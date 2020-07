Ehemaliger Business-House-Geschäftsleiter vom Verdacht der Veruntreuung entlastet – Konkurs der Sozialfirma bleibt fragwürdig Die Strafverfahren um die 2018 aufgelöste Stiftung Business House stehen kurz vor dem Abschluss. Die fehlenden Gelder, die zur Auflösung der ältesten Sozialfirma im Kanton St.Gallen führten, sind nicht auf eine Veruntreuung zurückzuführen. Noch hängig ist die Untersuchung gegen die ehemaligen Stiftungsräte, die im finanziellen Fiasko die Rettung der Betriebe mit der Dock-Gruppe suchten. Marcel Elsener 06.07.2020, 05.00 Uhr

Der ehemalige Business-House-Betrieb Remetex im Industriequartier von Rorschach. Bild: Michel Canonica (8. Juli 2018)

An einem Februarmorgen 2018 geht es in einem Goldacher Wohnquartier zu und her wie im «Tatort»: Vier Kantonspolizisten stehen um 6 Uhr in der Früh mit vorgezogener Waffe und einem Hausdurchsuchungsbefehl vor der Wohnung des ehemaligen Geschäftsleiters der Stiftung Business House. In der Sozialfirma fehlt ein sechsstelliger Geldbetrag, der Geschäftsleiter steht unter dem Verdacht der Veruntreuung. Die Mitarbeiter des Arbeitslosenprojektes sind wütend auf ihren Chef, sie beschimpfen und bedrohen ihn.

Zweieinhalb aufwühlende Jahre später ist der Mann, der sich «wie ein Schwerkrimineller behandelt fühlte», noch gesundheitlich angeschlagen. Doch hat der gelernte Treuhänder, der stets seine Unschuld beteuerte, einen Erfolg im Kampf um seinen Ruf errungen: Die Strafuntersuchung wegen Veruntreuung und ungetreuer Geschäftsbesorgung ist in diesem Mai eingestellt worden. Trotz der Genugtuung bleibt ein Groll:

«Hätte ich mein Finanzsystem Business House erklären können, wäre das alles nicht passiert und die Stiftung nicht Konkurs gegangen.»

Strafrechtliche Entscheide bedeuten noch keine Klärung

Die Staatsanwaltschaft nennt die Gründe der Einstellung nicht. Anscheinend waren die Vorwürfe haltlos und konnte der Geschäftsleiter belegen, dass die angeblichen grossen Bargeldbezüge in die Kassen der acht Projekte flossen und ordnungsgemäss verbucht wurden. Wenn keine Veruntreuung vorliegt, stellt sich erst recht die Frage, wie es zu den massiven Geldabflüssen kam, die zum Konkurs der 1994 gegründeten ältesten Sozialfirma im Kanton St.Gallen führten. Und ob, wie es die Anzeige gegen die ehemaligen Stiftungsräte unter dem Präsidium des inzwischen abgewählten CVP-Kantonsrats Felix Bischofberger sieht, ein betrügerischer Konkurs vorliegt. Diese Strafuntersuchung ist pendent. Die Staatsanwaltschaft bestätigt lediglich, dass die Verfahren «kurz vor dem Abschluss» ständen. Weitere Auskünfte könne man derzeit nicht erteilen.

Ebenso bedeckt hält sich das Konkursamt. Das Verfahren laufe noch, eine Auszahlung der Gläubiger sei nicht in Sicht, sagt Konkursamtsleiter Urs Benz. «Beim Konkurs über die Stiftung Business House handelt es sich ein umfangreiches Verfahren mit verschiedensten Themenfeldern, welches entsprechend Zeit in Anspruch nimmt.» Die Frage, ob das Konkursamt selber Anlass zu einer Anzeige hat, lässt Benz unbeantwortet. Man stehe mit den Strafbehörden «wie in solchen Fällen üblich» im Kontakt.

Zweifel an der Aufsicht und Arbeit der kantonalen Behörden

«Ich zweifle ernsthaft am Rechtsstaat», sagt Business-House-Stiftungsgründerin Hedi Margelisch, die dem ehemaligen Geschäftsleiter zur Seite steht. «Es scheint, als würde die Allmacht der Revisionsfirmen wie PWC und das Netzwerk der Stiftungsräte alle Behörden bis hin zu den Untersuchungsrichterinnen einschüchtern. Es kann nicht sein, was nicht sein darf.» Dabei könne der Geschäftsleiter mit zahlreichen Dokumenten nachweisen, dass die Stiftung mit tatsächlichen Konkursaktiven von 1,7 Millionen Franken lebensfähig war. «Der Kanton hat die Firmenbeerdigung leichtfertig zugelassen», meint die Erwachsenenbildnerin und frühere LdU-Politikerin.

«Die Stiftung müsste reaktiviert und ihre Projekte wieder in Betrieb genommen werden.»

Für Hedi Margelisch sind Zweifel an der behördlichen Arbeit berechtigt. So seien Zeugen nicht einvernommen, Protokolle nicht eingesehen und die Unterlagen der Stiftungsräte nicht versiegelt worden. Stattdessen habe man sich auf deren Version konzentriert und gegen den Geschäftsleiter trotz der Entlastung von der Veruntreuung noch einen Strafbefehl wegen Urkundenfälschung «konstruiert». Dabei geht es um handschriftliche Notizen auf Postscheckbelegen: «Sie haben die Stecknadel im Heuhaufen gefunden.»

Die ehemaligen Stiftungsräte haben ihre Sicht der Dinge zuletzt im März 2019 öffentlich dargelegt. Zu laufenden Verfahren äusserten sie sich nicht, sagt Stephan Staub, Jurist im ehemaligen Stiftungsrat. «Wir sind nach wie vor der festen Überzeugung, dass wir aufgrund der gesetzlichen Pflichten mit der Insolvenzerklärung nicht länger hätten zuwarten dürfen.» Die Sache ruhen lassen möchte Daniela Merz, CEO der Dock-Gruppe, unter deren Dach die auf Arbeitslosenprojekte spezialisierte Stiftung neu gegründet wurde (Pro Business House AG). In einem Radiointerview Anfang 2020 sagte sie zum Thema, dass sie «ein intensives Jahr hinter sich» und «viel zum Thema Konkurs gelernt» habe. Die neue Firma ist laut Auskunft Staubs nach coronabedingten Einbussen auf Kurs.

«Ein Wirtschaftskrimi, wie ich noch nie erlebt habe»

Die Abwicklung von Anfang an kritisch hinterfragt hat Hans-Peter Studer, Ausbildner und Gesundheitsökonom mit einem Doktortitel der HSG. Er leitete in der Stiftung Business House 15 Jahre lang sogenannte Bildungstage, bis ihm im Juni 2018 gekündigt wurde, weil er die erzwungene Lohnkürzung nicht akzeptierte. Studer nennt die Vorkommnisse um die Sozialfirma einen «Wirtschaftskrimi, wie ich ihn so noch nie erlebt habe» und die Rolle der Behörden vom Amt für Wirtschaft und Arbeit bis zur Stiftungsaufsicht «höchst fragwürdig».

Die Staatsanwaltschaft solle «endlich Licht in die Affäre bringen, wie es ihre Pflicht wäre», sagt Studer.

«Die Sache muss ohne Rücksicht auf Rang und Namen der Beteiligten geklärt werden. Wir leben in einem Rechtsstaat und nicht in einer Bratwurstrepublik. Die Ungerechtigkeit, die dem verdächtigten Geschäftsleiter widerfahren ist, verlangt nach einer öffentlichen Rehabilitierung.»

Als Mitarbeiter hat Studer den 2017 entstandenen Strudel miterlebt. Vorerst wurde die Firma brüskiert, weil auf fragwürdige Weise 90 Teilnehmerplätze abgebaut wurden. Als dann der Geschäftsleiter im Oktober 2017 fristlos entlassen wurde, seien «alle ins Rudern gekommen». Der Stiftungsrat warf dem Mann vor, eine sechsstellige Summe veruntreut zu haben. Die Belegschaft war enttäuscht und frustriert; die Wut wuchs noch, als im Juni 2018 von 600 000 Franken die Rede war und der Liquiditätsengpass Lohnkürzungen erforderte. «Auch ich glaubte damals dem Stiftungsrat, verstand die Wut und vertraute auf eine korrekte Aufarbeitung. Dann aber legte mir der entlassene Geschäftsleiter glaubhaft dar, dass er kein Geld veruntreut und die fehlenden Finanzen andere Gründe hatten.» Noch im Dezember 2017 sei das Personal informiert worden, es sei alles in Ordnung und man sei liquid. Weil wegen der Freistellung des Geschäftsleiter das Knowhow fehlte, zog man teure Revisions- und Beraterfirmen wie Egeli Treuhand, PWC und UMB bei. Dadurch entstanden innert kurzer Zeit Kosten von 700000 Franken. Ausserdem wurden die verfügten kantonalen Arbeitslosengelder (Avig) von 300 000 Franken nicht eingefordert.

«Heute bin ich überzeugt, dass die Stiftungsräte entweder wenig Ahnung von Buchhaltung hatten oder uns etwas vorspielten», sagt Studer.

Statt externer Firmen und neuer Strukturen hätte es «nur eine Kultur des Vertrauens gebraucht». Gemäss Studer hätte die Staatsanwaltschaft «aufgrund des polizeilichen Verhörs im Sommer 2018 merken müssen, dass die Beweislage gegen den beschuldigten Geschäftsführer sehr dürftig war». Und es spreche «vieles dafür, dass der Stiftungsrat seine Klage hätte zurückziehen müssen». Der entlassene Geschäftsleiter hatte mehrfach vergeblich seine Mithilfe zum Verständnis der Buchhaltung angeboten. «Wäre dies geschehen, hätte man den Konkurs abwenden können. Die Stiftung hatte ja trotz der gigantischen Ausgaben für externe Buchhalter, Anwälte und Berater noch genügend finanzielle Reserven.»

Der Stiftungsrat aber habe nicht über seinen Schatten springen können, meint Studer. «Namentlich Stephan Staub benahm sich wie ein Grossinquisitor, der gegen eine Fata Morgana vorging. Die Stiftungsräte jagten ein Phantom, das es nicht gab, und zögerten nicht, einen unschuldigen Menschen zu vernichten, um von eigenen Fehlern abzulenken.»

Nur Verlierer - mit Ausnahme einer einzigen Gewinnerin

Von den Behörden, vor allem der Stiftungsaufsicht, erwartet Studer eine zweite Sicht auf ihr Vorgehen. So sei «fragwürdig, dass man alles ohne fundierte Prüfung der tatsächlichen Finanzlage der Dock-Gruppe übergab.» Wie Stiftungsgründerin Margelisch will Studer plausibel aufgeklärt haben, wer wann auf die Fusion drängte. «Schliesslich konnte die Dock-Gruppe das Knowhow und das Inventar der Stiftung für einen Pappenstiel übernehmen.»

Das vorläufige Fazit ist ernüchternd: Es gibt viele offene Fragen und auf allen Seiten nur Verlierer – mit Ausnahme der Dock-Gruppe. Die Abwicklung der Stiftung Business House ruft nach einer politischen Aufarbeitung, zumal mehrere kantonale Ämter und drei Departemente betroffen sind: Inneres, Volkswirtschaft und Justiz.