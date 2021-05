Reportage «Der Kampf um dieses Spital ist noch lange nicht zu Ende»: Eine Talfahrt durchs Toggenburg Einzig im Toggenburg wehrt man sich noch gegen die Schliessung des Spitals. Unterwegs in einer Region, die sich immer mal wieder abgehängt fühlt. Adrian Lemmenmeier-Batinić 15.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kein Remmidemmi, dafür im Einklang mit der Natur und Tradition: Das Toggenburg setzt auf sanften Tourismus.



Bild: Sandra Ardizzone

Die Dimensionen sind die eines Spitals: 100 Zimmer, 150 Betten. Doch der Betonklotz, der oberhalb der Wildhauser Hauptstrasse am Hang thront, ist kein Krankenhaus, sondern eine Hotelruine. Die Fenster im Erdgeschoss sind eingeschlagen, der Verputz blättert, auf den moosbesetzten Balkonen wachsen gar junge Bäume. Ein Schild warnt «Unbefugte» vor dem Betreten des Areals. Seit zwanzig Jahren steht vom einst weitum bekannten Seminarhotel Acker nur noch das Skelett; Leben wurde ihm nie mehr eingehaucht, seit der damalige Besitzer Konkurs anmeldete. Nachfolgeprojekte, wie eines mit dem weltweit grössten begehbaren Humidor, gingen jeweils in Rauch auf.

Die schiere Grösse des «Ackers» lässt die Stimmung im Oberen Toggenburg der Siebzigerjahre erahnen, als Reisecars und Postautos hier massenhaft Touristen ausspuckten. Das Tal wähnte sich in einem Boom. Dann kam der Fall. Neben dem «Acker» schlossen auch andere Hotels. Die Logiernächte haben sich in den letzten zwanzig Jahren fast halbiert, erst 2018 sind sie wieder leicht gestiegen. Mehr als wegen des bald zu bauenden Klanghauses, gibt die Region wegen des Streits zwischen den beiden Bergbahnen zu reden. In einer SRF-Reporter-Sendung erklärte dann Regierungsrat Beat Tinner auch noch scheinbar beiläufig, der Kanton wolle künftig weniger in den Tourismus investieren. Und bald soll auch das Spital in Wattwil schliessen. Steuert das St. Galler Voralpental, ohnehin die (an der Steuerkraft gemessen) ärmste Region des Kantons, auf einen weiteren Abstieg zu?

Mahnmals des Stillstands: Der «Acker »in Wildhaus. Bild: Adrian Lemmenmeier-Batinič

Bild: Adrian Lemmenmeier-Batinič

Die bösen Geister vertreiben

Hotelier Roland Stump holt tief Luft und schmettert ein «Ave Maria» durch die mit Holz verkleidete Stube seiner «Alpenrose». Die Alemannen hätten geglaubt, wo der Klang der menschlichen Stimme ertöne, sei die Welt vor bösen Geistern sicher, sagt der Mittsechziger im kurzärmligen Karohemd, der auch im Vorstand von Toggenburg Tourismus sitzt. Sein Hotel, ein Giebelbau mit 47 Zimmern, steht einige Höhenmeter höher als der «Acker», am gegenüberliegenden Hang. Hier, am moorschwarzen Schwendisee, soll dereinst das Klanghaus Musiker, Chöre und Architekturliebhaber aus aller Welt anziehen. 2022 soll der Bau dieses hölzernen Gebäudes für Naturtonmusik beginnen, 2024 soll es fertig sein.

Hotelier Stump vor seiner Alpenrose. Bild: al

Der Klang soll im Toggenburg das werden, was im Appenzellerland der Käse ist: eine Marke, die man mit der Region verbindet. Bereits können Wanderer auf dem Klangweg Windpfeifen spielen oder sich in der Klangschmiede in Alt St. Johann aus einem akustischen Escape-Room rätseln. Nun soll am Schwendisee mit dem «Klangcampus» die Zusammenarbeit verschiedener touristischer Anbieter forciert werden. Von Lagerhäusern über «Schlafen im Stroh», einen Reithof, bis hin zur Biobäckerei.

Zudem soll auch das Untere Toggenburg touristisch erklingen, auf dem Baumwipfelpfad in Mogelsberg etwa sollen Besucher Waldgeräuschen und Vogelstimmen nachspüren. «Das Toggenburg steht am Anfang einer neuen Ära, am Beginn eines neuen touristischen Booms», sagt «Alpenrose»-Inhaber Stump. Das bedeute allerdings kein Remmidemmi, sondern sanfter Tourismus, im Einklang mit Natur und Tradition der Gegend. Ironischerweise könne das Toggenburg diesen Kurs gerade deshalb fahren, weil hier in den letzten Jahren wenig los gewesen sei.



Am Schendisee startet 2022 der Bau des Klanghauses. Bild: PD

Bild: PD

Das Spital in Wattwil hingegen sei hier in Wildhaus oben, wo jenes in Grabs ohnehin näher liegt, ein weniger emotionales Thema als im Unteren Toggenburg, sagt Stump. Für ihn selbst sei unbestritten, dass alle ein Interesse an der qualitativ bestmöglichen Gesundheitsversorgung hätten. Und wenn diese in kleinen Landspitälern nicht mehr gewährleistet werden könne, sei es legitim, sie zu schliessen, um die Defizite der Spitalregionen zu verringern – «solange die Notfallversorgung bestehen bleibt». Ein Zentrum für Spezialpflege in Wattwil, wie es Solviva plane, könne für das Toggenburg eine Chance sein, sagt der FDP-nahe Hotelier. «Die Langzeitpflege passt in eine Region, die sich als Rückzugsort versteht.» Hier, an der weniger bekannten Rückseite des Alpsteins, könnten Gesundheitspolitik und Tourismus zusammenfinden.



Ein Schwimmbad bauen, um darin zu schwimmen

Vom Schwendisee führt die Strasse runter nach Unterwasser. Zwischen der Talstation der Toggenburger Bergbahnen und jener Tennishalle, die vor fünf Jahren wegen eines Konzerts mit 6000 Neonazis Schlagzeilen machte, befindet sich der «Zeltainer», das Kleintheater von Hundespielzeugerfinder und SP-Kantonsrat Martin Sailer. Er sitzt im Referendumskomitee für den Erhalt des Spitals Wattwil, das neben der kantonalen SP auch die SVP Toggenburg und lokale Gruppierungen unterstützen.

Martin Sailer, SP-Kantonsrat. Bild: Beat Lanzendorfer

Sailer kann schon mal «huere sauer» werden, wenn er über die St. Galler Spitalpolitik spricht. «Es kann doch nicht sein, dass in einer solch wichtigen Frage der Kantonsrat über dem Volk steht», sagt Sailer – und spricht darauf an, dass in St. Gallen das Parlament abschliessend festlegt, wo ein Spital betrieben wird und wo nicht. Aus diesem Grund wird beim Referendum zum Spital Wattwil, das am 13. Juni an die Urne kommt, auch nicht darüber abgestimmt, ob in Wattwil künftig noch ein Spital betrieben wird – sondern darüber, ob das Spitalgebäude fertiggebaut wird. Was das genau für das Spital Wattwil bedeuten würde, ist unsicher (siehe Kasten). Für Sailer aber ist klar: «Wenn man ein Spital baut, betreibt man es auch. Man baut auch nicht ein Schwimmbad, um nicht darin zu schwimmen.»



Was könnte nach der Abstimmung geschehen? Lehnen die St. Gallerinnen und St. Galler am 13. Juni den Kantonsratsbeschluss zur Erweiterung des Spitals Wattwil ab – beziehungsweise stimmen dem Referendum zu –, bedeutet das nicht, dass das Spital Wattwil erhalten bleibt. Abgestimmt wird nur über die Fortsetzung des 2014 beschlossenen Bauprojekts in Höhe von 85 Millionen Franken, wovon 63 Millionen bereits verbaut sind. Damit in Wattwil wieder ein Spital betrieben würde, müsste der Kantonsrat seinen Entscheid, Wattwil von der Liste der Spitalstandorte zu streichen, kippen. Im Kanton St. Gallen entscheidet das Parlament allein darüber, wo Spitäler betrieben werden – und es hat mit deutlicher Mehrheit beschlossen, jene in Wattwil, Rorschach, Flawil und Altstätten zu schliessen.

Eine Annahme des Referendums führt somit der Regierung zufolge dazu, dass die restlichen 22 Millionen für den Bau Wattwil sinnlos verbaut werden. Das Referendumskomitee hingegen argumentiert, dass Regierung und Kantonsrat nicht anders können, als Wattwil wieder als Spitalstandort zu definieren, falls sich das Volk erneut für den Bau dieses Spitals ausspricht. Sollte dies geschehen, argumentiert das Kantonsratspräsidium, wäre der Spitalverbund nicht in der Lage, die mit dem Verbleib von Wattwil verbundenen Defizite zu tragen. Weitere Beiträge des Kantons wären nötig – und somit möglicherweise eine weitere Abstimmung. Ebenso unsicher ist der Fahrplan, falls das Referendum abgelehnt wird. Dann nämlich liegt der Ball beim Gemeinderat Wattwil. Sagt er bis am 30. Juni Solviva die Unterstützung zu, tritt das Unternehmen in Verhandlungen mit dem Kanton. Tut er es nicht, springt Solviva ab. Die Lage ist unklar, da die Gemeinde auf einem Vorkaufsrecht für das Spital besteht, die Regierung aber den Standpunkt vertritt, dass dieses vor der Schliessung des Spitals ausläuft. (al)

Sailer ist vor 29 Jahren ins Toggenburg gezogen. Am Anfang habe er die Region schon manchmal als das «Jammertal» erlebt, dessen Klischee ihr noch immer anhaftet. Doch das habe sich mittlerweile gebessert. «Von der Mentalität, dass man den armen Leuten im Toggenburg immer helfen soll, ist man weggekommen.» Heute passiere hier oben ziemlich viel. Nicht nur im Tourismus, von dem im oberen Teil des Tales vieles direkt oder indirekt abhängt. Auch das kulturelle Angebot habe sich verbessert, und mit den Dorfumfahrungen im unteren Teil des Tals sei die Region besser erschlossen – zumindest für den Autoverkehr. Dennoch fühlten sich die Leute hier oben, auf den mit Streusiedlungen überzogenen, dünn besiedelten Hügeln, manchmal abgehängt.



Das Kleintheater «Zeltainer» in Unterwasser. Bild: Benjamin Manser

An der Landstrasse, die sich von Unterwasser der Thur entlang das Tal hinunter schlängelt, stehen Abstimmungsplakate gegen die Agrar-Initiativen und das CO2-Gesetz. Erst kurz vor Nesslau dann das erste Plakat, das für ein «Nein zur Schliessung» des Spitals wirbt. Es folgen solche der Toggenburger SVP, die einen Bulldozer zeigen, der das Spital zerschlägt.

Auf der Terrasse seines Restaurants «Haus der Freiheit» nimmt alt Nationalrat Toni Brunner Platz. Ländler scheppern aus den Lautsprechern hinaus auf die grünen Hügel oberhalb von Ebnat-Kappel. «Aus St. Galler Sicht ist das Toggenburg vielleicht ein armes Bergtal, das vom Wolf überrannt wird», sagt Brunner. Der ehemalige Präsident der SVP Schweiz findet es «kleinkariert», das Tal zwischen Wil und Wildhaus als Randregion abzutun. «Wir sind hier im Zentrum zwischen München und Mailand, in einer halben Stunde bin ich mit dem Auto von Ebnat-Kappel im Kybunpark.» Das Lohnniveau sei im Toggenburg zwar tief, die Existenzfrage für das «arbeitsame Volk» oft im Vordergrund. Projekte wie das Klanghaus aber würden vielleicht am Schwendisee oben Wertschöpfung schaffen, sagt Brunner. Hier unten verspreche er sich von diesem «subventionierten Denkmal», wie er sagt, rein gar nichts. «Wir helfen uns lieber selber.»



Toni Brunner, ehemaliger Präsident der SVP Schweiz, auf seinem Hof in Ebnat-Kappel. Bild: Arthur Gamsa

Die Gesundheitsversorgung auf dem Land allerdings sei eine Sache des Staates. Er sei weiss Gott nicht dafür, dass es im Kanton alle 30 Kilometer ein Spitälchen brauche, aber das Toggenburg – als einzige Region nicht an einer Hauptverkehrsachse gelegen – habe eines verdient, sagt Brunner. Werde das von der SP lancierte Referendum scheitern, werde man die bereits angekündigte Initiative zur Grundversorgung forcieren, in deren Komitee Brunner sitzt. «Der Kampf um dieses Spital ist noch lange nicht zu Ende», sagt der Landwirt – und springt, als müsse er sein Statement untermalen, über den Weidezaun zu seinen Walliser Kampfkühen, um einen Zwist in der Herde zu schlichten.



Toni Brunner stiefelt einer Walliser Kampfkuh hinterher. Bild: Arthur Gamsa

Im schlimmsten Fall keinen Spatz

Mathias Müller kann nachvollziehen, dass sich manch Toggenburger für den Erhalt des Spitals in Wattwil einsetzt. «Selbstverständlich wäre es schön, wir hätten hier weiterhin ein Vollspital», sagt der CVP-Kantonsrat und Stadtpräsident von Lichtensteig. «Aber ich habe lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach.» Der Spatz ist in diesem Vergleich das Zentrum für Gesundheit, Notfall und spezialisierte Pflege (GNP), das die Regierung für Wattwil vorsieht. Dazu soll die Spitalliegenschaft für rund 10 Millionen Franken an das private Pflegeunternehmen Solviva übergehen. Der Betrag sorgt bei manchem Toggenburger für Unmut, zumal der Kanton bereits selbst 63 Millionen in den Bau investiert hat. Auch diese Kritik kann Müller nachvollziehen. Man müsse aber sehen, dass Solviva selber über 30 Millionen investieren wolle. «Wenn ein Investor eine Immobilie kauft, ist das auch ein Bekenntnis zum Standort.»



Mathias Müller, Stadtpräsident von Lichtensteig. Bild: PD

Dem Strukturwandel im Gesundheitswesen könne man sich nicht ewig entgegenstellen, sagt Müller. Kleine Landspitäler hätten auch deshalb keine Zukunft, weil die Leute vom Land kompliziertere Verletzungen lieber in einem Zentrumsspital behandeln liessen. «Da ist sich jeder selbst am nächsten.» Und schliesslich, sagt Müller, müsse man den Leuten reinen Wein einschenken. Im schlimmsten Fall könne man nämlich ohne Spatz und ohne Taube dastehen. Nämlich, wenn das Referendum angenommen werde, Solviva deshalb abziehe und der Kantonsrat Wattwil nicht zum Spitalstandort mache. Dann stehe das Toggenburg mit abgesägten Hosen da – auf einer Baubrache.



Was die Entwicklung angehe, habe das Toggenburg die Talsohle durchschritten, sagt Müller. «In spätestens zehn Jahren werden wir wieder eine Vorzeigeregion sein.» Bei allem Fokus auf den Streit zwischen den Bergbahnen vergesse man manchmal, dass beide Bahnen in den letztem Jahren auch viel investiert hätten. Die Toggenburg Bergbahnen AG sind ausserdem von der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz für die behutsame Erneuerung des Tourismusgebiets ausgezeichnet worden. Wachstum gebe es aber nicht nur im Tourismus. Im unteren Teil des Tals hätten neue Umfahrungsstrassen den Wohnungsbau angekurbelt, sagt Müller. Erst in Bazenheid, dann in Lütisburg und schliesslich in Bütschwil. Man spüre den Siedlungsdruck aus den Regionen Wil, Winterthur und dem Linthgebiet. Das zeigt sich in den Bevölkerungszahlen. Nachdem die Einwohnerkurve nach der Jahrtausendwende nach unten zeigte, sind die Zahlen in den letzten Jahren wieder gestiegen.

Die Umfahrung Bütschwil wurde im vergangenen September feierlich eröffnet. Bild: Michel Canonica

Vor der Eröffnung die Schliessung verkündet

Kathrin Ott kämpft für den Erhalt des Spitals Wattwil. Bild: Arthur Gamsa

Kathrin Ott ist 1987 nach Wattwil gezogen. Die Stadtzürcherin konnte damals mit ihrem Mann ein Optikergeschäft übernehmen. Sie hat erlebt, wie 2001 der Wattwiler Textilriese Heberlein die Tore schloss und über 200 Angestellte ihre Arbeit verloren. Die einst stolze Toggenburger Textilindustrie – im 18. Jahrhundert kauften hiesige Händler den Zürchern das Garn vor der Nase weg, weil sie höhere Löhne bezahlen konnten als die dortigen Konkurrenten – war endgültig am Ende. «Damals sind die Leute auch auf die Strasse gegangen und haben gekämpft», sagt Ott, die sich als Vertreterin des lokalen Gewerbes für den Erhalt des Spitals einsetzt. Die heutige Situation sei vergleichbar: «Wieder verliert Wattwil einen wichtigen Arbeitgeber.» Ob und wie viele neue Arbeitsplätze ein Pflegezentrum schaffe, sei derzeit nicht sicher. «Wir nehmen die Schliessung nicht kampflos hin.»



In den Bau des Spitals Wattwil wurden bereits 63 Millionen investiert. Bild: Arthur Gamsa

Diese Gegend sei ihr in all den Jahren ans Herz gewachsen, sagt die 65-Jährige. Sie könne sich nicht mehr vorstellen, von hier wegzuziehen. Die Region habe sich in all den Jahren entwickelt, sei, bei aller hier üblichen Bescheidenheit, selbstbewusster geworden. Ott schaut auf den Spitalbau, der auf einer Anhöhe über dem Städtchen steht. 2018 hat die Spitalregion das Aus der stationären Behandlungen verkündet – drei Tage, bevor der neue Bettentrakt eingeweiht wurde. Das Spital wurde damals quasi in derselben Woche eröffnet, wie es geschlossen wurde.