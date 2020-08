Glosse Ein Faschist? Ein St.Gallen-Fan! In Italien ruft eine Kantonsflagge Polizei und Politik auf den Plan Wegen einer St.Galler Flagge wurden in einer norditalienischen Gemeinde Bürgermeister, Carabinieri und Presse alarmiert. Dabei wollte ein Mann nur seiner Liebe für die Ostschweiz Ausdruck verleihen. Noemi Heule 22.08.2020, 17.00 Uhr

Ein Symbol von Zusammenhalt und Stärke. Auf grünem Grund, der Farbe der Freiheit. Beil und Bündel in weisser Unschuld gehalten. So beschreibt der Kanton die St.Galler Flagge auf der offiziellen Website. In Italien weckt das gleiche Motiv allerdings Erinnerungen an eine schuldbeladene Zeit. So geschehen in Pagnacco, einer kleinen Kommune im Nordosten des Landes, wo die grünweisse Fahne kürzlich Politik und Polizei auf den Plan rief.