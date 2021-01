Harry Hasler, gemäss «Weltwoche» einer der vier bekanntesten Thurgauer. Bild: PD

Thurgau Ein Hurra auf das Land der Vagabunden Der Thurgau sei das «Land der Freien», schrieb kürzlich die Weltwoche. Ein so schönes Kompliment haben die Thurgauer schon lange nicht mehr erhalten. Und schon gar nicht aus Zürich. David Angst 25.01.2021, 05.20 Uhr

«Land der Freien.» Die Worte wecken Gefühle, als ob einem gerade ein kühler Schluck Saft vom Fass durch die Kehle ränne. Der Thurgau ist frei, und frei sind die Thurgauer. So stand es schwarz auf weiss in der «Weltwoche». 223 Jahre nach Paul Reinhart und 190 Jahre nach Thomas Bornhauser haben es also auch die Zürcher kapiert.

Nein, so meint es der Journalist Alex Baur natürlich nicht. «Für die alten Zürcher galt der Thurgau als Territorium von Vagabunden und Vaganten», schreibt er. Und fügt an: «Die Thurgauer dürfen stolz darauf sein.» Herzlichen Dank. Mit Komplimenten ist es wie mit Weihnachtsgeschenken. Man sollte auch dann artig sein, wenn sie einem nicht gefallen.

Der Journalist Alex Baur. Bild: Keystone

Wie kommt einer aber zu einem so gut gemeinten Kompliment? Nun, er hat ein paar Thurgauer kennen gelernt. Und sich dann die These zurechtgelegt, im Thurgau fühlten sich Querdenker, Vagabunden und Freigeister besonders wohl. Um das zu belegen, nennt Baur die folgenden Personen: Daniel Model, Adrian Gasser und Adolf Jens Koemeda. Daniel Model, klar, der Industrielle, der vor einigen Jahren Aufsehen erregte mit der Gründung des Fantasiestaates Avalon. Mittlerweile ist er aber aus dem öffentlichen Leben im Thurgau verschwunden.

Daniel Model. Bild: Ralph Ribi

Adrian Gasser. Bild: Keystone

Adolf Jens Koemeda. Bild: Inka Grabowsky

Aber wer zum Henker ist Adrian Gasser? Ebenfalls ein unbequemer Fabrikant, der sich nicht nur aus dem öffentlichen Leben, sondern ganz aus dem Thurgau verabschiedet hat. Der dritte, Koemeda, ist ein Psychiater, der in Ermatingen wohnt und der eine Reihe von Romanen veröffentlicht hat. Interessant: Koemeda ist Immigrant aus Tschechien, das er wegen des politischen Systems verliess. Im Thurgau hat er eine neue Heimat gefunden.

Alex Baur ist nicht irgendein dahergelaufener Journalist. Er hat mal den Zürcher Journalistenpreis gewonnen. Und das legitimiert ihn, über fast alles zu schreiben. Auf alle Fälle über den Thurgau.

Wenn der Autor die Thurgauer als Vagabunden bezeichnet, so meint er das wie gesagt nett. Er beruft sich dabei auf seinen Grossvater, der in Wiesendangen aufgewachsen war, also nahe genug, um zu wissen, dass die Thurgauer «Langfinger» und Vaganten sind. Die «Thurgauer mit den langen Fingern»: Das Klischee wird in jüngster Zeit nicht mehr oft portiert. Zum Glück gab es mal Grossväter aus Wiesendangen, die ihren Enkeln die alten Werte und Weltbilder vermittelten. Und zum Glück gibt es die «Weltwoche», welche solche Überlieferungen durch die Jahrhunderte durch am Leben erhält.

Eine weitere bekannte Thurgauerin: Mona Vetsch. Bild: Donato Caspari

Nun aber genug gelästert. Baur kennt tatsächlich noch ein paar andere Leute aus dem Thurgau: Mona Vetsch, Hausi Leutenegger, Werner Günthör – und Harry Hasler. Ihn nehmen wir gleich auf die Liste fürs nächste «Who is who» im Thurgau. Der Autor kennt übrigens auch ein paar Thurgauer Journalisten, aber nur solche, die nicht mit dem Mainstream schwimmen. (Von Henriette Engbersen und Pascal Nufer hat er deshalb noch nie etwas gehört.) Und ganz persönlich kennt er Markus Schär («O Thurgau»). Zum Glück. Dieser klärte ihn nämlich darüber auf, woher das Klischee von den langfingrigen Thurgauern gekommen war, nämlich von den Landvögten.

Hausi Leutenegger. Bild: Donato Caspari

Abgesehen von seinen Begegnungen mit Schär beschränken sich die journalistischen Erfahrungen im Thurgau auf ausgefallene Episoden wie den Pferdehalter von Hefenhofen oder die St.Michaels-Vereinigung in Dozwil. Dabei entstehen leicht neue Klischees.

So, nun aber wirklich genug gelästert. Wo Baur nämlich durchaus Recht hat: Im Thurgau sind ein paar Dinge anders als anderswo. So gibt es eine SP-Kantonsrätin, die sich massiv gegen Coronamassnahmen wehrt und eine SVP-Nationalrätin, die sie am liebsten noch verschärfen würde. Oder einen reformierten CVP-Nationalrat – und davon gibt es nur zwei. Und der Thurgau wird von drei Frauen und zwei Männern regiert und ist damit einer von nur drei Kantonen (ZH, VD) mit einer Frauenmehrheit im Regierungsrat.

Allerdings sind sie alle – die «Weltwoche» wird das bedauern – ziemlich normal und angepasst. Gerade beim politischen Personal hört die These, der Thurgau liebe die Nonkonformisten, nämlich auf. Ein paar «schräge Vögel» haben es gelegentlich in den Nationalrat geschafft, aber nie in die Regierung oder in den Ständerat.

Der Thurgauer wählt, dort wo es drauf ankommt, solide und bieder. Es gab immer wieder Originale, die für den Ständerat kandidierten. Und meist erreichen sie einen Stimmenanteil im tiefen zweistelligen Bereich. Immerhin das, aber mehr nicht. Zum Beispiel der erwähnte Adrian Gasser. Er wollte 1999 in den Ständerat und kam gerade mal auf 11 Prozent der Stimmen.

Zum Abschluss noch etwas Versöhnliches. Man sollte es ja auch nicht übertreiben mit der Kollegenschelte. Baur schliesst mit den Worten: «Man ist (im Thurgau) nicht darauf erpicht, die Welt an seinem Wesen genesen zu lassen, möchte aber auch nicht von den anderen gerettet werden. Und falls das alles nicht bloss eine fiebrige Winternachtsillusion ist – es wäre das verheissene Land der Freien.» Dem ist nun wirklich nichts mehr hinzuzufügen.