Verhüllungsverbot «Nun wird gebüsst, wer sein Gesicht nicht zeigt»: Das St.Galler Stimmvolk bekräftigt das Verbot, doch ausser der SVP freut sich niemand richtig Das 2018 beschlossene St.Galler Verhüllungsverbot wird hinfällig. Der Kanton stimmt der nationalen Vorlage zu, allerdings weitaus weniger klar als vor drei Jahren. Die Gesetzgebung wirft Fragen auf, die Justizdirektor Fredy Fässler vom Bund geklärt haben will. Marcel Elsener und Regula Weik 07.03.2021, 22.51 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Kanton St.Gallen höchstens einmal in Bad Ragaz zu sehen: Burkaträgerin in einer Schweizer Grossstadt. Bild: Gian Ehrenzeller/KEY

Das nationale Verhüllungsverbot war auch in der Ostschweiz eine knappe Sache: 53 Prozent Ja im Kanton St.Gallen, knapp 54 Prozent Ja im Thurgau, hingegen eine hauchdünne Nein-Mehrheit in Appenzell Ausserrhoden. Ein deutlicher Unterschied zum Herbst 2018, als das St.Galler Stimmvolk das kantonale Verhüllungsverbot mit über 66 Prozent angenommen hatte. Damals stimmten sämtliche Gemeinden dem «Burkaverbot» zu, wogegen am Wochenende elf Gemeinden die nationale Initiative ablehnten, am deutlichsten die Stadt St.Gallen mit 63 Prozent Nein.

Eine Überraschung auch für den St.Galler Polizei- und Justizdirektor Fredy Fässler (SP), der ein deutlicheres Ja im Kanton erwartet hatte. Dass die Zustimmung so deutlich zurückgegangen ist, begründet er mit der «moderateren Vorlage» im Kanton und mit der intensiveren Diskussion des Themas, namentlich der «Symbolpolitik». Aufgefallen ist Fässler die Ablehnung just in jenen Kantonen wie Genf, Graubünden oder Basel-Stadt, wo es tatsächlich Burkaträgerinnen gibt.

Der St.Galler Justizchef hofft auf nationale Gesetzgebung

Fredy Fässler, St.Galler SP-Regierungsrat, Justizdirektor und Präsident Polizeidirektorenkonferenz. Bild: Ralph Ribi

In St.Gallen gilt ein Verbot für Verhüllungen, die eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder für den religiösen Frieden darstellen – dafür fand sich bekanntlich in den letzten zweieinhalb Jahren kein einziger Fall. Mit dem rigideren Gesichtsverhüllungsverbot auf Bundesebene werde das St.Galler Verbot hinfällig, sagt Fässler. Nun gelte ab sofort ein vorbehaltloses Verbot, doch seien die Ausnahmen für die Bereiche Klima, Sicherheit, Gesundheit und Brauchtum noch nicht definiert. «Das ist eine sehr spezielle Ausgangslage», sagt Fässler. «Wenn der Bundesrat weiterhin davon ausgeht, dass die Kantone für die Gesetzgebung zuständig sind, haben wir im dümmsten Fall 26 verschiedene Varianten.» Als Präsident der Polizeidirektorenkonferenz, deren Vorstand am Freitag tagt, wird sich Fässler für eine nationale und «möglichst einheitliche» Lösung einsetzen.

Die Umsetzung bereitet Fässler keine Sorgen, wenn die Regeln denn klar formuliert sind. Der Gesetzgeber sei gefordert, etwa wenn es um Verhüllungen zu kommerziellen Zwecken (wie Globi- oder Mickymaus-Animatoren in Funparks) oder bei jüngeren Bräuchen wie Halloween gehe. Zu diskutieren sei auch die Frage der Verhältnismässigkeit, die beim Vermummungsverbot eine wichtige Rolle spielt. In dem seit 2003 in St.Gallen und 16 weiteren Kantonen geltenden Vermummungsverbot ist festgehalten, dass die Polizei auf die Durchsetzung verzichten kann, wenn es ihr aus Eskalationsgründen opportun erscheint. Im Gegensatz zum Burkaverbot kam es wegen des Vermummungsverbots im Kanton schon zu einigen Dutzend Verurteilungen, allerdings meist im Zusammenhang mit anderen Verstössen.

SVP begrüsst die «griffigere» Verbotsformulierung

SVP-Nationalrat Mike Egger. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Einer, der 2018 im Kanton St.Gallen und nun auf nationaler Ebene für ein Verhüllungsverbot gekämpft hat, ist SVP-Nationalrat Mike Egger. Er ist erleichtert, dass die St.Galler Stimmberechtigten das Resultat bestätigt haben. «Es scheint ein Bedürfnis der Bevölkerung zu sein. Der Abstimmungsausgang ist eine klare Aussage St.Gallens.» Allerdings: Der Ja-Stimmenanteil ist deutlich geschmolzen. Wie erklärt sich Egger den Einbruch der Zustimmung? «Die SVP kämpfte diesmal fast alleine.» Die St.Galler CVP hatte sich zwar für die Initiative ausgesprochen – da sie ein ähnliches Ziel verfolge wie das Verhüllungsverbot im Kanton, begründete die Partei ihre Haltung. Doch engagiert hatte sie sich – anders wie noch vor drei Jahren – im Abstimmungskampf kaum. Egger hat eine weitere Erklärung für die schwächere Zustimmung: den «KKS-Effekt». Die Bundesrätin hatte das Nein der Landesregierung vertreten. «Wenn ein politisches Schwergewicht wie Karin Keller-Sutter die Gegenposition vertritt, so beeinflusst dies die eine St.Gallerin oder den einen St.Galler.»

Das gestrige Ergebnis bedeutet eine Verschärfung der Gesetzgebung. «Die Initiative ist griffiger, so hatten wir es damals auch im Kanton angestrebt», sagt Egger. Damals allerdings erfolglos. Es setzte sich in der Kommissionsberatung der Vorschlag der Regierung durch, wonach nur gebüsst wird, wer im öffentlichen Raum sein Gesicht verhüllt und dadurch die öffentliche Sicherheit oder den religiösen oder gesellschaftlichen Frieden bedroht oder gefährdet. «Dieser Zusatz ist nun vom Tisch. Nun wird gebüsst, wer sein Gesicht nicht zeigt», sagt Egger. Bei Fussballspielen liege der Einsatz gegen vermummte Anhänger im Ermessensspielraum der Sicherheitskräfte. Kein Pardon kennt er dagegen, wenn es um gewaltbereite, vermummte Chaoten auf der Strasse geht. «Da soll die Polizei präventiv eingreifen können, bevor es zu Sachschäden kommt.»

SP und Grüne sprechen von einer «unnötigen Regel»

Max Lemmenmeier, Präsident SP Kanton St.Gallen.





Bild: Nik Roth

Das nationale Burkaverbot werde genauso bedeutungslos bleiben wie das kantonale Verhüllungsverbot, ist SP-Parteipräsident Max Lemmenmeier überzeugt. «Einmal mehr wird eine unnötige Regel angenommen. Sie wird wie alle früheren Kulturkampfartikel bald wieder aus der Verfassung verschwinden.» Lemmenmeier warnt vor einer Tendenz: «Einmal mehr ist ein Minderheitssouverän bereit, die Rechte von Minderheit einzuschränken, wenn er diese als störend empfindet. Da ist äusserst problematisch. Populismus darf nicht weiter Schule machen.»

Meinrad Gschwend, Fraktionschef der Grünen im St.Galler Kantonsrat. Bild: Benjamin Manser

Die geringere Zustimmung im Kanton habe «damit zu tun, dass immer mehr Leute einer Symbolpolitik à la Burkaverbot eine Absage erteilen», sagt Meinrad Gschwend, Fraktionschef der Grünen. Wie Lemmenmeier glaubt Gschwend, dass sich kaum etwas verändern werde. «Direkt wird das Burkaverbot kaum Wirkung haben. Indirekt schon, indem das Abstimmungsergebnis ein negatives Zeichen setzt.» Es werde unverhältnismässig in die Grundrechte gegriffen. «Dass nun eine Mehrheit einer Minderheit vorschreiben kann, wie sie sich zu kleiden hat, erinnert an die Kleider- und Moralvorstellungen des Mittelalters.»

Nun gebe es zwar eine Bekleidungsvorschrift in der Verfassung, «doch wie beim kantonalen Verbot wird es wohl nicht zu Anzeigen und Verurteilungen führen», hält die FDP fest. Das Ja sei als Zeichen gegen den politischen Islam zu verstehen. Die Vorlage war bei der FDP-Basis umstritten gewesen.

FDP-Nationalrat Marcel Dobler. Bild: Michel Canonica

Ein prominentes Mitglied der St.Galler FDP hatte sich aber im überparteilichen, kantonalen Komitee für ein Ja engagiert: Nationalrat Marcel Dobler. «Es freut mich, dass sich eine Mehrheit der Bevölkerung für ein einheitliches Vermummungsverbot an Sportveranstaltungen und Demonstrationen sowie aus religiösen Gründen ausspricht.»

Durch das Ja erfahre der Kanton St.Gallen «praktisch keine Änderung», sagt CVP-Präsident Patrick Dürr. Die Partei hatte vor drei Jahren für das Burkaverbot im Kanton geweibelt und auch jetzt die Ja-Parole beschlossen – anders als etwa die Thurgauer CVP. «Das St.Galler Stimmvolk hat seine damalige Haltung am Wochenende bestätigt, wenn auch etwas weniger deutlich.»

Von einem «traurigen Tag für die Religionsfreiheit in der Schweiz» spricht der Dachverband islamischer Gemeinden der Ostschweiz (Digo). «Nun darf sich eine Muslima nicht mehr so frei fühlen», schreibt Digo-Präsident Bekim Alimi. Die hohe Zahl der Nein-Stimmenden stimme aber «zuversichtlich, dass Werte wie Religionsfreiheit und ein gutes Miteinander doch für sehr viele in der Schweiz wichtig bleiben».