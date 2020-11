Konzernverantwortungsinitiative: Dürfen Kirchen alles oder braucht es eine Gesetzesanpassung? — Die St.Galler Regierung hält nichts von einem «staatlichen Neutralitätsgebot» Das Engagement der Kirchen für die Konzernverantwortungsinitiative ist unüberhör- und unübersehbar. Das gefällt nicht allen Kirchenmitgliedern. Es regt sich Widerstand. Und es werden rechtliche Fragen aufgeworfen. Damit hat sich auch die St.Galler Regierung befassen müssen. Regula Weik 23.11.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Banner am Kirchturm wirbt für ein Ja zur Konzernverantwortungsinitiative. Bild: BLZ

In einer Woche ist die Frage entschieden: Dann ist klar, ob die Schweizer Bevölkerung die Unternehmen stärker in die Verantwortung nehmen will – oder eben nicht. Die Nervosität ist in den letzten Wochen merklich gestiegen – auf beiden Seiten. Und auch die Tonalität hat sich verschärft. Schon früh zu reden gab das Engagement der Kirchen. Sie legen sich vehement für die Konzernverantwortungsinitiative ins Zeug. Das gefällt längst nicht allen Kirchenmitgliedern. Es regt sich Widerstand. Und es werden rechtliche Fragen aufgeworfen.