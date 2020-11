Ein Ja aus Bern für den Innovationspark Ost: Die St.Galler Bewerbung hat bestanden St.Gallen steht kurz davor, als neuer Standort ins Innovationsnetzwerk des Bundes aufgenommen zu werden. Die zuständige Stiftung gibt grünes Licht. Jetzt fehlt nur noch der abschliessende Entscheid des Bundesrats. Adrian Vögele 25.11.2020, 10.39 Uhr

Der Innovationspark wird in der Stadt St.Gallen im Umfeld der Empa sowie in Buchs angesiedelt. Bild: Mareycke Frehner

Im dritten Anlauf klappt es: Die St.Galler Bewerbung für den nationalen Innovationspark hat den Prüfungsprozess bei der Stiftung Switzerland Innovation erfolgreich bestanden. Die Stiftung wird dem Bundesrat beantragen, St.Gallen als neuen Standort ins nationale Innovationsnetzwerk aufzunehmen, wie sie am Mittwoch mitteilt.

An den Standorten St. Gallen Lerchenfeld und Buchs (SG) soll der sechste Standortträger von Switzerland Innovation entstehen, der Switzerland Innovation Park Ost. Dieser soll KMU und Grossunternehmen aus dem In- und Ausland im Bereich Forschung und Entwicklung gezielt unterstützen sowie interdisziplinär angelegte Forschungs- und Innovationsprojekte fördern. Die damit verbundenen Vorteile seien für die Ostschweiz äusserst wertvoll, sagt der St.Galler Volkswirtschaftschef Beat Tinner gemäss Communiqué: «Gerade in Zeiten von Corona ist die langfristige Investition in Forschung und Innovation zentral. Als Standortträger können wir zusammen mit unseren Partnern aus Forschung und Wirtschaft wie den Nachbarkantonen und dem Fürstentum Liechtenstein dazu beitragen, dass die hiesigen Unternehmen und Bildungsstätten auch in Zukunft zur internationalen Spitze gehören.»

Konzentration auf die Stärken der Ostschweizer Industrie und Hochschulen

Der geplante Innovationspark fokussiert auf Gesundheit, Digitalisierung in der Wirtschaft sowie Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie. Auf Forschungsseite sind im Themenbereich Gesundheits- und Medizintechnik die Empa St.Gallen und das Kantonsspital St. Gallen eingebunden. Im Bereich Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie wird die Forschungsleistung von der Ostschweizer Fachhochschule sowie von der Forschungsanstalt RhySearch in Buchs eingebracht. Die Universität St.Gallen steuert wissenschaftliche Kompetenz bei der Entwicklung neuer Dienstleistungen, Prozesse und Geschäftsmodelle bei. Mit dem Zugang zum Campus Lerchenfeld in unmittelbarer Nähe der Empa und dem Campus Buchs verfüge der Innovationspark Ost über Standorte mit einer hochstehenden, ausbaufähigen Infrastruktur, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Grosser Support von Politik, Wirtschaft und Wissenschaft

Der Innovationspark Ost wird von einer breiten Trägerschaft aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft getragen. Seitens der öffentlichen Hand stehen Kanton und Stadt St.Gallen, die Kantone Thurgau sowie Appenzell Ausser- und Innerrhoden und das Fürstentum Liechtenstein hinter dem Projekt. Auf der Wissenschaftsseite sind die Empa, die Universität St. Gallen und das Kantonsspital finanziell beteiligt. Aus der Privatwirtschaft sind Swiss Textiles, die Industrie- und Handelskammern St.Gallen-Appenzell und Thurgau, die SFS AG, die Helvetia Gruppe, Vifor Pharma, die Provida AG, das Labormedizinische Zentrum Dr. Risch und die St.Galler Kantonalbank in der Trägerschaft vertreten. Weitere Unternehmen wie Geberit AG, Fisba AG, Leica Geosystems AG, Varioprint AG, Cilander AG sowie Schoeller Textil AG unterstützen den Innovationspark.

Die Anschubfinanzierung des Kantons St.Gallen im Umfang von 10 Millionen Franken sichert die Aufbauphase. Später soll der Innovationspark vor allem über die Erbringung von Forschungsdienstleistungen und die Bereitstellung von Flächen und Infrastruktur finanziert werden.

Switzerland Innovation als nationale Trägerschaft zählt derzeit fünf Standortträger mit Sitz in Allschwil, Biel, Dübendorf, Lausanne und Villigen. Der sechste Standortträger in der Ostschweiz ergänze die bestehenden Standorte perfekt, betont Ständerat Ruedi Noser, Stiftungsratspräsident von Switzerland Innovation gemäss Mitteilung:

«Mit dem Switzerland Innovation Park Ost werden wir in allen Regionen der Schweiz vertreten sein und damit noch gewichtiger werden.»

Die Erweiterung und die neuen Schwerpunkte würden die thematische und geographische Ausrichtung unseres Netzwerks ergänzen und die Schweiz als international führendes Innovationsland stärken.