Eggersriet: Dorfbewohner streiten über Standort für Schulhaus

Abstimmung Kinderlachen und furzende Kühe: Dorfbewohner streiten über den Standort für ein neues Schulhaus in Eggersriet Soll die Schule im Dorf bleiben oder auf der Wiese neben dem Pfadiheim neu gebaut werden? Darüber wurde an der ausserordentlichen Bürgerversammlung in Eggersriet engagiert gestritten und diskutiert. Melissa Müller 23.11.2021, 16.13 Uhr

Die Lehrerschaft verfolgt die Abstimmung in der Turnhalle in Grub SG vom Balkon aus. Bild: mem

In Eggersriet soll für 20 Millionen Franken ein neues Schulhaus gebaut werden. «Das ist für unser Dorf mit sechs Millionen Steuereinnahmen im Jahr eine stattliche Sache», sagte Gemeindepräsident Roger Hochreutener am Montag an der ausserordentlichen Bürgerinnenversammlung im Gruberhof.

«Aber wir brauchen es. Und wir haben es. Die nötigen finanziellen Ressourcen sind da.»

Die Frage nach dem Standort spaltet allerdings das Dorf. Die einen wünschen sich, dass die Schule im Dorf bleibt, beim bisherigen Standort neben der Kirche. Die anderen wollen am Dorfrand beim Gebiet Heimat neben Pfadiheim und Tennisplatz neu bauen; Das Land gehört der Gemeinde. Entsprechend hitzig geht es bei der Versammlung in der Turnhalle zu, an der rund 200 Personen teilnehmen.

Das Schulhaus im Zentrum von Eggersriet ist bereits 50 Jahre alt. Es sei in einem ausgezeichneten Zustand, sagen Befürworter.

Bild: Benjamin Manser

Dabei geht es noch nicht um die Standortwahl, wie Hochreutener betont. Man wolle in kleinen Schritten vorgehen und die Bevölkerung stets mit einbeziehen. «Einfach ein fixfertiges Grossprojekt hinzustellen, wäre undemokratisch.» Darum wolle man zuerst Architekturstudien machen und schauen: Wo wäre die neue Schule besser erschlossen, wo wäre sie besser ins Ortsbild integriert und hätte mehr Perspektiven? Schliesslich soll das neue Schulhaus die nächsten 50 Jahre halten. Der Gemeindepräsident sagt:

«Der Gemeinderat geht die Frage des Standorts wertneutral an.»

Roger Hochreutener, Gemeindepräsident von Eggersriet. Bild: Urs Bucher

Dies bezweifelt der pensionierte Grafiker Röbi Anderegg, auch bekannt als Schnitzelbänggler der Pfannehäxe. «Der Gemeinderat will den Standort Heimat erzwingen», sagt der bald 83-Jährige. Dies gehe aus dem Bericht hervor, der an alle Haushalte verschickt wurde. Die Behörden würden in erster Linie einen Neubau thematisieren. Die Möglichkeit, beim bestehenden Schulhaus einen Anbau zu verwirklichen, werde nicht einmal in Betracht gezogen. Anderegg hat darum eigenhändig einen Architekturplan mit diesem Vorschlag gezeichnet und als Flugblatt in die Briefkästen geworfen. «Keine Ghettoisierung unserer Kinder!», steht darauf.

«Und jetzt werde ich emotional. Seit 53 Jahren wohne ich in Eggersriet. Es ist mir zur Heimat geworden. Zu meiner Familie», sagt Röbi Anderegg. «Und in einer Familie nimmt man die Kinder in die Mitte und stellt sie nicht ins Abseits.»

Der Eggersrieter Robert Anderegg will, dass das Schulhaus im Dorf bleibt.

Bild: Benjamin Manser

Auch andere ältere Menschen, die in der Nähe des Schulhauses wohnen, wollen das Kinderlachen und Leben im Dorfzentrum nicht missen.

Sorgen um die Umwelt

Walter Züst findet, dass man das alte Schulhaus sanieren und weiter nutzen sollte. Er weist auf den hohen Steuersatz hin und fordert den Gemeinderat auf, sparsamer zu sein:

«Sind wir so reich, dass wir ein solid gebautes Schulhaus einfach abbrechen und die Steuermillionen aus dem Fester werfen können?»

Zudem werde für Neubauten viel schädliches CO 2 ausgestossen. Was schon steht, müsse nicht mehr gebaut werden. Die Zementherstellung mache acht Prozent des globalen CO 2 -Ausstosses aus, ergänzt Anderegg und fügt ironisch hinzu: «Wenn man weniger Zement verbraucht, können unsere Kühe im Austausch weiter furzen.»

Bauland auf der grünen Wiese nutzen

Auch Astrid Storchenegger meldet sich zu Wort. Sie spricht den Behörden ihr Vertrauen aus und plädiert dafür, beide Standorte zu prüfen. «Vielleicht kann man ja auch mit Holz bauen.» Ein Mann bricht eine Lanze für den Standort Heimat. «Wenige Gemeinden haben den Luxus, auf der grünen Wiese zu planen», meint er. Das solle man nutzen.

«Es wäre falsch, vor Nostalgie am Alten festzuhalten.»

Der etwas weitere Schulweg wäre den Kindern zumutbar, ergänzt ein anderer Eggersrieter. «Es kommt nicht darauf an, dass die Elterntaxis noch ein bisschen weiter fahren.» Wenn man im Gebiet Heimat baue, könne man den Platz im Zentrum neu gestalten, etwa mit einem Spielplatz.

Hochreutener gegen einen Hüftschuss

«Warum können wir nicht schon jetzt über einen Standort abstimmen? Und uns die Kosten für zwei Studien sparen?», will einer wissen. «Das wäre ein Hüftschuss», sagt Hochreutener. «Wir nehmen uns lieber Zeit und investieren ein paar Franken in den Prozess. Dafür haben wir dann eine gute Grundlage für diesen Grundsatzentscheid.»

Es gäbe noch mehr Voten. «Jetzt bin ich dran», ruft Anderegg aus. «Also die Sitzung leite schon noch ich, Röbi, gell», weist ihn Hochreutener in die Schranken und leitet die Abstimmung ein. Mit 179 Ja- zu 11 Nein-Stimmen genehmigen die Einwohnerinnen und Einwohner einen Kredit von 110’000 Franken – für die Grundlagenerarbeitung und Vorbereitung der beiden Planungsstudien. Ein Gegenantrag von Anderegg, der ein unabhängiges Planungsbüro einsetzen will, bleibt chancenlos. Gutgeheissen werden indes zwei weitere Anträge: Für beide Standorte wird ein Studienwettbewerb durchgeführt; das Preisgeld beträgt insgesamt 200'000 Franken. Jedes beteiligte Architekturbüro erhält 20'000 Franken. Das klinge nach viel Geld, sei es aber nicht, sagt Hochreutener. «Da ist ein Team mehrere Wochen beschäftigt.» Wenn alles nach Plan läuft, können die Schülerinnen und Schüler 2027 in die neue Anlage einziehen.