«Ein Drama», «unschön» und «ärgerlich»: Wie ein Lehrer seit Jahren den Neubau der Kantonsschule Sargans blockiert 2,89 Millionen Franken: Den St.Galler Staatshaushalt durchfährt deswegen höchstens ein leichtes, klitzekleines Zucken – selbst in Coronazeiten. Es war denn auch nicht der Betrag für die Sanierung und Erweiterung der Kantonsschule Sargans, der im Kantonsparlament zu reden gab. Es war die Geschichte, die sich dahinter verbirgt. Regula Weik 08.06.2020, 05.00 Uhr

Kantonsschule Sargans: Sanierung und Erweiterung wurden 2014 genehmigt, doch der Baustart lässt weiter auf sich warten. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Die Kantonsschule Sargans ist nicht mehr die Jüngste. Sie hat Baujahr 1963 und soll deshalb aufgemöbelt, saniert und erweitert werden. Das Projekt ist bekannt. Die Kosten sind es auch. Die Rede ist von 49,9 Millionen Franken. Den St.Galler Stimmberechtigten scheint das angemessen. Sie gaben jedenfalls ihren Segen für das Bauvorhaben. Das war 2014. Die neuen Räume hätten letzten Sommer bezogen werden sollen. Aber eben: hätten sollen.

Was ist geschehen? Nichts. Und genau dies ist das Problem. Bald sechs Jahre sind seit der Volksabstimmung ins Land gezogen und noch immer sind bei der Kanti Sargans keine Baumaschinen aufgefahren.

«Unschön, ärgerlich, bedauerlich»

Die Situation sei «unschön, ärgerlich, bedauerlich», hiess es in der Junisession im Kantonsparlament. Es sei «ein Drama». Die Schülerinnen und Schüler und auch die Lehrpersonen hätten längst eine bessere Infrastruktur verdient. Doch es geht nicht vorwärts. Das Bauvorhaben ist seit Jahren blockiert. Anwohnerinnen und Anwohner wehren sich dagegen. 17 Einsprachen waren gegen das Baugesuch bei der Gemeinde Sargans eingegangen. Drei Jahre und mehrere Verhandlungsrunden später wies sie im Januar 2018 die verbliebenen zehn Einsprachen ab und erteilte die Baubewilligung für die Sanierung der Kantonsschule und den Bau einer Wärmezentrale.

Das akzeptierte ein Anwohner nicht. Er legte Rekurs gegen den Entscheid der Gemeinde beim Kanton ein. Ohne Erfolg. Daraufhin erhob er Beschwerde beim St.Galler Verwaltungsgericht. Ohne Erfolg. Es wies die Beschwerde im Februar ab. Der Anwohner akzeptierte auch dies nicht und zog den Entscheid an die nächsthöhere Instanz, das Bundesgericht, weiter.

Provisorien halten nicht mehr durch

Brisant dabei ist: Der letzte verbliebene Einsprecher ist ein heute pensionierter Lehrer, der jahrzehntelang an der Kanti Sargans unterrichtet hatte. Sein Grundstück mit Einfamilienhaus grenzt direkt ans Schulgelände. Er wehrt sich denn auch gegen übermässige Lärm- und Lichtimmissionen – durch Lastwagen, welche für die Mensa anliefern oder durch spät heimkehrende Besucher von Anlässen und Veranstaltungen in den Schulräumen. Das Verwaltungsgericht erachtete seine Einwände als unbegründet. Allfällige Störungen wären, wenn überhaupt, «höchstens geringfügig».

Der Kanton hat den Anwohnern in den letzten Jahren mehrere Zugeständnisse gemacht, so etwa Betriebskonzepte angepasst oder Lärmschutzwände vorgeschlagen.

Die neue St.Galler Bauchefin Susanne Hartmann. Bild: Benjamin Manser

Die Antwort des Bundesgerichts steht noch aus. Sie hoffe auf einen Entscheid bis Ende Jahr, sagte die neue St.Galler Bauchefin Susanne Hartmann im Parlament. Klar ist: Die Bauarbeiten können weiterhin nicht gestartet werden, der Bezug der neuen Räume verzögert sich nochmals. Und da kommen nun die 2,89 Millionen Franken ins Spiel. Seit 2014 ist in Sargans ein Provisorium mit sechs Schulzimmern in Betrieb. Es war damals von Heerbrugg ins Sarganserland gezügelt worden, nachdem es während der Sanierung und Erweiterung der dortigen Kantonsschule eingesetzt worden war.

Bildungschef Stefan Kölliker. Bild: Benjamin Manser

Heute ist es laut Bildungschef Stefan Kölliker in einem «desolaten Zustand». Mehrere Wassereinbrüche machten deutlich: Das Provisorium hält nicht mehr durch, bis in Sargans die neuen Schulräume bezogen werden können. Umso mehr, als nach wie vor in den Sternen steht, wann dies der Fall sein könnte. Eine verlässliche Terminplanung ist wegen der hängigen Beschwerde nicht möglich.

Kantonsräte aus der Region fordern Campuslösung

Dem seit Jahren kämpfenden, heute pensionierten Lehrer können Eigeninteressen vorgeworfen werden. Doch sein Engagement geht über jenes eines verärgerten Anwohners hinaus. Auf der Website www.kanti-neubau.ch listet er einzelne Kritikpunkte, grundsätzliche Bedenken und ein alternatives Projekt auf. Das Vorhaben des Kantons sei «völlig ungenügend» und nicht nachhaltig. Er plädiert für einen Bildungscampus Sarganserland, so wie er in Wattwil realisiert wird. Damit könnte der Bildungsstandort Sargans langfristig gesichert werden.

Die Idee schwirrt schon länger durch die Gegend. So hatten vor einem Jahr mehrere Sarganserländer Kantonsräte in einem politischen Vorstoss die Regierung aufgefordert, die Campusidee – das Zusammenführen von Kantonsschule, Berufsschule und Sportanlage – «unverzüglich an die Hand zu nehmen». Die Regierung verschloss sich der Idee nicht; auf die Sanierung und Erweiterung der Kanti müsse deswegen aber nicht verzichtet werden.

Drängt sich ein Abbruch der Übung auf?

Ob sie nach Jahren der Blockade bereit sei, die Situation in Sargans neu zu beurteilen, wurde die Bauchefin in der Junisession gefragt. Das Volk habe dem Kanti-Projekt 2014 zugestimmte, antwortete Susanne Hartmann. Die Rahmenbedingungen seien damit fix, alles andere könnte rechtliche Konsequenzen haben. Wenn es bis Ende Jahr nicht vorwärtsgehe, müsse zwingend ein anderer Weg eingeschlagen werden, forderte ein Kantonsrat. Die 2,89 Millionen Franken für das neue Provisorium bewilligte das Parlament ohne Aufmucksen.