zu unterstützen, weil er weiss, dass wir das stemmen können.

Vorläufig hat eine Praxis 30 Dosen zur Verfügung, also längst nicht genug für alle Risikopatienten. Wie viele müssen sich gedulden und wie vertrösten sie diese?

Eine Einzelpraxis hat diese 30 Dosen, eine Gruppenpraxis hat in der Regel mehr, es sind also nicht so wenig. Das Ziel ist klar, möglichst viele Leben zu retten. Viele, die nicht zu den ersten gehören, zeigen Verständnis und sind glücklich, dass sie nicht das grösste Risiko haben.

Wer nun einen Impftermin beim Hausarzt hat, was muss diese Person mitbringen oder machen?

Sie soll sich im Vorfeld darüber klar geworden sein, ob sie noch Zusatzinformationen braucht oder nur zum Impfen hingeht. Wir machen in unseren Impffenstern keine grossen Aufklärungsgespräche mehr. Wer noch Informationen braucht, soll keinen Impf-, sondern einen Besprechungstermin beim Hausarzt abmachen.

Wer die Infektion hatte, gilt als immun und muss zumindest drei Monate nicht geimpft werden. Manche wissen aufgrund des milden Verlaufs nicht, ob sie die Krankheit hatten. Gibt es für diese Personen einen Schnelltest?

Nein, es ist nicht relevant, ob jemand die Infektion schon durchgemacht hat, weil eine Impfung nach einer Infektion kein höheres Risiko bedeutet. Aber es ist gut zu wissen, wer eine gewisse Immunität hat, weil wir jene zuerst impfen wollen, die gar keinen Schutz haben. Ich nehme an, dass die Hausärzten bei 90 Prozent ihrer Hochrisikopatienten wissen, ob sie Covid hatten oder nicht.

Begrüssen Sie den Strategiewechsel, ab sofort auf möglichst viele Erstimpfungen zu bauen und längere Fristen für die Zweitimpfung in Kauf zu nehmen?

Ja. Allerdings betrifft der Wechsel nur den Impfstoff von Biontech/Pfizer, der in den Heimen, Spitälern und Schwerpunktpraxen verimpft wird. Da sollen vor allem in den Heimen möglichst viele eine Erstimpfung erhalten. Gemäss den neusten Zahlen aus Israel bietet die erste Impfung einen Teilschutz von 70 bis 80 Prozent. In den Hausarztpraxen haben wir den Moderna-Impfstoff, von dem wir weitere Mengen erhalten sollten. Da fahren wir nach wie vor die Vier-Wochen-Strategie.

In der Ärzteschaft war Murren über mangelnde Information zu hören, und der St.Galler Impf-Fahrplan wurde als zu kompliziert und zu langsam kritisiert. Berechtigt?

Ich finde diese Kritik unberechtigt. St.Gallen wusste sehr früh, was es will und plante, was sich noch ohne Zulassung planen liess. Impfzentren zu installieren wären logistisch einfacher, aber wir wollten Wohnortnähe. Die Verteilung in die Praxen ist viel aufwändiger. Da hat der Kanton tolle Arbeit geleistet. Die Online-Anmeldung nach dem Prinzip «first come, first served» ist für die Impfung der Risikopatienten nicht besser.

Andere Kantone impften früher.

Unser Start am 6. Januar war früh genug. Die höchsten Risikopatienten, also die Heimbewohner, wurden sehr früh geimpft. Diese Erstimpfungen sind in allen Heimen Mitte, spätestens Ende Februar abgeschlossen, bis Ende März folgt die zweite Impfung. Ich weiss nicht, welche Kantone dies ebenfalls so abschliessen können. Mit diesen Impfwerten fallen wir sicher nicht ab.

Die Ärzte waren gut informiert?

Wir haben erst vor einer Woche erfahren, wieviele Dosen es aus einem Impfstoff gibt. Von solchen Informationen ist die nachfolgende Detailplanung abhängig. Der Mix aus sicheren und gewünschten Informationen zum richtigen Zeitpunkt an die richtigen Personen zu geben, war eine schwierige Gratwanderung. Das gelang uns vielleicht nicht immer optimal. Aber es ist in einer Krise nicht möglich, alle so zu informieren, dass jeder zufrieden ist.

In der Ärzteschaft wird mitunter auch die Entschädigung kritisiert.

Für die erste Impfung ist die Entschädigung mit 30 Franken sicher knapp, wir erhalten ja vom Kanton 15.50 Franken zusätzlich zur Krankenkassenentschädigung. Über beide Impfungen gerechnet legen wir wohl nicht drauf, aber wissen nicht, ob wir daran auch etwas verdienen. Wir Hausärzte nehmen die Verantwortung für die Kantonsbevölkerung gerne wahr, wären aber nicht unglücklich, wenn wir dafür auch entlöhnt würden.

Zu Ihrer eigenen Praxis: Seit wann rufen Impfmotivierte an?

Es begann in der zweiten Hälfte Dezember, als der erste Impfstoff im Endspurt war. Von da an führten wir auch eine Liste von Impfwilligen.

Wie lang ist die Warteliste, und wie setzen Sie die Prioritäten, wenn Sie jetzt die ominöse Triage vornehmen müssen?

Auf der Liste unserer Gruppenpraxis sind etwa 250 Patientinnen und Patienten, die das Kriterium des Alters oder des Risikos erfüllen. Wir haben 90 Dosen erhalten. Weil das Alter das höchste Risiko ist, impfen wir die Ältesten zuerst. Wenn kurzfristig ein Termin frei wird, weil jemand ausfällt, berücksichtigen wir Personen aus anderen Risikogruppen, zum Beispiel Übergewichtige.

Schwere Komplikationen im Alter und Todesfälle stehen im Vordergrund. Wie viele milden Verläufe erleben Sie bei betagten Patienten?

Ich habe erfreulich viele betagte Patienten mit mildem Verlauf. Und es ist bekannt, dass 80 Prozent der Höchstrisikogruppe der über 90-Jährigen die Krankheit überlebt, wogegen 20 Prozent daran sterben. Vier von fünf müssen also nicht auf die Intensivstation. Warum es die einen trifft und die andern nicht, weiss man nicht.

Was sagen Sie Impfgegnern?

Ich muss da nicht belehren, es ist jeder Person frei gestellt, sich bis zum Sommer zu schützen. Ein weiterer Lockdown für jene, die sich nicht impfen liessen, liegt aber nicht mehr drin.

Was war Ihr schlimmster Moment in diesem Winter?

Da fällt mir keiner ein, ich hatte vielmehr sehr positive Erlebnisse. Ich war immer gut informiert und freute mich, einbezogen und gehört worden zu sein. Und in unserer Praxis setzen die Kolleginnen und Kollegen bereitwillig alles daran, diese Krise mit Zusatzaufwand meistern zu können.

Keinerlei Ärger?

Doch, am ehesten ärgerte ich mich über die Epidemiologen in Bern, die oft an die Öffentlichkeit gingen und mit ihrer Schwarzmalerei nie recht bekamen. Weder waren die Intensivstationen voll noch war das Gesundheitssystem am Anschlag, wie sie es dem Bundesrat immer weismachen wollten. Obwohl die Regierung nie machte, was die Experten wollten, trafen ihre Prognosen nicht ein. Jetzt haben wir einen zweiten Lockdown und die Zahlen sinken – ohne die Wirkung dieser Massnahmen.

Wie vermitteln Sie Zuversicht?

Ich hoffe, dass wir im Sommer durch die günstigere Saison, durch vermehrtes Draussen sein und hoffentlich vielen Geimpften ein relativ normales Leben führen können. Allerdings könnte es Einschränkungen für gewisse Aktivitäten von Leuten geben, die keine Impfung und keinen Negativtest vorweisen können.

Empfehlen die Ärzte demnach den Impfnachweis für Fussballspiele oder Musikfestivals?

Die Ärzteschaft hält sich da zurück, das Schutzkonzept für Grossveranstaltungen wird der Kanton zu beurteilen haben. Persönlich finde ich, dass wir unser Leben nach jenen ausrichten müssen, die die angebotene Unterstützung nutzen wollten und deshalb wieder möglichst vieles frei geben.