Eidgenössisches Schwingfest Redaktionsleiter des Schwinger-Magazins «Schlussgang»: «Da hat die ganze Schweiz gegen St.Gallen gestimmt» Der grösste Sportanlass der Schweiz kommt nach Glarus: Mollis wird der Austragungsort des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests 2025. Das haben die Delegierten des Schwingverbands am Samstag überdeutlich entschieden. Manuel Röösli (35), seit 2011 Redaktionsleiter des Magazins «Schlussgang», rätselt ebenso über die Gründe wie das St.Galler OK. Christoph Zweili 08.03.2021, 16.30 Uhr

Zuschauer auf den Tribünen während des 5. Gangs am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfestes im August 2019 in Zug. Bild: Ennio Leanza/ KEY

242 Stimmen für Glarus und nur gerade 18 für St.Gallen: Das sieht im ersten Moment nach einer ziemlichen Klatsche aus. Haben Sie mit diesem deutlichen Ausgang gerechnet?

Manuel Röösli: Nein, das habe ich nicht. Ich bin sehr überrascht über das Resultat, vor allem die Deutlichkeit. Da hat die ganze Schweiz gegen St.Gallen gestimmt. Einen klaren Favoriten sah ich im Vorfeld nicht.

Manuel Röösli, Redaktionsleiter «Schlussgang». Bild: PD/Zenfoto.ch

Die St.Galler wurmt die acht Jahre Vorarbeit – waren sie tatsächlich für die Katz?

Auf den ersten Blick wohl schon. Das Trostpflaster: 2040 soll das nächste «Eidgenössische» in der Ostschweiz stattfinden – seit dem Schwingfest in Mollis werden dannzumal allerdings 15 Jahre vergangen sein. Unklar also, was sich von der langjährigen Vorbereitung bis zu diesem Zeitpunkt mitnehmen lässt.

Die Schwingfest-Vergabe hat den Kanton St.Gallen zweigeteilt: Der Süden hat sich an der Glarner Kandidatur beteiligt.

Die geografische Nähe mag bei der Ausmarchung eine Rolle gespielt haben, ja. Die Innerschweizer Kantone machen es anders. Sie lassen es gar nicht zu einem Wettbewerb kommen: Sie bestimmen die Reihenfolge selber. Erst wenn ein Kanton das Fest nicht ausrichten kann, kommt ein anderer zum Zug.

Hand aufs Herz: Waren die St.Galler zu brötig unterwegs?

Nein. Aus meiner Sicht haben Sie nichts falsch gemacht. Bei zwei guten Bewerbern gibt es immer einen guten Verlierer.

Eine schlüssige Erklärung für den überaus deutlichen Entscheid der Delegierten haben also auch Sie nicht?

Nein. Schwinger sind eher mit der ländlichen Scholle verbunden – das ist eine Binsenwahrheit. Mollis hat aber nicht «überraschend gewonnen», wie diverse Medien geschrieben haben. Da sind wohl mehrere Faktoren zusammengekommen.

Spielte der emotionale Zugang zum kleineren Zigerschlitz das Zünglein an der Waage?

Das kann gut sein. Genauso weiss ich es aber nicht.

War der Wettstreit bereits vor der Delegiertenversammlung entschieden?

Das vermute ich, ja. St.Gallen hat im Video fest auf die ehemaligen Schwinger Forrer, Abderhalden und Bösch gesetzt, Glarus setzte ganz andere Akzente. Wie gross der Einfluss der Videos vor der DV war, ist aber offen. Die Meinungen waren wohl schon weit früher gemacht.

Gab es so einen Entscheid in der Schwinger-Geschichte schon einmal?

Ja, gab es. Im Wettstreit zwischen Burgdorf und Thun 2013 schien Thun mit dem grossen Waffenplatz ebenfalls bereits gesetzt. Das Rennen machte damals allerdings klar das kleinere Burgdorf.