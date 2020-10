Interview «Ein Comeback wird es sicher nicht geben» – dennoch steht Paola Felix mit 70 nochmals im Blitzlicht Vor ihrem 70. Geburtstag spricht Paola Felix im Interview über das Alter, Humor und einen Abschied vom Showgeschäft, der keiner war. Die St.Gallerin sagt, weshalb ihr das Lachen auch nach persönlichen Verlusten nie vergangen ist. Noemi Heule 02.10.2020, 20.00 Uhr

Paola Felix in ihrer Geburts- und Heimatstadt St. Gallen.

Bild: Daniel Ammann / SRF

Paola Felix, wann haben Sie zuletzt gesungen?

Ich habe 1990 an meinem 40. Geburtstag beschlossen, dass ich mich von der Showbühne zurückziehe. Das habe ich nach einem Vierteljahrhundert im Rampenlicht nie bereut.

Am Montag steht wieder ein runder Geburtstag an. Wer singt Ihnen zum 70. ein Ständchen?

An meinem 40. Geburtstag war auch mein letztes grosses Fest mit Freunden und Weggefährten aus der Zeit beim Fernsehen und auf der Bühne. Seither feiere ich meine Geburtstage im kleinen Familienkreis.

Der freudige Anlass wird vom Tod Ihrer Mutter überschattet.

Ich bin tieftraurig, dass ich diesen Tag nicht mehr mit meiner Mutter verbringen kann. Es war mir immer wichtig, ihr zu diesem Anlass «un grazie, cara Mamma» zu überbringen. Aber meine Erinnerung an ihre Liebe bleibt für immer.

Sie haben stets die wichtige Rolle Ihrer Mamma für ihre Karriere betont. Was verdanken Sie ihr?

Als ich klein war, haben wir zusammen beim Abwasch Opernarien gesungen. Sie wäre gerne Sopranistin geworden und hat mir die Freude am Gesang weitergegeben. Sie hat meinen Wunsch, Sängerin zu werden, immer unterstützt.

«Ihr habe ich es zu verdanken, dass aus meinem Berufstraum mein Traumberuf geworden ist.»

Sie haben sich als Frohnatur, als Strahlefrau einen Namen gemacht. Wie gehen Sie mit Trauer um?

Ich habe von Natur aus eine positive Einstellung. Das hilft. Zudem kann ich auf ein glückliches Leben zurückblicken – und gerade an Geburtstagen schaut man ja gern zurück auf Erlebtes.

Ist Ihnen das Lachen auf der Bühne nie vergangen?

Nein, wenn ich auf der Bühne stand, war ich in meinem Element und freute mich, dass ich die Leute einen Abend lang von ihren Alltagssorgen ablenken konnte. Mein verstorbener Mann und ich hörten als Gastgeberehepaar von «Verstehen Sie Spass?» oft die Unterstellung, wir würden die Harmonie nur vorspielen. Das hätte aber niemals funktioniert.

«Die Freude an dem, was man tut, muss ehrlich sein, damit sie auf die Zuschauer überspringt.»

Zur Person: Von St.Gallen auf die grossen Bühnen Die Sängerin und TV-Moderatorin Paola Felix wurde am 5. Oktober 1950 in St. Gallen geboren, wo sie bis heute lebt. Seit 1980 war sie mit dem Fernsehmann Kurt Felix (1941–2012) verheiratet. Zusammen moderierten sie bis 1990 die ARD-Samstagabendsendung «Verstehen Sie Spass?» mit bis zu 30 Millionen Zuschauern. Unter ihrem ledigen Namen Paola Del Medico feierte seit den 1960er-Jahren viele Chart-Erfolge mit Liedern wie «Blue Bayou», «Bonjour, Bonjour» oder «Cinéma». 1969 nahm sie für die Schweiz am Eurovision Song Contest in Madrid teil und belegte den fünften Rang. (red)



Sie haben ein Jahrzehnt lang Leute zum Lachen gebracht. Was bringt Sie zum Lachen?

Wie in «Verstehen Sie Spass?» mag ich den Humor, der sich aus einem unerwarteten Ereignis ergibt. Nicht Schadenfreude, sondern Situationskomik.

Vermissen Sie das Scheinwerferlicht nicht doch manchmal?

Wenn es so wäre, hätte ich vor 30 Jahren eine falsche Entscheidung getroffen. Man sollte gehen, wenn es am schönsten ist, das war unsere Devise. Dieser Moment kam für meinen Mann und mich nach zehn erfolgreichen Jahren «Verstehen Sie Spass?». Damals, als wir in Deutschland 20 Millionen Zuschauer erreichten. Wir wollten dem Privatleben den Vorrang geben, was der richtige Entschluss war.

Schlagersängerin Paola del Medico, aufgenommen im Juli 1968 in Zürich. Paola del Medico bei einem Auftritt in St.Gallen. Paola del Medico präsentiert im Zürcher «Mascotte» zum ersten Mal ihr Lied «Bonjour, Bonjour», den Schweizer Beitrag für den Grand Prix Eurovision de la Chanson 1969. Paola del Medico besteigt im Hauptbahnhof Zürich einen Zug, um zu ihrer ersten Deutschland-Tournee aufzubrechen. Diese führt sie über Freiburg im Breisgau, Nürnberg und München zur Funkausstellung in Stuttgart. Im März 1969 nimmt Paola del Medico für die Schweiz am Grand Prix Eurovision de la Chanson in Madrid teil und belegt mit dem Lied «Bonjour, Bonjour» den fünften Platz. Paola del Medico mit dem französischen Schauspieler und Sänger Jean-Claude Pascal. Paola bei einem Auftritt 1970 in Deutschland. Paola posiert 1971 im Cockpit eines Sportflugzeugs. Paola singt im Januar 1977 an der Schweizer Vorausscheidung für den Grand Prix Eurovision de la Chanson das Lied «Le livre blanc» und landet damit auf Platz zwei. Am 3. September 1980 heiratet Paola del Medico auf dem Bürgenstock den Schweizer Fernsehmoderator Kurt Felix. 1980 nimmt Paola zum zweiten Mal für die Schweiz am Grand Prix Eurovision de la Chanson teil. Mit dem Lied «Cinéma» belegt sie in Den Haag den vierten Platz. Paola Felix tritt in der ZDF-Hitparade mit einem Kinderchor auf. Paola Felix bei einem Auftritt 1983 in der ZDF-Musikshow «Lieder gehen um die Welt». Paola Felix zu Hause in St.Gallen. Von 1983 bis 1990 moderiert Paola Felix zusammen mit ihrem Mann Kurt Felix die Samstagabendshow «Verstehen Sie Spass?». Paola Felix im Studio zusammen mit Pepe Lienhard. Paola Felix und David Hasselhoff bei der Bambi-Verleihung im Dezember 1990. Die Zuschauer der ARD wählen Paola und Kurt Felix 2006 zu «Deutschlands Traumpaar». Moderator Thomas Gottschalk begrüsst Paola und Kurt Felix in der Fernsehshow «Wetten, dass..?». Im Frühling 2010 übergibt Paola Felix dem Textilmuseum St.Gallen Kleider aus ihrem persönlichen Fundus. Kurt und Paola Felix zu Hause in St.Gallen. Der Showmaster erlag im Mai 2012 einem Krebsleiden. Paola Felix und Helene Fischer bei der Aufzeichnung der «Helene Fischer Show». Paola Felix an der 71. Bambi-Verleihung. Happy Birthday, Paola Felix! Das SRF ehrt Paola Felix mit einer Sendung zu ihrem 70. Geburtstag.

Ganz lassen können Sie es trotzdem nicht, zuletzt teilten Sie 2018 das Mikrofon mit Helene Fischer. Auch nach 30 Jahren Absenz ist das Interesse an Ihrer Person ungebrochen. Wie haben Sie das geschafft?

Noch heute sagen mir die Leute, dass sie mit meinen Liedern und Sendungen aufgewachsen seien. Ich denke, die Menschen lieben die Erinnerung an die Zeit, als die Familie in den 1980er-Jahren am Samstagabend zusammen vor dem Fernseher sass.

Auch Ihr Geburtstag ist ein Medienereignis. Das Schweizer Fernsehen widmet Ihnen eine Sondersendung. Was hat Sie dazu bewogen, zu diesem Anlass doch wieder vor die Kamera zu treten?

Dass SRF mir eine Sendung widmet, hätte ich mir nie erträumen lassen. Das empfinde ich als grosses Geschenk. Das Schweizer Fernsehen ist meine Fernsehheimat, dort hatte ich meine ersten Auftritte. Mit Sandra Studer begebe ich mich auf einen Roadtrip durch sieben Dekaden meines Lebens. Die Aufzeichnung fand im August statt. Die Reise beginnt in St.Gallen und endet nach Stationen in Zürich, und auf dem Bürgenstock und auf der Gotthard-­Passhöhe am Luganersee. Ich kannte die Route, alles andere war Überraschung.

Welche Rolle spielt St.Gallen in Ihrem Leben?

In St.Gallen bin ich geboren und aufgewachsen. Mein Vater war als italienischer Schneidermeister nach dem Zweiten Weltkrieg eingewandert, meine Mutter verbrachte ihre Kindheit als Auslandschweizerin ebenfalls in Italien, bevor sie mit der Familie zurückkehrte.

«Trotz dieser Italianità war für mich St.Gallen schon immer meine Heimat.»

Und heute?

Ich liebe diese Stadt, die so wunderbar gelegen ist zwischen Alpstein und Bodensee. Als ich berufstätig war, gab es jeweils nur ein kurzes Heimkommen zwischen unzähligen Terminen. Heute kann ich die Stadt richtig geniessen.

Gibt es etwas, dass Sie an St.Gallen stört? Wann flüchten Sie an Ihren Zweitwohnsitz am Luganersee?

Nein, ich bin seit jeher stolze St.Gallerin. Als ich 1969 am Grand Prix Eurovision de la Chanson mit «Bonjour, Bonjour» die Schweiz vertrat, sah ich mich auch als Botschafterin für meine Heimatstadt. Das passende Kleid aus St.Galler Stickerei, das wichtigste Kleid meiner Karriere, befindet sich heute im St.Galler Textilmuseum, genauso mein Hochzeitskleid, das wichtigste Kleid meines privaten Lebens.

Ihre Hochzeit und der Tod Ihres Mannes Kurt Felix wird sicher auch in der Sendung Thema sein.

Ja, der Besuch auf dem Bürgenstock war ein schöner, aber emotionaler Moment. Als ich vor der Kapelle stand, in der wir vor 40 Jahren geheiratet haben, konnte ich den Erinnerungen freien Lauf lassen.

In der Vergangenheit haben Sie runde Geburtstage für lebensverändernde Entscheide genutzt. Mit 40 beendeten Sie Ihre Karriere, mit 50 begannen Sie eine zweite Laufbahn als Model. Kommt mit 70 das Comeback?

Ich werde zwar immer mal in Rückblick-Sendungen und zu Jubiläumsshows eingeladen, aber ein Comeback wird es sicher nicht geben.

« Ich lasse das Leben ruhiger angehen.»

Zwingt Sie das Alter zu mehr Ruhe?

Ich fühle mich mitten im Leben! Es ist immer etwas los, jedoch ohne den Stress aus früheren Zeiten. Der Tag, an dem ich mich langweile, wird wohl nicht kommen.

Singen Sie eigentlich noch heute beim Abwasch?

Singen bleibt eine grosse Freude und mein Musikinteresse ist nicht am «Blue Bayou» stehen geblieben. Ich bin immer gern von Musik umgeben, ganz nach dem Motto eines Liedes von Caterina Valente, das wir in meiner Abschiedssendung zusammen gesungen haben.

«Musik ist die Erinnerung an eine schöne Zeit.»