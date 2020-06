Ein Bijou fürs Fliegermuseum: «Tante Ju» wird in Altenrhein stationiert und flugfertig gemacht Die Junkers Flugzeugwerke AG zügelt von Dübendorf in die Ostschweiz – und mit ihr auch eine historische Maschine vom Typ Ju-52. Der Geschäftsführer des Fliegermuseums freut sich: «Das wird für uns wie auch für die Besucher sehr spannend.» Andreas Ditaranto 16.06.2020, 05.00 Uhr

Die Ju-52 wird in Dübendorf in einzelne Teile zerlegt und dann zum Bodensee-Airport nach Altenrhein transportiert. Walter Bieri / KEYSTONE

Frohe Kunde für Ostschweizer Aviatik- und Oldtimerfans: Das Flieger- und Fahrzeugmuseum Altenrhein wird genau ein Jahr nach seiner Neueröffnung um eine besondere Attraktion reicher, denn die bisher am Flugplatz Dübendorf ansässige Junkers Flugzeugwerke AG siedelt sich neu am Bodensee-Airport an. Mit im Gepäck: Eine historische Ju-52 mit der Kennung HB-HOS, die auf dem Flughafen­gelände in Thal hergerichtet und bis 2022 wieder flugfertig gemacht werden soll.



Eine Ju-52, ein Waco-Doppeldecker und zwei Junkers F13

Bernhard Vonier, Geschäftsführer des Fliegermuseums Altenrhein, bestätigte auf Anfrage eine entsprechende Meldung der NZZ und fügte an: «Nebst der Ju-52, die in einer bestehenden Halle stationiert und restauriert werden wird, werden auch zwei Nachbauten von Junkers F13 aus den 1920er Jahren und ein ebenfalls nach Originalplänen gefertigter Waco-Doppeldecker in Altenrhein landen und zu bestaunen sein.» Die zahlreichen fliegenden Klassiker am Bodensee-Airport bekommen also schon bald Zuwachs.



Ebenfalls in Altenrhein zu sehen: Ein Armaturenbrett der AT-6. Auf solchen Maschinen erlernten Tausende Piloten der Allierten das Fliegen. Bild: Benjamin Manser

«Sehr spannend!»

Die Ju-52 soll in der Ostschweiz auf «Pratt & Whitney»-Sternmotoren umgebaut werden, da die amerikanischen Neunzylinder weiter verbreitet und einfacher zu warten sind als die originalen BMW-Triebwerke. Den NZZ-Informationen zufolge sollen auch das Cockpit und die weiteren technischen Gerätschaften an Bord, die sogenannte Avionik, auf den neusten Stand gebracht werden.

Vonier spricht von einem «extrem hohen Standard» bei der Reparatur. «Das wird für uns wie auch für die Besucher sehr spannend», freut sich der Geschäftsführer des Fliegermuseums.



Der Rumpf der Ju-52 wird mit dem Helikopter hergeflogen

Noch ist es aber nicht soweit – der Startschuss für den Umzug der Junkers Flugzeugwerke nach Altenrhein und für den Aufbau der nötigen Infrastruktur vor Ort erfolgte zwar gestern, allein schon der Transport des legendären dreimotorigen Propellerfliegers stellt jedoch eine logistische Herausforderung dar. Die Maschine wird in Dübendorf in einzelne Teile zerlegt und dann in den kommenden Wochen per Spezialtransport auf der Strasse nach Altenrhein gebracht, der Rumpf der Ju-52 soll mit einem Helikopter hergeflogen werden.



Beliebte Alpen-Rundflüge - bis zum Absturz von 2018...

Das Fliegermuseum plant laut Vonier geführte Besichtigungen in die Werkhalle sowie eine Sonderausstellung zur ereignisreichen Geschichte des Flugzeugs: Die in den 1930er Jahren im deutschen Dessau entwickelte Ju-52 war einst als Passagier- und Transportmaschine, aber auch als Bomber im Zweiten Weltkrieg im Einsatz; die von der Vereinigung Ju-Air organisierten «Tante Ju»-Rundflüge mit den ehemaligen Ju-52-Flugzeugen der Schweizer Luftwaffe über die Alpen erfreuten sich später hierzulande grosser Beliebtheit – bis zum tragischen Unglück im August 2018, als bei einem Absturz einer Ju-52 am Piz Segnas zwanzig Menschen ums Leben kamen und die drei verbleibenden Ju-Air-Maschinen in Dübendorf auf Veranlassung der zuständigen Bundesbehörden gegroundet wurden. Der Abschlussbericht über den Absturz in den Glarner Alpen soll im September vorliegen.



Überreste der abgestürzten Ju. Bild: Keystone

Ursprünglich plante die zum Verein der Freunde der Schweizerischen Luftwaffe gehörende Ju-Air, deren Geschäftsführer Kurt Waldmeier gemeinsam mit dem deutschen Unternehmer Dieter Morszeck auch die für Reparatur und Umbau zuständige Firma Junkers Flugzeugwerke AG leitete, alle drei verbleibenden Ju-52 wieder flugfertig zu machen. Seit April ist Morszeck alleiniger Chef der Junkers Flugzeugwerke. Und wie laut der NZZ bekannt geworden ist, wird lediglich eine Ju-52 – die den nun Junkers Flugzeugwerken gehörende und bald in Altenrhein stationierte HB-HOS – dereinst wieder abheben.