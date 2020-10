Ehefrau auf Plakaten beleidigt: Mann wird für Verleumdung verurteilt Das Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland spricht einen Mann schuldig, der seine Ehefrau mit Schriftzügen an Bushaltestellen öffentlich verleumdet hat. Reinhold Meier 17.10.2020, 05.00 Uhr

Der Verurteilte suchte sich für die Verleumdung seiner Frau die Werbetafeln dreier Bushaltestellen in der Region für böse Schriftzüge aus. Symbolbild: Archiv Luzerner Zeitung

In der Beziehung zwischen dem niedergelassenen Deutschen und seiner derweil getrennt von ihm lebenden schweizerischen Partnerin gingen die Wogen offenbar immer mal wieder hoch und wüste Worte flogen hin und her.

Pikante Hinweise und Natelnummer

Der Streit artete vor vier Jahren jedenfalls derart aus, dass der heute 37-Jährige seinen Zorn an den Werbetafeln von Bushaltestellen in der Region ausliess. Mit dickem Filzstift titulierte er die Frau in ungehobelten Begriffen als Schlampe und Schlimmeres.

Am Abend des Neujahrstages schrieb er ihre private Natelnummer auf die besagten Plakate, verbunden mit dem pikanten Hinweis, die Frau suche geradezu verzweifelt hemmungslosen Sex, formuliert nach Art einer einschlägigen Kontaktanzeige, «Ruf mich an…».

Nachdem das Telefon dann tatsächlich klingelte, flog die Verleumdung auf und die Staatsanwaltschaft begann mit der Anklageerhebung.

Mehrere Vorwürfe und lange Untersuchungszeit

Darüber strichen fast vier Jahre ins Land. Dies nicht zuletzt, weil weitere Vorwürfe im Raum standen. So soll der Mann seinen damals etwa zehnjährigen Sohn mehrfach verletzt und damit gegen seine Fürsorge- und Erziehungspflichten verstossen haben. Konkret war von blauen Flecken die Rede, von Blutergüssen und von Würgemalen am Hals. Ferner wurde dem Mann vorgeworfen, dass er seine Gattin über Whatsapp mit Begriffen der untersten Fäkalsprache beschimpft und in ihrer Ehre verletzt haben soll.

Die Anklage forderte dafür insgesamt eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu je 90 Franken, bedingt aufgeschoben bei dreijähriger Probezeit.

Angeklagter zeigte sich von Anfang an geständig

Der Mann selbst zeigte sich in der Untersuchung von Anfang an geständig und hat namentlich die Verleumdung stets eingestanden. Er machte dafür aber sinngemäss die hohe und gegenseitige Dynamik des Ehekonflikts geltend. Zu einem Streit gehörten eben zwei. Seine Verteidigung plädierte denn auch im Wesentlichen auf Freisprüche vom Vorwurf der mehrfachen Körperverletzung, Verletzung der Erziehungspflichten, Verleumdung und Beschimpfung. Die Kosten des Verfahrens seien dem Staat aufzuerlegen.

Das Gericht gelangte jedoch zur Überzeugung, dass der Mann wegen der Verleumdungen schuldig ist. Dafür verhängte es eine Geldstrafe von 20 Tagessätzen à 70 Franken. Bei der Strafzumessung berücksichtigte es die lange Verfahrensdauer sowie die Geständnisbereitschaft. Zudem gilt der Mann als bisher völlig unbescholten, darum wird die Strafe bedingt ausgesprochen, bei einer Probezeit von zwei Jahren.

Der Rauch legt sich

Die übrigen Anklagepunkte wurden hingegen allesamt eingestellt. Entweder waren sie bereits verjährt oder sie folgten nicht hinreichend dem so genannten Anklageprinzip. Danach ist jede einzelne Tat nicht nur zweifelsfrei zu beweisen, sondern auch konkret und präzise anzuklagen. Gerade die vermeintlichen Körperverletzungen hielten diesem Anspruch jedoch nicht stand und galten als insgesamt zu unbestimmt. So waren die Verletzungen entweder nicht genügend ausgewiesen oder zeigten sich allenfalls nur als Resultat möglicher Tätlichkeiten. Als solche waren jedoch nicht angeklagt.

Weil somit letztlich nur in einem einzigen der vier Anklagepunkte ein Schuldspruch erfolgte, muss der Mann in der Folge auch nur ein Viertel der Verfahrenskosten zahlen. Diese belaufen sich insgesamt auf 4300 Franken. Bei ihm bleiben also rund 1075 Franken hängen, den Rest muss der Staat zahlen. Seiner ehemaligen Gattin muss er wegen des «Viertel-Schuldspruchs» zudem 2020 Franken an die Verteidigung zahlen. Er selbst erhält aber vom Staat seinerseits 9350 Franken für seine eigene Verteidigung zurück, eben weil er in drei von vier Punkten zu Unrecht angeklagt worden war.