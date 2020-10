Essay Über die Zeit meteorologischer Dramen und existenzieller Fragen — Ein herbstlicher Spaziergang am Bodensee Tiefes, gleissendes Licht im Osten, wo die Sonne ihre Muskeln spielen lässt, aber nicht die Kraft hat, den Nebel zu durchdringen. Urs Bader 23.10.2020, 05.00 Uhr

Das Ufer des Bodensees lädt zum Spazieren und zum Sinnieren ein. Bild: Getty

Das Licht wird vom Wasser reflektiert, wird noch brennender – die Augen schmerzen. Gegen Westen hin versinkt es mehr und mehr im Nebel, der über dem Wasser liegt, versinkt es in einer grauen Unendlichkeit. Der Blick findet nirgends Halt, verliert sich ebenfalls im fernen Nebel. Ein Herbstmorgen am Meer? Nein, am Bodensee! Nur Stunden später setzt sich die Sonne durch, ist der Himmel blitz-blank-blau. Das deutsche Ufer zeigt sich, im Rücken der Alpstein. Plötzlich erscheint die Welt wieder klar. Dann dampfen die Obstanlagen, an denen der Spaziergänger vorbeistreift, nach reifen Äpfeln und Birnen. Begierig atmet man den schweren, süssen Duft ein – wohlwissend, dass der zurückkehrende Nebel der ganzen Herrlichkeit bald wieder ein Ende setzt und dem Spaziergänger in die Glieder fahren wird.

Ja, der Herbst ist die Zeit der grossen meteorologischen Dramen und der grossen existenziellen Fragen. Und der langen, melancholisch stimmenden Spaziergänge. Dafür lieben, hassen oder fürchten wir ihn. Ich liebe ihn. Der Rhythmisierung unseres Lebens durch die Jahreszeiten kann sich kaum jemand entziehen, und der Herbst hat darin eine besondere Kraft. Anderes, was unseren Alltag gliedern und was Sinn stiften kann oder könnte, haben wir zwar nicht gerade abgeschafft, aber weitgehend seines Sinnes beraubt: den Sonntag, die christlichen Feiertage. An der Einladung solcher Tage, innezuhalten und über die grossen existenziellen Fragen nachzudenken, sind wir – jedenfalls immer mehr – nicht mehr interessiert.

Gut, viele versuchen sich auch dem Herbst oder Winter so weit wie möglich zu entziehen, indem sie in freundlichere Gefilde vereisen. Das kann schon in normalen Jahren nur beschränkt gelingen, physisch wie psychisch, und ist in diesem Coronajahr noch schwieriger. Wir werden zurückgeworfen nicht nur auf unsere eigenen Gefilde: Beispielsweise auf den Bodensee als Projektionsort für Kopfkino – wir sind auf einem Spaziergang am Meer. Zurückgeworfen werden wir auch auf unsere Existenz. Der Herbst ist ja auch ein Symbol dafür, dass alles einmal zu Ende geht: ein von der Natur grossartig zelebriertes «memento mori», gedenke des Todes. Gläubige Christen wird dies nicht verunsichern, sie glauben an den Frühling, an die Auferstehung. Die andern dürfen zumindest hoffen. In jungen Jahren macht man sich darüber kaum Gedanken – der nächste Frühling kommt sowieso. Im Herbst des Lebens, wie es auch heisst, ist diese Selbstverständlichkeit dahin. Gibt es noch einen nächsten Frühling?

Wir alle sind eingebunden in einen grossen ewigen Kreislauf des Werdens und Vergehens. Das lässt einen vielleicht ungerührt, kann aber auch Trost spenden. Es geht nicht mehr nur um die eigene Person, sondern um das grosse Ganze. Ob dieser mögliche Trost das ist, was der Satiriker Kurt Tucholsky in einem Text über die Jahreszeiten als «optimistische Todesahnung, eine fröhliche Erkenntnis des Endes» beschrieb?

Nun ist aber gut! Genug des Sinnierens! Zurück ans Meer, an den Bodensee. Er war schon das ganze Jahr über ein wunderbarer Fluchtort – Flucht vor den Viren, und er wird es, so scheint es, noch ein Weilchen bleiben müssen. Immerhin – dies nur unter uns gesagt – wir Einheimischen haben den See jetzt wieder mehr oder weniger für uns allein. Eine Aufforderung zu langen Spaziergängen an seinem Ufer. Leicht vorstellbar, dass man einfach immer weiter wandert, begleitet vom Plätschern der sanften Wellen und von spitzen Rufen der Blässhühner. Sprechen sie vielleicht zu uns? Die im Herbst transparenter werdenden Ufergehölze erlauben jedenfalls noch mehr Weitsicht – die am Ende gar auch unser Fernweh etwas zu stillen vermag. Ihre Farbenpracht, oft hinterlegt mit dem Himmelblau des Sees, wärmt Herz und Seele, stimmt fröhlich wie im Sommer.

Doch anders als im Sommer oder Frühling gibt es im Herbst keinen Zwang, fröhlich zu sein, was ja vielen zur Belastung wird. Man darf es zwar, muss aber nicht. Man darf sich auch einfach ungeniert und entspannt der Melancholie hingeben. Der Herbst gibt dafür den Freipass. Die Natur, «das grosse Mittel der Beschwichtigung für die ­ moderne Seele», wie Friedrich Nietzsche schrieb, tut ihren Dienst. «Wir hören den Pendelschlag der grössten Uhr mit einer Sehnsucht nach Ruhe, nach Heimisch- und Stillewerden an, als ob wir dieses Gleichmass in uns hineintrinken und dadurch zum Genuss unser selbst erst kommen könnten.»

Überhaupt sind die Denker und Dichter hilfreiche Begleiter durch den Herbst, gute Kameraden auf Spaziergängen. Der Herbst ist der Favorit der Dichter, noch vor dem Frühling, der in jeder Hinsicht einfach weniger hergibt. Der Schriftsteller Karl Krolow schreibt in seiner «Biographie des Herbstes» spöttisch und selbstironisch: «Der Freund der Poesie schüttelt nun im lyrischen Geäst Herbstgedichte von Storm, von Georg Trakl…Die Dichter haben für alles Vorsorge getroffen. Sie haben alle nur erdenklichen Gefühle vorausgesehen …Sie haben uns ihres Mitgefühls versichert, des anstehenden Gefühls von Frösteln im Nacken und Rücken.» Zumindest können uns die Dichter zu Sprache verhelfen, wenn wir nicht so richtig wissen, wie uns in diesen Tagen ist.

Zwar gibt es zum Bodensee zahlreiche Gedichte, doch nur eins aus der Gattung Gebrauchslyrik hat auch eine zutiefst herbstliche Botschaft. Die Autorschaft gilt als unbekannt. «Ode an den Bodensee: Ach wie tut mir mein Herz so weh, wenn ich im Glas den Boden seh!» Derart gestärkt und erheitert lässt man sich weiter treiben, dem See entlang. Taucht ein in gleissendes Licht, in dicken Nebel, sinniert vor sich hin und erlaubt sich, hin und wieder in Traumwelten zu entfliehen und auf imaginierte Reisen.