«Ein Männerhintern vor dem Gesicht ist nicht so toll»: Ärger über Unisexgarderobe bei den Ostschweizer Feuerwehren Im Ostschweizer Feuerwehrausbildungszentrum in Bernhardzell gibt es keine Frauengarderobe für den Wechsel von der Brandschutz- zur Arbeitskleidung. Das sorgt für rote Köpfe. Rossella Blattmann 19.11.2020, 12.00 Uhr

Ob Frau oder Mann: Die Feuerwehrleute schälen sich im Ausbildungszentrum in derselben Garderobe aus ihrer Brandschutzkleidung. Symbolbild: Andrea Stalder

Feuerwehrfrauen sind in der Ostschweiz noch immer eine kleine Minderheit. Im Kanton St.Gallen, im Thurgau und den beiden Appenzell liegt der prozentuale Frauenanteil mit acht Prozent unter dem Schweizer Schnitt. Trotz Bemühungen mehr Frauen zu gewinnen, fehlt oft die Infrastruktur. So auch im Ostschweizer Feuerwehrausbildungszentrum (OFA) in Bernhardzell. Dieses geriet kürzlich in Kritik, weil ein Brandhaus wegen technischer Mängel nicht genutzt werden kann. Nun rückt eine weitere Fehlplanung in den Fokus.

Im vor zehn Jahren geplanten und vor drei Jahren eröffneten Ausbildungszentrum gibt es keine Frauengarderobe für den Wechsel von der Brandschutz- zur Arbeitskleidung. Für Theorielektionen oder Pausen müssen sich die Teilnehmer laut einem Feuerwehrmann und OFA-Instruktor, der anonym bleiben will, im 27-Millionen-Neubau umziehen. «Sie müssen die schmutzigen Brandschutzkleider und nassgeschwitzte, verschmutzte Unterbekleidung wie T-Shirt oder Hose aus- und neue Sachen anziehen.» Einen Rückzugsort für Frauen gibt es nicht:

«Die Frauen müssen sich in der Unisexgarderobe oder auf dem WC umziehen.»

Dies, obwohl der Frauenanteil in der Feuerwehr jährlich steige. Aktuell sind zehn Prozent aller Angehörigen der Feuerwehr in der Schweiz weiblich. Zudem wird laut dem Feuerwehrmann auf der Anmeldung nicht auf die Unisexgarderobe hingewiesen, sodass sich die Kursteilnehmerinnen darauf einstellen könnten.

Sexismus bei der Feuerwehr?

Als sich eine Kollegin bei OFA-Leiter Christian Lenski beschwerte, sei sie auf wenig Verständnis gestossen, sagt der Feuerwehrmann. «Er sagte, sie solle sich auf dem WC umziehen.» Und ergänzt entrüstet:

«Das ist sexistisch und nicht zeitgemäss.»

Für die Feuerwehrleute am OFA müssten gleiche Bedingungen herrschen, egal, ob Mann oder Frau. Ein Mann sei bisher noch nie auf die Toilette verwiesen worden.

«Ich habe zu keiner Feuerwehrfrau gesagt, sie solle sich auf dem WC umziehen», entgegnet Lenski auf Anfrage. Man bemühe sich, dass sich die Feuerwehrfrauen und -männer wohl fühlten und optimale Bedingungen für die Ausbildung vorfänden. Man fördere Frauen gezielt und sei stolz darauf, immer mehr Frauen für den Feuerwehrdienst zu gewinnen.

Warum keine Unisexgarderobe?

Im OFA werden die Feuerwehren der vier Kantone St.Gallen, Thurgau, Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden ausgebildet, unter der Schirmherrschaft der kantonalen Gebäudeversicherungen. Es sei korrekt, dass es für den Wechsel von der Brandschutz- zur Arbeitskleidung lediglich eine Unisexgarderobe gebe, sagt Feuerwehrinspektorin Andrea Schöb von der Gebäudeversicherung des Kantons St. Gallen. Dies sei so üblich und von Anfang an geplant gewesen. Auch in den Feuerwehrdepots finde keine Geschlechtertrennung statt. «Bei den geschlechtergetrennten Gemeinschaftsduschen hingegen gibt es separate Garderoben», sagt Schöb. Darauf weise man sämtliche OFA-Kursteilnehmende hin.

In der Unisexgarderobe ziehen sich die Feuerwehrleute laut Schöb in der Regel nicht bis auf die Unterwäsche aus. Sollte eine Feuerwehrfrau oder ein -mann den Wunsch haben, dies zu tun, oder sich gänzlich umzuziehen, stünden der Person die geschlechtergetrennten Garderobe zur Verfügung.

Aus Hygienegründen Vorschrift

Eine Feuerwehrfrau, die anonym bleiben möchte und das OFA gut kennt, kontert: Als sie kurz nach Eröffnung an einem Kurs teilgenommen habe, sei sie die einzige Frau gewesen. Noch bei Ankunft habe man ihr gesagt, sie könne sich auf dem WC umziehen, wenn sie sich in der Unisexgarderobe nicht wohl fühle. Sie sagt:

«Ich war geschockt.»

Es gebe zwar die getrennten Garderoben bei den Duschen. Doch benutze sie in der Realität fast niemand. «Es ist aus Hygienegründen Vorschrift, die schmutzigen Brandschutzkleider in der dafür vorgesehenen Unisexgarderobe aufzuhängen.» Das Hin und Her mit der verschwitzten Kleidung sei umständlich. Da ziehe man sich lieber direkt in der Unisexgarderobe um, auch wenn dies für sie als Frau unangenehm sei.

«Ein Männerhintern vor dem Gesicht ist nicht so toll, selbst wenn der Kollege eine Unterhose trägt.»

Sie hätte sich getrennte Garderoben gewünscht, ergänzt die Feuerwehrfrau.

«Wir befinden uns im 21. Jahrhundert. Da sollte überall Gleichberechtigung für Männer und Frauen herrschen, auch in der Feuerwehr.»