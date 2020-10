«Ein regelrechter Ansturm»: Bei Ostschweizer Apotheken und Hausärzten häufen sich die Anfragen wegen der Grippeimpfung Um eine zusätzliche Belastung der Spitäler im Coronawinter zu verhindern, legt der Bund ausgewählten Gruppen die Grippeimpfung dieses Jahr besonders ans Herz. Das spüren auch Apotheken und Arztpraxen in der Ostschweiz. Solange der Impfstoff knapp ist, bedienen sie bevorzugt Personen mit erhöhtem Gesundheitsrisiko. Adrian Lemmenmeier-Batinić 15.10.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Rund 1,2 Millionen Dosen Grippeimpfungen sind derzeit schweizweit auf dem Markt. Weil die Nachfrage dieses Jahr besonders gross ist, beschafft der Bund laufend mehr. Symbolbild: Zoranm /iStockphoto

Erst die Schutzmasken, dann das Desinfektionsmittel, jetzt die Grippeimpfung: Apothekerinnen und Apotheker haben sich bereits daran gewöhnt, dass der Andrang auf gewisse Produkte in diesem Jahr zeitweise aussergewöhnlich gross ist.

Fast jedes zweite Telefonat drehe sich derzeit um die Grippeimpfung, sagt Catherine Zahner von der Bruggen-Apotheke in St.Gallen. Und dies, obwohl die Apotheke den Impfstoff erst in ein paar Tagen erhalten soll. Gegen Grippe geimpft wird jeweils ab Ende Oktober bis Anfang Jahr, wenn in der Regel die Grippewelle beginnt.

Andreas Alther, Vizepräsident des Apothekerverbandes St.Gallen Appenzell, spricht von einem «regelrechten Ansturm», den die Apotheken derzeit erleben. Ähnlich klingt es bei Ostschweizer Hausarztpraxen. Bei einer St.Galler Gruppenpraxis heisst es:

«Im Moment haben wir gerade einmal noch fünf Impfungen zu vergeben.»

Unisono berichten mehrere angefragte Praxen im Kanton von einer aussergewöhnlich grossen Nachfrage nach Grippeimpfungen.

Verhindern, dass die Grippe die Pandemie erschwert

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) macht dieses Jahr im Zusammenhang mit dem Coronavirus besonders auf die Grippeimpfung aufmerksam. Sie ist eine weitere Massnahme, um das Gesundheitswesen bei steigenden Coronafallzahlen vor Überlastung zu schützen. Denn auch eine Grippe kann bei Risikopatienten zu Komplikationen wie einer Lungenentzündung oder einer Herzmuskelentzündung führen – und damit zu einer Hospitalisierung.

Zudem können, wie das BAG in seinem Bulletin von September schreibt, Personen in kurzer Folge an Grippe und an Covid-19 erkranken, was besonders für Risikopatienten gefährlich sein könne.

Und schliesslich braucht es weniger Coronatests, wenn weniger Leute an der Grippe erkranken. Lassen sich doch Symptome wie Husten, Halsschmerzen oder Fieber nur mittels Test einem Virus zuordnen.

Der Impfstoff ist knapp

Derzeit sind allerdings schweizweit nicht genügend Impfdosen vorhanden, um die gestiegene Nachfrage nach Grippeimpfungen zu stillen. Deshalb bittet das BAG Hausärzte und Apotheken, in einer ersten Phase primär Personen aus Risikogruppen und deren Kontaktpersonen zu impfen.

Bis Anfang Dezember sollen dann einige Hunderttausende Impfdosen mehr zur Verfügung stehen. Der Bund hat dazu mit den Herstellern zusätzliche Lieferungen vereinbart. Gut 1,2 Millionen Dosen stehen derzeit regulär dem Schweizer Markt zur Verfügung.

Ob es bei einzelnen Hausärzten und Apotheken in der Region zu Engpässen kommt, hängt auch davon ab, wer wie viel Impfstoff bestellt hat. Während einzelne Praxen 30 Prozent mehr Grippeimpfungen als im Frühjahr kauften, hatten andere ihre Bestellungen bereits vor der Pandemie getätigt und an den Vorjahreswerten orientiert. Sie befürchten kurze Engpässe. Ärzte und Apotheker betonen unisono, sie würden bevorzugt Angehörige der Risikogruppen impfen, damit dort geimpft werde, wo es dringend nötig sei.

Wie viele Spitalangestellte lassen sich impfen?

Ein höheres Ansteckungsrisiko haben auch Angestellte im Gesundheitswesen, die mit Patienten arbeiten. Diese «sollten sich unbedingt gegen Grippe impfen lassen», schreibt die St.Galler Regierung in der Antwort zu einer Interpellation. Denn je höher die Durchimpfung bei Ärzten und Pflegepersonal, desto kleiner sei das Risiko einer Ansteckung vulnerabler Patienten.

Allerdings lässt sich schweizweit nur gut ein Viertel des Pflegepersonals gegen die Grippe impfen. Am St.Galler Kantonsspital lag die Impfrate in den letzten Jahren zwischen 15 und 20 Prozent. Von einem Impfobligatorium, nach dem die beiden Interpellanten Thomas Ammann (FDP) und Yvonne Suter (CVP) fragen, sieht die Regierung allerdings ab. Das Personal müsse freiwillig und motiviert an der Bewältigung von Covid-19 und der Grippe mitarbeiten, heisst es in der Antwort.

Macht das Kantonsspital St.Gallen seine Angestellten wegen der Pandemie verstärkt auf die Grippeimpfung aufmerksam? «Wir empfehlen allen unseren Mitarbeitenden jedes Jahr, sich gegen Grippe impfen zu lassen», sagt Medienverantwortlicher Philipp Lutz. Dazu drucke man Flyer, veranstalte Informationsanlässe und Schulungen. Die Impfung sei aber freiwillig. Eine spezielle Sensibilisierungskampagne aufgrund der Coronapandemie habe es nicht gegeben, so Lutz weiter.

«Wir gehen aber davon aus, dass sich dieses Jahr mehr Leute gegen die Grippe impfen lassen als in früheren Jahren.»

Aus diesem Grund hat auch das St.Galler Kantonsspital vorgesorgt – und deutlich mehr Impfdosen bestellt als in früheren Jahren.