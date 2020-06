Ein Traum vom Festival: Wie ich mir das beste Open Air St.Gallen aller Zeiten vorstelle Träume sind Schäume, heisst es. Dennoch oder gerade deshalb stellen wir uns das abgesagte Open Air St. Gallen als Kopfkino vor – mit dem besten Line-up und ehemaligen sowie unwahrscheinlichen Gästen. Michael Gasser 27.06.2020, 05.00 Uhr

Ein eher unwahrscheinlicher Gast am Open Air St.Gallen: Bob Dylan. Domenech Castello / EPA

Inzwischen wäre das Open Air St.Gallen nicht bloss in vollem Gange, sondern ich auch vor Ort. Beides ist nicht der Fall. Dementsprechend ist Wehmut angesagt. Um diese Gefühlslage weiter anzufachen, werfe ich einen letzten Blick auf das ausfallende Programm: Gut, Patent Ochsner und die Deutschrocker AnnenMayKantereit habe ich im Sittertobel bereits erlebt und abgehakt. Aber das ich die schnoddrigen Schweden namens Mando Diao und auch die US-amerikanische Folk-Rock-Band The Lumineers verpasse, das wurmt. Und zwar gehörig. Da hilft auch kein Jammern.

Thom Yorke, Bandleader von Radiohead, am Open Air St.Gallen 2016. Bild: Benjamin Manser

Was mich nicht davon abhält, weiter zu sinnieren – insbesondere über meine bis dato besten Konzertmomente am Ostschweizer Festival. Im 2016 war nur schon das massive Zuschaueraufkommen bei Radiohead den Eintritt wert. Dass der druckvolle Sound der Briten bis tief in die Magengrube zu verspüren war, das war vielleicht nicht einmalig, bleibt aber erinnerungswürdig. Alleine die Vorstellung, die Megastars dereinst wieder auf Sitterbühne sehen zu dürfen, scheint Verlockung pur. Ohnehin bietet die Festival-Historie jede Menge Acts, bei denen man ob einer Wiederbegegnung zumindest ein paar Freudentränen vergiessen müsste: Das gilt etwa für die ebenso poppigen wie charmanten Bangles, aber auch für die mexikanisch inspirierten Roots-Rocker Los Lobos und nicht zuletzt für den unerreichten Grossmeister der rudernden Armbewegungen und des kernigen Gesangs – den inzwischen leider verstorbenen Joe Cocker.

Songwriterin Janelle Monáe besucht im Jahr 2011 das Sittertobel. Andy Kropa / AP

Das klingt alles nach vorgestern, weshalb anzufügen ist: Auch eine Rückkehr der wuchtigen Foo Fighters, der nicht minder explosiven Janelle Monáe oder der verspielten Pop-Rockgruppe Wir Sind Helden wäre mir – und wohl auch vielen anderen – mehr als nur hochwillkommen. Und weil ein bisschen Lokalkolorit nie schadet, würde mich überdies ein Auftritt von Knöppel vergnügen. Einfach, weil das Punk-Trio um Jack Stoiker Chuzpe und Musikalität à gogo besitzt. Lässt man nur einige Namen Revue passieren, die dem Open Air St. Gallen und seinem Publikum bereits die Ehre erwiesen haben, sodann ist nicht nur der Hut, sondern auch folgendes Fazit zu ziehen: Ziemlich eindrücklich, was die Organisatoren bisweilen aus dem Zylinder zaubern. Nebst Stammgästen wie den Toten Hosen durfte man auch schon unbestrittene Grössen wie Depeche Mode, Linkin Park oder die Strokes geniessen. Eigentlich ist dies bereits weitaus mehr, als von einem Schweizer Event dieser Grösse erwartet werden kann.

Wünsche hat man selbstverständlich immer, mehr gar als diese Seite Platz bietet:

Für einen Besuch von Bob Dylan, inzwischen ja beinahe 80-jährig, dürfte es langsam eng werden.

Shows von Rapper Eminem oder R’n’B-Chanteuse Rihanna sind zwar nicht wirklich realistisch, würde ich jedoch mit Handkuss nehmen. Dasselbe träfe auch, der Neugier halber, auf ein Set der Newcomerin Billie Eilish zu. Doch genug geträumt. Fakt ist: Ich werde mich im kommenden Jahr wie ein fideles Honigkuchenpferd fühlen, sollte das Open Air St.Gallen wieder in gewohnter Manier stattfinden.