E-Bikes «Man darf nicht vergessen, dass sich heutzutage viel mehr Leute mit E-Bikes fortbewegen»: Mit der Beliebtheit steigen auch die Unfälle mit Elektrovelos an Das Geschäft mit E-Bikes boomt. Eine jüngere Zielgruppe hat diese Art von Velo für sich entdeckt. Generell gelten E-Bikes dieser Tage wegen diverser Innovationen als sicherer. Trotzdem häufen sich die Unfälle. Alain Rutishauser, Enrico Kampmann 30.03.2021, 12.00 Uhr

Inhaber Silvio Crameri und Veloexperte Urs Rosenbaum im Velogeschäft Pedalerie in Frauenfeld. Bild: Donato Caspari

Sie sind praktisch, sie sind schnell, sie sind hip: Elektrovelos, oder E-Bikes. Im vergangenen Jahr wurden laut Velostatistik von Pro Velo Schweiz rund 171'000 E-Bikes verkauft, 2019 waren es noch 133'000 Elektrovelos. Weshalb der Run auf den elektrischen Drahtesel? «Nicht nur die Freizeit, auch die Pendler haben zugenommen. Das E-Bike ist ideal zum Pendeln», sagt Vera Zahner, Präsidentin von Pro Velo Thurgau.

Nicht mehr das Image des Rentnervelos

Silvio Crameri, Inhaber der Pedalerie in Frauenfeld. Bild: Donato Caspari

Das Image des E-Bikes sei ausserdem weggekommen vom Rentnervelo. «Jüngere Leute oder Familien mit Kinderanhänger sind mittlerweile auf den Geschmack von E-Bikes gekommen», sagt Zahner. Auch Silvio Crameri, Inhaber des Velogeschäfts Pedalerie in Frauenfeld, merkt bei seinen Kunden das wachsende Interesse an E-Bikes. «Die Nachfrage nach herkömmlichen Velos hat etwas abgenommen, E-Velos sind dafür klar beliebter geworden», sagt Crameri. Er hat bereits vor 25 Jahren die ersten E-Bikes an seine Kunden verkauft, damals noch ein klares Nischenprodukt. «Diese Generation ersetzt nun nach und nach ihr E-Bike.»

Urs Rosenbaum, Veloexperte. Bild: Donato Caspari

Der Altersdurchschnitt bei E-Bike-Käuferinnen und -Käufern lag 2014 laut einer Studie des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) bei 47 Jahren. «Wahrscheinlich liegt der Altersdurchschnitt mittlerweile noch tiefer», vermutet Urs Rosenbaum, Velokenner und Inhaber der Kommunikationsagentur DynaMot.

Rosenbaum: «Jüngere E-Bike-Lenker fahren gefährlicher»

Durch das erhöhte Tempo werden auch die Bremswege länger. Dies kann zu gefährlichen Situationen und teils schweren Unfällen führen.

Bild: Benjamin Manser

Trotz dem grossen Beliebtheitszuwachs, auch bei einer jüngeren Zielgruppe, birgt das E-Bike Gefahren. «Die im Vergleich zu Fahrrädern höheren Geschwindigkeiten führen zu längeren Bremswegen oder Fehleinschätzungen durch andere Verkehrsteilnehmer», schreibt die Beratungsstelle für Unfallverhütung (BfU) in einer Sicherheitsanalyse aus dem Jahr 2015. Weiter steht in der Analyse, dass gemäss Unfallstatistik E-Bike-Unfälle meist schwerer seien als Fahrradunfälle. Ausserdem käme es laut BfU häufiger zu schweren Alleinunfällen als zu Kollisionen. Diese würden sich sehr häufig an Kreuzungen und in Kreiseln ereignen, weil Motorradlenker den Vortritt von E-Bike-Fahrern missachten würden. «Leider muss man als schwächere Verkehrsteilnehmerin oft auch für die anderen denken, um so gefährliche Situationen auszuweichen», sagt Zahner von Pro Velo Thurgau.

Waren in der Sicherheitsanalyse aus dem Jahr 2015 die Unfälle noch primär auf das höhere Alter der E-Bike-Fahrer zurückzuführen, sei dies laut Rosenbaum heute nicht mehr so.

«Die älteren Lenker sind eher ruhiger und vorsichtiger unterwegs. Doch jüngere E-Bike-Lenker fahren tendenziell gefährlicher, da viele das Gefühl haben, sie können schon alles.»

Unfälle mit E-Bikes steigen seit 2016 stetig an

Vergangene Woche hat die Kantonspolizei Thurgau die aktuelle Unfallstatistik veröffentlicht. Im vergangenen Jahr gab es im Kanton Thurgau 63 Unfälle mit E-Bikes. Im Vergleich zu 2019 (52 Unfälle) ist diese Zahl also klar angestiegen, seit 2016 (29 Unfälle) haben sich die Unfälle mit E-Bikes im Kanton gar mehr als verdoppelt. Die Verunfallten kamen dabei am häufigsten aus der Altersgruppe der 45- bis 64-Jährigen. Die Hauptgründe für einen Unfall mit E-Bikes sind Einwirkung von Alkohol und Unaufmerksamkeit. Jeder dritte E-Bike-Lenker wurde beim Unfall schwer verletzt (19 Schwerverletzte, 40 Leichtverletzte).

Im Kanton St.Gallen ist die Situation die gleiche:

«Vier getötete, 41 schwerverletzte und 77 leichtverletzte Personen sprechen eine deutliche Sprache.»

So steht es in der kürzlich veröffentlichten Verkehrsunfallstatistik der Kantonspolizei St.Gallen. Einhergehend mit den steigenden Verkaufszahlen haben E-Bike-Unfälle im Kanton St.Gallen im Vergleich zum Vorjahr um 27 Prozent zugenommen, von 91 auf 121. Betroffen sind vor allem die langsamen E-Bikes mit einer Tretunterstützung bis 25 Kilometern in der Stunde, ohne gelbes Nummernschild.

Statistiken E-Bike-Unfälle im Kanton St.Gallen.

Das eher hohe Durchschnittsalter sei ein bedeutender Faktor bei der hohen Anzahl von E-Bike-Unfällen, sagt Hanspeter Krüsi, Leiter Kommunikation der Kantonspolizei St.Gallen. «Das E-Bike kann als Fahrzeug kaum mit einem Velo verglichen werden.» Es sei schneller und schwerer und habe deswegen auch eine ganz andere Bremswirkung, sagt Krüsi. Dabei werde es tendenziell von Wiedereinsteigern gebraucht, die unter Umständen seit Jahren oder gar Jahrzehnten nicht mehr auf einem Zweirad gesessen seien.

E-Bike-Fahrer sind meistens Hauptverursacher

Hanspeter Krüsi, Kantonspolizei St.Gallen. Bild: PD

«Velofahren ist anstrengend. Man muss auch mal durchatmen und langsam fahren», sagt Krüsi. Dabei würde man sich eher umschauen und damit Unfälle vermeiden. «Velofahrer, die schnell unterwegs sind, haben in der Regel auch die nötige Übung und Fitness. Bei E-Bikes hingegen sind hohe Geschwindigkeiten schnell erreicht. «Doch oft mangelt es an der sicheren Beherrschung des Fahrzeugs.»

Die Zahlen unterstützen diese These. In 72 Prozent der Unfälle mit E-Bikes ­im Kanton St.Gallen waren die E-Bike-Fahrer selbst die Hauptverursacher. Und von diesen 87 Unfällen wurden 68 von Fahrern über 45 Jahren verursacht.

Besonders auffallend ist ausserdem die markante Zunahme schwerer Unfälle. Während E-Bike-Unfälle im Kanton St.Gallen insgesamt um 27 Prozent zugenommen haben, sind Unfälle mit Schwerverletzten um 64 Prozent gestiegen. Auch auf nationaler Ebene haben schwere Unfälle mit E-Bikes um 47 Prozent gegenüber dem Vorjahr zugenommen.

Dreimal so viele Kilometer wie Velofahrer

Die steigenden Unfälle mit Elektrovelos seien nach dem Veloexperten Urs Rosenbaum aber in Relation zu setzen. «Man darf nicht vergessen, dass sich nun viel mehr Leute mit E-Bikes fortbewegen. Das Bundesamt für Strassen hat zudem in einer Studie herausgefunden, dass E-Bike-Lenker fast dreimal so viele Kilometer zurücklegen als normale Velofahrer», sagt Rosenbaum. So werde das E-Bike vermehrt zum Einkaufen oder für Ausflüge genutzt, wo früher das Auto benutzt wurde.

Pro Velo Schweiz appellierte Anfang März dieses Jahres an Kantone und Gemeinden, genügend Platz und mehr Sicherheit für Velos zu schaffen. «In diesem Bezug sind kleine Orte wie Frauenfeld geeigneter für Velos als beispielsweise Zürich, denn hier ist meist genügend Platz für alle Verkehrsteilnehmer vorhanden», sagt Rosenbaum. Denn gute und übersichtliche Platzverhältnisse würden das Unfallrisiko enorm vermindern.

Auch eine umfassende Beratung gehört für den Inhaber eines Velogeschäfts Silvio Crameri zu einer nachhaltigen Unfallprävention dazu: «Ich versuche, im Gespräch die Bedürfnisse der Kunden abzuholen und ihre Fähigkeiten einzuschätzen. Dann weise ich E-Bike-Neulinge jeweils auf die Gefahren hin, die lauern könnten.» Am wichtigsten sei für Crameri, vorsichtig und vorausschauend zu fahren.

Crameri: «Die Sicherheit bei E-Bikes steigt an»

Generell beobachte er bei Elektrovelos eine ähnliche Entwicklung wie bei den Autos: «Die Sicherheit bei E-Bikes steigt an.» Dies hätten mehrere Innovationen ermöglicht. Crameri:

«Einerseits wurde die Sensorik viel ausgefeilter und weniger ruckartig als noch bei früheren Modellen. Der Motor ist besser abgestimmt auf das Velo.»

Ausserdem sei in einigen Modellen bereits ein Antiblockiersystem (ABS) eingebaut, die Bremsen seien besser geworden und die Reifen breiter. Eine weitere Innovation bei E-Bikes sei die sogenannte Crash-Sensorik. «Diese unterscheidet, ob das Velo im Stand oder bei voller Geschwindigkeit umfällt. Bei einem Unfall sendet es so automatisch einen Notruf an verschiedene Adressen aus und sendet ein Signal über das Handynetz, sodass der Velolenker einfacher gefunden werden kann», erklärt Rosenbaum.

Und nun, wie sieht die Zukunft aus für das E-Bike? Rosenbaum: «Der Boom wird sicherlich weitergehen. Die Lager sind weltweit leergekauft. Die Händler und Hersteller wollen nun mit Vollgas dafür sorgen, dass die hohe Nachfrage weiterhin bedient werden kann.»