Ein Industriedenkmal steht vor dem Abbruch: Die ehemalige Spinnerei Uznaberg soll weg, damit Arbeitsplätze im Dorf bleiben Die St. Galler Regierung erlaubt den Abbruch der Spinnerei Uznaberg aus dem frühen 19. Jahrhundert. Ein Pharmaunternehmen möchte auf dem Areal bauen. Das führt zu Kritik und zur Frage, wie der Kanton mit Industriedenkmälern umgeht. Katharina Brenner 23.05.2020, 05.00 Uhr

In den leeren, grossen Hallen surrten Mitte des 19. Jahrhunderts rund 25000 Spindeln. Bei einem Kulturanlass vor zwei Jahren besprühten Jugendliche Wände im alten Fabrikgebäude. Dieses Lavabo ist erhalten geblieben. Bis heute steht in grossen Lettern «Uznaberg» auf dem Hauptgebäude.

Die Farbe blättert ab, aber sie leuchtet noch. Seit der Schliessung 2004 steht die Fabrik leer. Flecken am Boden und Farbe, die abblättert: Spuren des Zerfalls. Gleich in mehreren Stockwerken stehen grosse Hallen wie diese.

Auf einer Stufe der Holztreppe steht schwarz auf weiss: «Der Ort bestimmt den Geist.» «Eingang» hat jemand an die Wand gesprüht. Überbleibsel einer Kunstaktion, die vor zwei Jahren wieder Leben brachte in die Räume der Spinnerei Uznaberg am Rand von Uznach. Zumindest für kurze Zeit. «Jugendliche durften an die Wände sprühen, in verschiedenen Räumen gab es kleine Ausstellungen», erinnert sich Philipp von Schulthess. Er ist der Geschäftsleiter der Uznaberg AG und der Ururgrossenkel von Johann Hürlimann-Brändlin, der gemeinsam mit Rudolf Brändlin 1833 die Spinnerei Uznaberg gründete. Von Schulthess verwaltet ihr Erbe.

Eine kurze Geschichte der Spinnerei Uznaberg:

1833

Die beiden Geschäftsleute Johann Hürlimann-Brändlin und Rudolf Brändlin aus dem Kanton Zürich gründen die Spinnerei am Uznaberg.

1894

Eine Dampfmaschine wird installiert. Bis dahin war die Belegschaft bei ungenügender Wasserführung manchmal nach Hause geschickt worden.

1990

Das Unternehmen investiert 16 Millionen Franken in die Modernisierung – mit Rücksicht auf den Altbau. In den 1990er-Jahren nimmt der Konkurrenzdruck aus dem Ausland zu.



2004

Der Betrieb wird eingestellt. 170 Beschäftigte verlieren ihre Stelle. Ein Sozialplan kommt zum Einsatz.

2020

Die St. Galler Regierung gewichtet wirtschaftliche Interessen höher als den Denkmalschutz und streicht die Spinnerei aus dem kantonalen Richtplan. Zu Gunsten eines neuen Produktionsstandorts der Streuli Pharma AG aus Uznach soll das alte Spinnereigebäude abgerissen werden.

Einst surrten hier 25'000 Spindeln

Philipp von Schulthess,

Geschäftsleiter der Uznaberg AG

Nik Roth

In Lederschuhen, dunkler Jeans und Jackett geht Philipp von Schulthess die Treppen hinauf in einen der grossen Säle. Von den filigranen Säulen blättert die Farbe, die Nachmittagssonne fällt symmetrisch in den Raum. Wo einst 25'000 Spindeln surrten, ist es heute still.

Vor 16 Jahren schloss die Fabrik ihre Türen. Die Krise der Textilindustrie hatte auch vor einer der letzten Spinnereien der Schweiz keinen Halt gemacht. Bis heute steht in grossen Lettern «Uznaberg» auf dem Dach des imposanten Hauptgebäudes. Es umfasst fünf Stockwerke mit je 25 Fenstern.

Schon von Weitem ist der Schriftzug auf dem Dach deutlich zu erkennen. Nik Roth

Zum Areal gehören zudem ein halbes Dutzend Wohnhäuser, gebaut für die Fabrikanten und Arbeiter, und ein Wasserkraftwerk.

Streuli Pharma AG bekennt sich zu Uznach

Geht es nach den Eigentümern, einem Pharmaunternehmen und der Gemeinde, werden die Lettern samt Gebäude dereinst verschwinden. Die Uzner Streuli Pharma AG möchte sich auf dem Areal ansiedeln. «Der Erhalt der rund 200 Arbeitsplätze ist unser klares Ziel, denn die Mehrheit unserer Mitarbeiter stammt aus Uznach und der nahen Region», wird CEO und Verwaltungsratspräsidentin Claudia Streuli Anfang Jahr in der «Linth-Zeitung» zitiert. Fragen dieser Zeitung möchte sie nicht beantworten, dem Bericht sei nichts hinzuzufügen.



Das Pharmaunternehmen plant auf dem 26000 Quadratmeter grossen Industriegelände der Uznaberg AG ein neues Betriebs- und Produktionsgebäude. Die Räumlichkeiten der alten Fabrik sind für die Streuli Pharma AG keine Option. Das Gebäude sinnvoll umzunutzen, würde gemäss Gemeinde und Eigentümer 60 Millionen Franken kosten.



Der Bund soll in den nächsten Wochen entscheiden



Damit das alte Gebäude weg kann, muss erst sein Schutz weg. Auf Antrag der Gemeinde Uznach hat die St. Galler Regierung deshalb die Spinnerei Anfang Jahr aus dem kantonalen Richtplan entlassen. Die Schutzwürdigkeit der ehemaligen Spinnerei sei grundsätzlich zwar nicht bestritten. In diesem Fall seien die wirtschaftlichen Interessen aber höher zu bewerten als der Erhalt des Industriedenkmals. Nun liegt der Ball beim Bund. Der Kanton rechnet noch vor den Sommerferien mit der Genehmigung.



Wenn wirtschaftliche Interessen überwiegen können, wird aus der Schutzwürdigkeit dann ein Gummiparagraf? Michael Niedermann, Leiter der kantonalen Denkmalpflege, verneint. Der Schutz werde hoch gewichtet, es finde eine genaue Interessensabwägung statt. Zudem seien Einsprachen möglich, schlimmstenfalls müsse in solchen Fällen ein Gericht entscheiden. Und Einsprachen zeichnen sich ab.



Fachgutachten hält Umnutzung für möglich



Kathrin Hilber, Präsidentin Heimatschutz St. Gallen/Appenzell Innerrhoden, sagt:

«Wir sind sehr enttäuscht. Wir verstehen es nicht.»

Kathrin Hilber, Präsidentin Heimatschutz St. Gallen/Appenzell Innerrhoden Ralph Ribi

Sobald der Sondernutzungsplan vorliegt, werde der Heimatschutz eine Einsprache prüfen. Für den Entscheid der Regierung, die wirtschaftlichen Interessen in diesem Fall höher zu gewichten, hat Hilber «ein gewisses Verständnis». Der Erhalt von Arbeitsplätzen habe einen hohen Wert. Für den Denkmalschutz hingegen sei «die Drohung von Firmen», wegzuzügeln, immer eine Gefahr. «Schade, dass man nicht alles versucht, die beiden Interessen zusammenzubringen.»



Hilber beruft sich auf ein Fachgutachten, gemäss dem eine Umnutzung der ehemaligen Spinnerei möglich wäre. Die Uznaberg AG hatte es zusammen mit der Denkmalpflege und der Standortförderung des Kantons St. Gallen in Auftrag gegeben. «Sie könnten wenigstens einen Teil des alten Fabrikgebäudes stehen lassen. Wir hätten uns von den Eigentümern mehr baukulturelles Engagement gewünscht.»

Die «Flumserei» in der ehemaligen Textilfabrik Spoerry in Flums, nennt Denkmalpfleger Michael Niedermann ein positives Beispiel für Umnutzung. Michael Egloff

Von Schulthess nennt eine Umnutzung «quasi unmöglich». Der Boden sei nicht mehr ausreichend belastbar, Wohnungen kämen gar nicht erst in Frage wegen der Industriezone. Für Kulturanlässe fehle das Interesse und sie seien nicht rentabel. Der Abriss sei eine sinnvolle Lösung.

«Es ist keine Pyramide, keine Kathedrale. Es ist ein Industriebau.»



Oder wie es der Ratsschreiber von Uznach, Mario Fedi, ausdrückt: «Die Fassade ist nur vermeintlich schön, ansonsten aber lieblos.»

Denkmalpfleger sieht kulturhistorische Bedeutung

Denkmalschützer Niedermann sagt: «Die Gebäude von Industrieanlagen haben meist nichts Gefälliges an sich.» Sie haben einen ideellen Hintergrund, sie stiften Identität. «Wir bedauern es natürlich, dass die Spinnerei Uznaberg abgerissen werden soll.» Nicht nur wegen des Bauwerks, sondern auch wegen seiner kulturhistorischen Bedeutung. Niedermann sagt:

«Die Spinnerei hatte eine grosse Bedeutung für die Region.»

Industriedenkmäler würden immer eine Geschichte über das Gebäude hinaus erzählen. Im Dorf hat sich bis heute kein Widerstand gegen den geplanten Abbruch der Spinnerei Uznaberg geregt.