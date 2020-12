EheRecht Sollen Schwule und Lesben heiraten dürfen? Das sagen die Ostschweizer Ständeräte vor der entscheidenden Parlamentsdebatte Im Ständerat zeichnet sich ein äusserst knapper Entscheid zur Ehe für Homosexuelle ab: Eine Rückweisung ist nicht ausgeschlossen. Auch Ostschweizer CVP- und SVP-Parlamentarier treten auf die Bremse. Sie wollen eine Verfassungsänderung – und damit eine Volksabstimmung. Adrian Vögele 01.12.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kundgebung zu Gunsten der Ehe für alle im vergangenen Februar auf dem Bundesplatz. Bild: Anthony Anex/ KEYSTONE

Auf diesen Moment warten Schwule und Lesben in der Schweiz schon lange: Am Dienstag entscheidet der Ständerat, ob Homosexuelle in der Schweiz heiraten dürfen. Der Nationalrat hat der GLP-Initiative «Ehe für alle» bereits deutlich zugestimmt – mit 132 zu 52 Stimmen. Auch die Zulassung der Samenspende für lesbische Paare fand eine deutliche Mehrheit.

Im Ständerat sieht es anders aus. Diverse Ratsmitglieder wollen die Initiative zurückweisen – mit dem Argument, die Ehe für alle benötige eine Verfassungsänderung. Ein Gesetz reiche dafür nicht aus. In der Vorberatung in der Rechtskommission des Ständerates unterlagen die Skeptiker nur ganz knapp. Beide Seiten stützen sich auf Rechtsgutachten.

Caroni: «Niemand verliert das Geringste»

Andrea Caroni, Ausserrhoder FDP-Ständerat. Bild: Peter Klaunzer/KEYSTONE

Einziges Ostschweizer Mitglied in der Kommission ist Andrea Caroni (FDP/AR). Er rechnet am Dienstag auch im Plenum mit einem äusserst knappen Abstimmungsresultat. «Ich selber befürworte die Ehe für alle und werde die Rückweisung auf jeden Fall ablehnen.» Eine Verfassungsänderung sei in diesem Fall völlig fakultativ. «In der Verfassung steht nirgends, dass nur Mann und Frau eine Ehe eingehen können», sagt Caroni.

«Wenn man die Ehe für alle ermöglichen will, dann ergibt es keinen Sinn, den Umweg über die Verfassung zu gehen und nochmals mehrere Jahre zuzuwarten.»

Wenn man aber dagegen sei, so Caroni, «dann ist es ehrlicher, dies klar zu sagen, anstatt eine Verfassungsänderung zu fordern und dann insgeheim zu hoffen, dass diese scheitert». Dabei verliere niemand das Geringste, wenn die Ehe für alle erlaubt werde. «Die Ehe wird sogar gestärkt.»

Paul Rechsteiner, St.Galler SP-Ständerat. Bild: Alessandro Della Valle/ KEYSTONE

Paul Rechsteiner (SP/SG) wird die Haltung der Kommissionsmehrheit ebenfalls unterstützen. «Eine Verfassungsänderung ist dafür nicht nötig.»

Regelung der Samenspende für lesbische Paare präzisiert

Caroni hat auch eine Präzisierung zur Samenspende bei lesbischen Paaren in den Entwurf eingebracht. Es geht um die sogenannte Mutterschaftsvermutung: Wenn eine verheiratete lesbische Frau durch eine Samenspende Mutter wird, soll ihre Ehefrau von Rechts wegen ebenfalls als Mutter gelten. Dies analog zur Vaterschaftsvermutung bei heterosexuellen Ehepaaren. Das soll allerdings nur bei Samenspenden in der Schweiz gelten, wie sie das Fortpflanzungsmedizingesetz vorsieht – und nicht, wenn das Kind des lesbischen Paares auf privatem Weg oder im Ausland gezeugt wurde und der biologische Vater anonym bleibt. Der Grundgedanke hierbei: Das Kind hat ein Recht darauf, zu wissen, von wem es abstammt. Der Vorschlag fand in der Kommission eine klare Mehrheit.

CVP-Ständeräte machen (noch) nicht mit

Daniel Fässler, Innerrhoder CVP-Ständerat. Bild: Anthony Anex/KEYSTONE

Ostschweizer CVP-Ständeräten geht das alles zu schnell. Zwar stimmen sie der Ehe für alle grundsätzlich zu. «Ich bin dafür aus Respekt vor den Menschen mit einer homosexuellen Orientierung», sagt Daniel Fässler (CVP/AI). Allerdings sei er der Meinung, «dass die Öffnung der Ehe für homosexuelle Paare nicht auf dem Gesetzesweg erfolgen soll, sondern dass dazu eine Verfassungsänderung nötig und angezeigt ist». Mit der Regelung zur Samenspende ist Fässler nicht einverstanden – er wolle nun die Ratsdebatte abwarten.

Benedikt Würth, St.Galler CVP-Ständerat. Bild: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE

Auch Benedikt Würth (CVP/SG) sagt:

«Ich bin für die Ehe für alle, jedoch braucht es hierfür eine Verfassungsgrundlage.»

Ausserdem teile er die Auffassung des Bundesrates, dass «die ganze Problematik Fortpflanzungsmedizin» separat vertieft angeschaut werden müsse, so Würth. Dies insbesondere unter dem Aspekt des Kindswohls.

Brigitte Häberli, Thurgauer CVP-Ständerätin. Bild: Anthony Anex/ KEYSTONE

Brigitte Häberli-Koller (CVP/TG) hält fest, sie unterstütze eine Ehe für alle, weil sich die Gesellschaft in den letzten Jahren zu mehr Toleranz und Offenheit gewandelt habe, «was ich befürworte». Bezüglich der Verfassungsfrage und des Themas Samenspende werde sie sich am Dienstag nach der Debatte entscheiden.

Stark lehnt den Entwurf ab

Jakob Stark (SVP/TG) sagt: «Für mich ist es das Wichtigste, dass alle Paare so leben können, wie sie es wünschen.» Es gebe ja auch viele Hetero-Paare, auch mit Kindern, die keine Ehe eingehen würden.

«Deshalb bin ich manchmal etwas erstaunt darüber, dass die Ehe für alle so wichtig ist.»

Jakob Stark, Thurgauer SVP-Ständerat. Bild: Alessandro Della Valle/ KEYSTONE

Seine eigene Zustimmung zu einer Ehe für alle hänge von den Auswirkungen auf die Regelung von Leihmutterschaft und Samenspende ab, sagt Stark. Mit dem aktuellen Entwurf ist er unzufrieden – nicht nur, weil eine Verfassungsgrundlage fehle. So sei die Regelung bezüglich Samenspende und Elternteilvermutung «ein Schnellschuss». Stark bezieht sich auf die Formulierung, wonach bei zwei verheirateten Frauen die Ehefrau als der andere Elternteil gilt. «Da es keine natürliche Verbindung der Ehefrau zum Kind gibt, finde ich diese Regelung, die sich von der Vaterschaftsvermutung ableitet, schon sehr speziell», sagt Stark. «Es ist wichtig, dass sich der Bundesrat und seine Experten zu diesem Thema noch vertiefte Gedanken machen.»