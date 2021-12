Regierungsrat: Mitte Thurgau nominiert Dominik Diezi

DV MItte Thurgau Dominik Diezi ohne Gegenstimme nominiert: Gute Karten als Nachfolger von Regierungsrätin Carmen Haag Die Mitte Thurgau nominiert den Arboner Stadtpräsidenten und Kantonsrat offiziell als Nachfolger von Carmen Haag im Thurgauer Regierungsrat. Bislang ist es die einzige bekannt gewordene Kandidatur. Weiter beschlossen die Delegierten die Ja-Parole zum Mediengesetz und zur Tabakprävention. Wahl- und Abstimmungstag ist am 13. Februar 2022. Hans Suter 05.12.2021, 11.01 Uhr

Aadorf 04.12.2021 TG Die Delegiertenversammlung von 'Die Mitte Thurgau'. Im Bild: Dominik Dietzi. © Benjamin Manser Benjamin Manser

Es regnete unerbittlich an diesem Samstagmorgen in Aadorf. Von Melancholie war unter den 93 Delegierten der Mitte Thurgau im Gemeindezentrum aber nichts zu spüren. Schon eher Aufbruchstimmung. Mit dem Arboner Stadtpräsidenten Dominik Diezi hat die Partei auch allen Grund dazu. Er gilt über die Parteigrenzen hinweg als Topkandidat für die Ersatzwahl in den Thurgauer Regierungsrat am 13. Februar 2022. Der Jurist soll den Sitz der Ende Mai 2022 zurücktretenden Mitte-Regierungsrätin Carmen Haag erfolgreich verteidigen.

«Es braucht langen Atem und gute Gesundheit»

Regierungsrätin Carmen Haag hat per Ende Mai 2022 ihren Rücktritt erklärt. Bild: Benjamin Manser

Doch was braucht es, um ein guter Regierungsrat zu sein? Diese Frage beantwortete Carmen Haag gleich selber. Die 48-jährige Juristin ist seit acht Jahren Regierungsrätin und wünscht sich eine berufliche Veränderung. Unter vorgehaltener Hand wird sie als potenzielle Nachfolgerin von Ständerätin Brigitte Häberli-Koller gehandelt. Aufrichtigkeit, Transparenz und Ehrlichkeit zählt Carmen Haag zu den wichtigen Anforderungen an einen Regierungsrat.

«Man muss die Menschen gerne haben, Bürgernähe ist von Vorteil, und es braucht Fingerspitzengefühl in heiklen Situationen – und davon gibt es viele.»

Wichtig seien aber auch diplomatisches Geschick, eine rasche Auffassungsgabe – gerade auch bezüglich der Dossiers anderer Regierungsmitglieder. Und:

«Es braucht einen langen Atem bei langwierigen Geschäften.»

Wichtig seien zudem die Auftrittskompetenz in der Öffentlichkeit und ein konstruktiver Umgang mit den Medien. Zu bedenken gab Carmen Haag: «Es sind oft lange, intensive, manchmal emotionale Arbeitstage. Das braucht eine robuste Gesundheit.» Vor allem aber brauche es Freude. «Wenn man das hat, ist es ein Privileg, dieses Amt ausführen zu dürfen.»

Viel Rückhalt in der Partei: Dominik Diezi. Bild: Benjamin Manser

Nachdem sich Dominik Diezi selbst kurz vorgestellt hatte und in der Diskussion aus dem Hinterthurgau vermeldet wurde, Diezi sei zwar eine gute Wahl, es sei aber langsam an der Zeit für einen Hinterthurgauer, wurde zur Nomination geschritten. Diese fiel ohne Gegenstimme aus. Eine Gegenkandidatur gab es nicht.

Ja-Parole zum Gesetz über die Tabakprävention beschlossen

Flavia Scheiwiller, Präsidentin der Jungen Mitte Thurgau. Bild: Benjamin Manser

Weiter beschlossen die Delegierten mit 63 Stimmen die Ja-Parole zur eidgenössischen Volksinitiative «Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung». 26 befürworteten den Gegenvorschlag. Vorgestellt wurde die Vorlage von Flavia Scheiwiller, die der Jungen Mitte Thurgau als Präsidentin vorsteht.

Ja zum Mediengesetz

Viele Medien befinden sich inmitten eines einschneidenden Transformationsprozesses von der Print- in die digitale Welt. Seit Jahren leiden sie unter einem Rückgang der Einnahmen aus Abonnementen und Inseraten. Viele Printprodukte rentieren immer weniger, die meisten Online-Medien haben noch nie schwarze Zahlen geschrieben – ein Teufelskreis. Die Folge: Es gibt immer weniger Medien, und die Überlebenden konzentrieren sich in immer weniger Verlagshäusern. Zur Rettung gerade der regionalen Medienvielfalt haben der National- und der Ständerat beschlossen, ein Massnahmenpaket zu Gunsten der Medien in der Höhe von 150 Millionen Franken pro Jahr zu schnüren, zeitlich begrenzt auf sieben Jahre. Die bestehende Presseförderung von 130 Millionen Franken für die Vergünstigung der Zustellung bleiben erhalten. Gegen das Mediengesetz wurde das Referendum ergriffen, weshalb es am 13. Februar 2022 zur Abstimmung kommt.

Pro: Pascal Hollenstein, Leiter Publizistik bei CH Media. Bild: Benjamin Manser

«Medien wird es immer geben, auch Journalisten und unabhängigen Journalismus.» Das war die gute Nachricht im Schlussvotum von Pascal Hollenstein als Befürworter im Podium, das von Carmen Haag geleitet wurde. Der Leiter Publizistik von CH Media hatte aber auch noch eine schlechte Nachricht dabei: «Die Frage ist, ob es diesen Journalismus in Zukunft auch ausserhalb grosser Städte wie Zürich oder Bern noch geben wird.» Das Gesetz habe zwar Macken, aber letztlich sei es der Medienvielfalt dienlich.

Kontra: Benedikt Würth, St.Galler Ständerat. Bild: Benjamin Manser

«Im Grundsatz sind wir uns einig: Wir wollen eine gute Medienversorgung.» Das war die gute Nachricht vom St. Galler Ständerat Benedikt Würth als Gegner der Vorlage. Die schlechte Nachricht: «In die Regionen fliesst nicht viel, das können sie mir glauben.» Die Kleinen ohne Früh- und Sonntagszustellung oder kostenpflichtige Online-Medien würden nicht profitieren. «Wenn der Bund die Grosse Kanone hervornimmt und damit Schrot verschiesst, kommt es nun mal zu Streuverlusten.» Nach einer kurzen Diskussion – es gab ausschliesslich Pro-Voten – sprachen sich 46 der 93 Delegierten für die Ja-Parole aus; 27 votierten gegen das Massnahmenpaket.m

«Wir willen bei den nächsten Wahlen gewinnen»

Paul Rutishauser, Präsident der Mitte Thurgau. Bild: Benjamin Manser

Mit dem neuen Namen Wahlen gewinnen Kantonalpräsident Paul Rutishauser verkündet aus Parteisicht einige positive Nachrichten. Zum einen im Rückblick auf die eidgenössische Abstimmung zum Covid-19-Gesetz. Das Resultat zeige ein deutlich anderes Bild, als die laute Kampagne der Gegner den Anschein habe erwecken lassen. «Die Bevölkerung steht hinter den Massnahmen.» Er gab sich auch kämpferisch. «Wir wollen bei den nächsten Wahlen gewinnen, 2023 bei den Nationalratswahlen und 2024 bei den Kantonsratswahlen.» Mit dem Namenswechsel von CVP Thurgau zu Die Mitte Thurgau werde das noch besser gelingen. «Ein Wahlerfolg hängt davon ab, wie eine Partei wahrgenommen wird», sagte Rutishauser.

«Für viele Personen war die CVP nicht wählbar, weil sie entweder nicht katholisch waren oder sich nicht religiös fühlten.»

Der nächste Parteitag findet am 22. März in Hüttwilen statt.