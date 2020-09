«Ein Spital vor der Haustür nützt wenig, wenn es dort an Fachpersonal und Infrastruktur mangelt» — Die St.Galler Grünen wollen die Landspitäler schliessen Die St. Galler Grünen emanzipieren sich von ihrer früheren Fraktionspartnerin SP: Sie wollen Landspitäler schliessen - und kritisieren die geplanten Gesundheits- und Notfallzentren. Diese seien zum Scheitern verurteilt. Regula Weik 09.09.2020, 05.00 Uhr

Die Regierung will das Spital Altstätten schliessen. Ralph Ribi

Die Grünen würden künftig «pointierter und fordernder» auftreten. Diese Ansage machte Meinrad Gschwend im Frühling. Der Rheintaler ist seit diesem Zeitpunkt Fraktionschef der St. Galler Grünen. Die Partei hatte in den kantonalen Wahlen im März wacker zugelegt – und die Hürde der Fraktionsgrösse geschafft. Die Grünen politisieren heute also als eigene Fraktion. Und diese hat einen klaren Anspruch an sich selber definiert: Sie wolle zu allen Fragen der kantonalen Politik «fundierte und eigenständige Positionen» erarbeiten.