Gemeindepräsident Hans-Peter Eisenring über Tränen, Tragetücher und seine Lust, alte Häuser zu kaufen Der Chef der 1380-Seelen-Gemeinde Häggenschwil tritt Ende Jahr zurück. Immer wieder verblüffte Hans-Peter Eisenring mit unkonventionellen Ideen. Im Interview verrät der Strahlemann sein Rezept für gute Laune. Melissa Müller 11.11.2020, 12.00 Uhr

Gemeindepräsident Hans-Peter Eisenring in der Ruine Ramschwag, die saniert werden soll. Bild: Ralph Ribi (10. Juli 2020)

Ein stiller Schaffer ist er nicht. Wenn Gemeindepräsident Hans-Peter Eisenring eine Idee hat, ist er nicht verlegen, diese auch gut zu verkaufen. So setzte er sich für die letzte Dorfbeiz ein. Oder sang mit Mitstreitern: «Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unsere Ramschwag nicht», um die zerbröckelnde Ruine am Dorfrand zu retten. Unvergessen auch, wie der heute 64-Jährige 2010 mit dem ganzen Dorf mit Piratenflaggen gegen die Schliessung der Oberstufe rebellierte.

Hunderte Häggenschwilerinnen und Häggenschwiler marschierten über den Klosterplatz, um der Regierung die Petition gegen die Schliessung der Oberstufe Rietwies zu überreichen. Für Eisenring ein historischer Tag: «Das war ganz gross!» Benjamin Manser (1. Dezember 2010)

Ende Jahr tritt der Chef der 1380-Seelen-Gemeinde zurück. In Eisenrings geräumigen Büro stapeln sich Mäppchen und Dossiers fein säuberlich, an den Wänden hängen Bilder mit roten Quadraten, die seine Frau gemalt hat.

Herr Eisenring, bei Ihnen sieht es aufgeräumt aus. Sind Sie ein strukturierter Typ?

Ich plane jeden Tag und setze mir Ziele. Dies trägt viel zur Effizienz und auch zur Eigenmotivation bei.

Wo haben Sie das gelernt?

In jungen Jahren mit der «Hirt-Methode». Ich habe hier drei schmale weisse Ordner, in denen alles drin steht, etwa über kreative Leistungssteigerung. Kann ich jedem empfehlen. Zur Methode gehört auch ein spezielles Morgentraining.

Wie starten Sie in den Tag?

Mit autogenem Training. Ich sage mir Sätze wie: Heute wird ein schöner und glücklicher Tag. Das gehört zu einer positiven Tagesgestaltung, mit der ich mich einstimme. Danach gehe ich 20 Minuten mit Pamina spazieren, unserer Labradorhündin. So kann ich mir an der frischen Luft Gedanken zum neuen Tag machen. Der Hund ist ein positiver Begleiter.

Die «Ochsen»-Wirtin Rosmarie Egger sagt über Sie, Sie seien «kein Studierter, sondern ein Geerdeter vom Land.» Schon in Ihrer Kindheit in Häggenschwil hätten Sie gelernt zu schaffen.

Das stimmt. Meine Eltern betrieben eine Schweinezucht. Da musste ich anpacken. An jedem freien Nachmittag durfte ich auch in der damaligen Konservenfabrik Sonnegg arbeiten, die Gurken einmachte. Auch den Bauern half ich sehr gern, beim Obsten und im Stall. Heute würde man sagen: Das war Kinderarbeit. Wir hatten es trotzdem schön. Es war eine gute Lebensschule.

Vor zehn Jahren kehrten Sie nach Häggenschwil zurück. Sie sind mit fast allen per Du. Ist diese Nähe nicht verfänglich?

Es muss keiner meinen, er könne sich einen Vorteil dadurch verschaffen, dass er mit mir per Du oder im gleichen Verein ist.

Am 29. November 2009 wurde Hans-Peter Eisenring zum Gemeindepräsidenten von Häggenschwil gewählt. «Da trug man noch Krawatte», erinnert er sich. Der Dresscode sei lockerer geworden. Bild: Reto Martin (29. November 2009)

Wenn in Häggenschwil ein Baby auf die Welt kommt, schenkt eine Gemeinderätin den Eltern ein Tragetuch, auf dem der Name des Kindes eingestickt ist. Warum?

Es ist eine schöne Geste. Wir sind die Gemeinde, die nicht nur die Senioren besucht. Die Jungen bleiben uns länger erhalten. So kann man mit relativ wenig Aufwand eine positive Grundstimmung in die Gemeinde bringen.

Wie sorgen Sie sonst noch für gute Stimmung?

Wir haben drei Botschafter für Neuzuzüger. Diese «Türöffner» gehen bei den Leuten vorbei und erzählen, statt den Leuten Prospekte zu schicken. So hat man schon eine Kontaktperson, die einen zum Beispiel zu einer Abendunterhaltung mitnimmt. Wir pflegen eine spezielle Willkommenskultur. Am Neuzuzügeranlass gibt es statt eines trockenen Vortrags Kaffee mit Gipfel mit Kurzinformationen, und dann werden die Leute mit dem Pferdewagen durch die Gemeinde kutschiert.

Unter Ihrer Leitung ist Häggenschwil in den letzten zehn Jahren um 20 Prozent gewachsen. Steckt dahinter eine Strategie?

Natürlich, wir wollten unsere Schulen stärken. Es hat inzwischen sehr viele Kinder hier. Laut Statistik haben wir einen Altersschnitt von 22 Jahren. Seit kurzem haben wir kein Land mehr für weitere Einfamilienhäuser. Und trotzdem haben wir noch Potenzial zu wachsen.

Durch den Bau von Blöcken?

Wir bauen keine Blöcke, sondern Wohnhäuser. Wie die Überbauungen hinter dem «Ochsen» in Lömmenschwil mit 23 Wohnungen. Dabei war Lömmenschwil früher nicht so beliebt. Und wir sind schon am nächsten Projekt im Dorfkern. Wir haben noch Potenzial für 70 bis 80 Wohneinheiten, wenn man an die innere Verdichtung denkt. Es dürften also früher oder später noch 100 bis 200 weitere Einwohnerinnen und Einwohner dazukommen.

Die Kehrseite dieser Entwicklung ist, dass sich viele gesichtslose Einfamilienhäuser in die Wiesen fressen und die Landschaft zersiedeln.

Gesichtlos ist nicht richtig. Wir begleiten die Bauten fachlich. Quartiere wie der Beckenstein, Pfaffengut und Kastenberg hat man überbaut, es sind halt sehr schöne Wohnlagen.

Sie gehen als leidenschaftlicher Käufer von Liegenschaften in die Gemeindegeschichte ein. Erst kauften Sie die «Krone», dann den «Ochsen».

Wenn es nach mir ginge, würde ich zum Wohl der Gemeinde aus strategischen Gründen noch mehr Liegenschaften kaufen und entwickeln. Jede dieser Entscheidungen hat sich rückblickend als richtig erwiesen. So haben wir auch eine grosse Gewerbehalle in Lömmenschwil gekauft, als künftige Baulandreserve.

Hans-Peter Eisenring im ehemaligen Restaurant Krone, das die Gemeinde 2016 kaufte und in dem sich heute eine Bibliothek und eine Spielgruppe befinden. Bild: Ralph Ribi (13. April 2016)

Als Sie den «Ochsen» kauften, fanden manche, es sei nicht Aufgabe der Gemeinde, eine Beiz zu führen.

Ein Dorf, das keine Beiz mehr hat, ist ein armes Dorf. Es ist nicht lustig, wenn nach einem Vereinsanlass alle heimgehen. Wo bleibt da das gesellschaftliche Leben?

Steckt hinter Ihrer Strahlemann-Fassade auch ein melancholischer Grübler?

Nein, überhaupt nicht. Ich schaue immer nach vorne, was man anpacken kann.

Wie ist es für Sie, Ende Jahr zurückzutreten aus dem Rampenlicht?

Ich habe kein Problem damit, weil ich noch viele spannende Projekte habe. Was ich am wenigsten vermissen werde, ist die Verantwortung, die ich als Gemeindepräsident tragen muss. Sie können sich wahrscheinlich nicht vorstellen, was das heisst.

Erzählen Sie.

Als Gemeindepräsident wissen Sie nie, was kommt. Sie sind 24 Stunden in der Verantwortung – 365 Tage im Jahr. Wenn irgendwo etwas schief läuft, kommt es immer zu mir. Etwa wenn einer etwas baut, was er nicht darf, und so weiter.

Sie haben Tränen in den Augen.

Ich bin sehr emotional. Ich war schon von klein auf nah am Wasser gebaut. Ich kann nichts dagegen machen. Es ist einfach so. Es ist ja nichts Negatives, aber manchmal lästig. Ich hab’s von meiner Mutter geerbt. Sie war auch so.

Worauf freuen Sie sich nach Ihrer Pensionierung?

Ich würde das Projekt zur Sanierung der Ruine Häggenschwil gern weiterführen, zum Teil mit Freiwilligen. Auch beim Landwirtschaftsmuseum bin ich Präsident und kann mir vorstellen, weiterzumachen. Natürlich werde ich weiterhin Woodball-Turniere organisieren. Ausserdem träume ich davon, möglichst viele der 2500 Gemeinden der Schweiz zu erkunden. Jede hat ihre Besonderheiten, wie die Ruine Ramschwag bei uns. Unterwegs würde ich auch gern bei den Gemeindehäusern anklopfen und bei Gelegenheit mit den Gemeindepräsidenten ein paar Worte wechseln.

Das sagen andere über ihn Stimmen aus dem Dorf «Er schafft die Balance, gesellig zu sein, alle zu kennen, und gleichzeitig sachlich zu bleiben», sagt die Häggenschwiler Kantonsrätin Sarah Noger. Wenn er Vereinsanlässe besuche, habe man das Gefühl, dass er dies nicht aus Pflichtgefühl tue, sondern weil es ihm wirklich Vergnügen bereitet. «Eisenring hat extrem gut zum Dorf gepasst», sagt der ehemalige Schulratspräsident Alan Germann. Als der Gemeindepräsident sein Amt angetreten habe, sei Häggenschwil im Gegensatz zu Gemeinden wie Wittenbach und Mörschwil ein verschlafenes Bauerndorf gewesen. Eisenring habe die bauliche Entwicklung nachgeholt und Baulücken gefüllt. «Er schafft den Spagat, es allen recht zu machen, den Neuzuzügern und den Ureinwohnern», sagt Germann. (mem)