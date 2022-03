Kolumne: Ein Stück Paradies in Gefahr

Gedankenstrich-Kolumne Samantha Wanjiru: Ein Stück Paradies in Gefahr Gemeinschaft statt Kloster – und deshalb eben auch Stattkloster und nicht Stadtkloster. «Tagblatt»-Kolumnistin Samantha Wanjiru beschreibt das Projekt, seine Idee und was keinesfalls geschehen darf. Samantha Wanjiru 07.03.2022, 05.00 Uhr

Samantha Wanjiru, «Tagblatt»-Kolumnistin. Bild: Arthur Gamsa

Liebe Leserinnen, liebe Leser. Sagt ihn das Stattkloster in St.Gallen etwas? Nein? Noch nie gehört? Dann wird es Zeit, dass auch sie vom kleinen Stück Paradies mitten der Stadt St.Gallen erfahren.

Zwischen der Gewerbeschule und der Kirche St.Mangen befindet sich ein, auf den ersten Blick unscheinbares Gebäude, in dem die sogenannte «WirkRaumKirche» aktiv ist. Das Leitbild der kirchlich diakonischen Organisation ist einfach und effektiv. Menschen mit unterschiedlichen Kulturen treffen hier auf ein einzigartiges Konzept des Zusammenlebens.

Die vom Stattkloster angebotene Wohngemeinschaft beheimatet bis zu acht WG-Mitglieder, die aktiv und gemeinsam den Alltag gestalten. Dabei handelt es sich meist um Studentinnen und Studenten, die nicht nur in einer Zweckgemeinschaft leben möchten, sondern das Miteinander und Füreinander suchen. Damit dies möglich ist, bietet das Stattkloster verschiedene Berührungspunkte. Jeden Mittwoch treffen sich die Bewohnerinnen und Bewohner, um gemeinsam den Abend zu verbringen und zu gestalten. Unter anderen werden auch Ausflüge und Aktivitäten unternommen, die den Teamgeist stärken.

Im Stattkloster sind auf fünf Stockwerken zwei Wohnungen, ein Gästebereich, Büros, eine Werkstatt für Kultur, ein Café und ein multifunktionaler Gewölbekeller, der aktiv genutzt wird, verteilt. Diese einmalige Konstellation des Hauses bietet viel Raum, um nicht nur Kultur zu schaffen, sondern auch aktiv den Gemeinschaftssinn zu leben. Geleitet wird das Ganze von einem kleinen Team an Sozialarbeiter und Zivis, die mit Leidenschaft und Hingabe, die Ideen und Konzepte der Gemeinschaft umsetzen. Auch wenn das Projekt einen kirchlichen Hintergrund hat und sich an christlichen Werten wie Nächstenliebe orientiert, wird einem hier die Kirche nicht aufgedrückt, sondern ladet ein, durch das Zusammenleben mit seiner eigenen und persönlichen Spiritualität in Berührung zu kommen. Unabhängig von Konfession, sexueller Orientierung oder kulturellem Hintergrund, ist jeder eingeladen und willkommen, sich in die Gemeinschaft einzugliedern. Das Beste am Konzept: Es funktioniert.

Doch leider wankt das Projekt nun. Ein Grossteil der benötigten Gelder, die bislang durch die kirchlichen Träger geleistet wurden, werden mit grosser Wahrscheinlichkeit bis Ende des Jahres wegfallen. Eine Entscheidung, die für die Mitarbeiter wie auch die Mitbewohner nicht nachvollziehbar ist. Denn der Beitrag, den das Stattkloster bringt, wird von den Trägern vollkommen unterschätzt. Ein Ende des Projektes würde einen tiefen Riss in eine funktionierende Gemeinschaft bedeuten. Es würde nicht nur den Mitarbeitern und den Mitbewohnern der Boden unter den Füssen weggezogen, sondern auch der ganzen Nachbarschaft. Denn für viele ist das Stattkloster Dreh- und Angelpunkt ihres gesellschaftlichen Daseins. Sehr selten gibt es kirchliche Projekte, die in ihrer Umsetzung nicht nur funktionieren, sondern auch einen unbezahlbaren Wert schaffen wie das Stattkloster. Dem nun die Einsparmöglichkeiten vorzuziehen, ist nicht nur wirtschaftlich unsinnig, sondern auch gesellschaftlich schädigend.

Samantha Wanjiru ist Psychologiestudentin und Kopf der «Black Lives Matter»-Bewegung in der Ostschweiz. Sie schreibt diese Kolumne immer montags im Turnus mit

Toni Brunner, Ulrike Landfester und Walter Hugentobler.