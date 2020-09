«Ich wollte zu den Toten gehören»: Ein Waisenkind des Pestalozzi-Kinderdorfs erinnert sich an die Nazi-Gräuel 1944 hat Argyris Sfountouris als vierjähriger Junge ein SS-Massaker überlebt. Am Sonntag wird der ehemalige Schüler des Kinderdorfes und der Kantonsschule in Trogen achtzig Jahre alt und ist im Kinok St.Gallen zu Gast. Sein Leben hat der griechisch-schweizerische Doppelbürger dem Kampf gegen das Vergessen gewidmet. Martin Preisser 05.09.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Friedensaktivist Argyris Sfountouris, hier an der Zürcher Langstrasse, ging als Waisenkind in Trogen zur Schule. Bild: Andy Müller/Freshfocus

Er pendelt zwischen Athen und Zürich, drei Monate hier, drei Monate dort. Seit zwanzig Jahren. «Mein Leben ist ein Provisorium, aber mit dem Pendeln habe ich kein Heimweh mehr, weder in die eine noch in die andere Richtung.» Argyris Sfountouris hat als knapp Vierjähriger in seinem mittelgriechischen Heimatdorf Distomo (in der Nähe der Orakelstätte Delphi) seine Eltern und dreissig Familienangehörige verloren, brutal umgebracht von der deutschen Wehrmacht. 218 Dorfbewohner kamen ums Leben, darunter 34 Kinder. Am 10. Juni 1944 geschah dieses Massaker, mit unvorstellbarem Sadismus und Grausamkeit, deklariert als «Sühneakt» für von griechischen Partisanen im Kampf getötete Deutsche.

Argyris Sfountouris feiert morgen seinen achtzigsten Geburtstag. Im Kinok St.Gallen, wo ein Film über ihn gezeigt wird. «Im Grunde bin ich immer das vierjährige Kind geblieben.» Er erinnert sich genau an den Tag des Massakers, als er aus dem brennenden Elternhaus lief: «Ich wollte in diesem Moment zu den Toten gehören und kein Überlebender sein.» In der Zeit danach konnte der kleine Argyris kaum essen.

«Es war wie eine Art Hungerstreik, ich war extrem abgemagert.»

Beethoven und die Nazis: Wie geht das zusammen?

Der Zürcher Regisseur Stefan Haupt, der letztes Jahr «Zwingli» in die Kinos brachte, hat 2006 das Leben von Argyris Sfountouris verfilmt. Als sensibles, intensives und aufrüttelndes Porträt. Eine berührende Szene zeigt Sfountouris im St.Galler Dom, Beethovens «Missa solemnis» lauschend. Wie könne dieselbe Nation einen Musiker wie Beethoven hervorbringen und nur 150 Jahre später bestialisch mordende SS-Schergen, fragt er sich. Seine Antwort:

«Diese Form des Bösen ist nicht im Menschen angelegt. Das erreicht man nur durch lange, zielgerichtete Gehirnwäsche.»

Sein Leben hat Argyris Sfountouris dem Kampf gegen das Vergessen und Verdrängen, aber auch der Aussöhnung gewidmet. Und er kämpft bis heute um Entschädigungszahlungen Deutschlands an die Opfer und die Hinterbliebenen von Distomo. Bei deutschen und europäischen Gerichten blitzte er mit seinem Ansinnen ab. Über einen «Schleichweg», wie er es nennt, aktuell mit Unterstützung italienischer Gerichte, hofft er aber immer noch auf einen Erfolg in dieser juristisch komplizierten, aber moral und historisch völlig klaren Angelegenheit. Er hofft, wenn vielleicht nicht mehr für sich, so doch für sein Erben.

Als Waise kam er mit achteinhalb Jahren ins Pestalozzi-Kinderdorf in Trogen, wo er die Primarschule auf Griechisch absolvieren konnte und so in Kontakt mit der Muttersprache blieb. Nur drei von zweihundert Pestalozzi-Kindern machten damals in Trogen Matura. Darunter Argyris, der Max Frisch als Maturaschriftsteller wählte und ihn auch persönlich kennenlernte. «Er war als Mensch weniger zugänglich als zum Beispiel Friedrich Dürrenmatt. Aber er hatte etwas zu sagen», erinnert er sich.

Die deutsche Justiz geht zu «dilettantisch» mit den Kriegsverbrechern um

Sfountouris’ Leben war und ist ein stetes Suchen nach innerem Frieden. «Ohne diesen gibt es keinen äusseren Frieden», sagt der griechisch-schweizerische Doppelbürger. Sfountouris hat vor allem in Deutschland viel über sein und das Schicksal seines Dorfes erzählt, vor Schulklassen, in Talkshows, auf Konferenzen. So spricht er heute auch von einer «dilettantischen Justiz» im Umgang mit Kriegsverbrechern. «Das Alter spielt doch keine Rolle. Auch ein 90-Jähriger muss für seine Taten bestraft werden, ohne den pauschalen Mitleidseffekt, den man mit greisen Kriegsverbrechern allzu oft hat.» Einfache diplomatische Entschuldigungen reichten nicht, um die Geschichte abzuschliessen. Auch nicht die «Lüge von Distomo», wie es Sfountouris klar auf den Punkt bringt: Es sei eine Schande, dass dieses Massaker, auch an Alten, Frauen und sogar Säuglingen, in Deutschland bis heute als normale Kampfhandlung in einem Krieg gewertet werde.

Sfountouris studierte Physik und Mathematik an der ETH Zürich, wurde Physiklehrer an einem Zürcher Gymnasium. Und 1967 vom Putsch der Obristen in Griechenland überrascht. Teilweise unter einem Pseudonym hat er Texte von griechischen Autoren übersetzt, die während der Militärherrschaft auch aus den griechischen Gefängnissen geschmuggelt wurden. Max Frisch hat damals eine Rede gegen die griechische Militärdiktatur gehalten. «Das Übersetzen hat mir stets auch geholfen, meine beiden Muttersprachen weiter zu pflegen und zu kultivieren», sagt Sfountouris. Aktuelle griechische Literatur war damals in der NZZ, im «DU» und in der eigens von Sfountouris ins Leben gerufenen Publikationsreihe «Propyläa» zu lesen.

Gedanken über Versöhnung bestimmen seinen Alltag

Dass der kleine Argyris aus einem Athener Waisenhaus nach Trogen kam, war für ihn eine entscheidende Wende im Leben. Auch wenn er immer wieder darüber nachdenkt, was aus ihm geworden wäre, hätte er die Schweiz nicht kennen gelernt. Sein Schicksal bestimmt bis heute seinen Alltag, seine Gedanken und Reflexionen. Nicht mehr täglich, aber doch regelmässig schreibt er seine politischen und philosophischen Gedanken auf. Und denkt übers Verzeihen, über Versöhnung, aber auch über die notwendige Entschädigung nach. Und über ein Romanprojekt. «Profit und Frieden» ist der Arbeitstitel. «Ich habe mich eingesetzt, um überleben zu können», sagt er im Film von Stefan Haupt. Wenn Sfountouris nicht schreibt, hört er gerne klassische Musik. Die dirigiert er dann mit. «Ich habe viele Partituren im Kopf.» Und das Dirigieren sei sein einziger Sport, sagt er augenzwinkernd.

«Es wird neue, andere Formen des Denkens brauchen»

Sfountouris hat seinen sicheren Beruf als Kantonsschullehrer aufgegeben und war nach einem weiteren Studium zehn Jahre in der Entwicklungshilfe tätig, vier davon in Indonesien. Dort hat er die Sprache gelernt. Und mit zwei Hunden und drei Katzen gelebt. «Es war die schönste Zeit meines Lebens», sagt er. Und sich nochmals einen Hund anzuschaffen, darüber denkt er heute laut nach. Zeitzeugen wie er mit ihren persönlichen Erinnerungen werden immer rarer. Sfountouris sagt: «Ich glaube nicht, dass die Geschichte vergessen geht, aber es wird neue, qualitativ andere Formen des Gedenkens brauchen.»

Filmmatinee mit Hans Fässler, Stefan Haupt und Argyris Sfountouris: So, 6.9., 11 Uhr, Kinok, St.Gallen