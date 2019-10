«Dunkelrote Karte für die Regierung»: Rechtsanwalt Werner Ritter kritisiert Spitalstrategie Der Altstätter Stadtrat äussert seinen Unmut über die Spitalstrategie der St.Galler Regierung. Ebenso Werner Ritter. Eine Beschwerde des Rechtsanwalts gegen den Baustopp in Altstätten und Wattwil vor St.Galler Verwaltungsgericht ist hängig. Regula Weik

Dem Spital Altstätten droht die Schliessung. Der Stadtrat wirft der Regierung «Placebo-Politik» vor. (Bild: Ralph Ribi)

Die Spitalstrategie der St.Galler Regierung sei «unfertig» und müsse «zwingend» nachgebessert werden: Der Altstätter Stadtrat hält mit seinem Unmut über die geplante Schliessung des Rheintaler Spitals nicht zurück. Er wirft der Regierung «Placebo-Politik» vor; sie habe es verpasst, einen zukunftsgerichteten Vorschlag zu machen. Das Pflichtangebot der geplanten regionalen Gesundheits- und Notfallzentren ginge kaum über die Leistungen einer herkömmlichen Hausarztpraxis hinaus, so der Stadtrat. Ohne ergänzende Angebote im stationären Bereich müsse befürchtet werden, dass diese mittelfristig erneut in Frage gestellt würden. Eines enttäuscht den Stadtrat ganz besonders: Dass die Regierung seine Vorschläge einer wohnortnahen Altersmedizin nicht stützt. Das Fazit des Stadtrats:

«Die Gefahr, dass die St.Galler Gesundheitspolitik einmal mehr von der Wirklichkeit überholt wird, ist gross.»

Und weiter: Es wäre «fatal», sollte St.Gallen gegenüber andern Kantonen ins Hintertreffen geraten.

«Die Regierung führt das Volk systematisch in die Irre»

Einer, der seit Jahren für das Spital Altstätten kämpft, ist der Rechtsanwalt und ehemalige CVP-Kantonsrat Werner Ritter. Er ist nicht bekannt dafür, die Faust im Sack zu machen. Seine Kritik kommt fadengerade und wenig zimperlich. Der Regierung gehöre die dunkelrote Karte gezeigt, reagiert Ritter auf deren neue Spitalstrategie. Regierung und Spitalverwaltungsrat führten die Bevölkerung «systematisch in die Irre».

Werner Ritter, Rechtsanwalt, Hinterforst (Bild: PD)

Auf die Frage, ob er rechtliche Mittel gegen den Vorschlag prüfe, antwortet Ritter: «Gegen die Strategie der Regierung – so ungenügend sie auch sein mag – gibt es kein juristisches Therapeutikum, wohl aber gegen Abstimmungsvorlagen, die auf Teilinformationen, Unwahrheiten und Verdrehungen beruhen.» Dass dies keine leeren Drohgebärden sind, dass es ihm damit ernst ist, hat der Rechtsanwalt bereits in der Vergangenheit gezeigt. So ist eine Beschwerde von ihm gegen den Baustopp in Altstätten und Wattwil vor St.Galler Verwaltungsgericht hängig. «Es geht schlicht um die Frage, ob die Regierung zur politisch motivierten Trölerei beim Vollzug von Volksentscheiden berechtigt ist.» Die mündliche Verhandlung dürfte nächstens stattfinden.

«Verbales Repertoire von Diktaturen»

Wenn Ritter zudem daran denkt, dass Spitalverwaltungsrat und Regierung den Baustopp der «von ihnen offenbar als dumm angesehenen Bevölkerung» als Denkpause zu verkaufen versuchten, kommt ihm die Galle hoch. «Das Schönreden von Sachverhalten durch irreführende Begriffe gehört zum verbalen Repertoire von Diktaturen und nicht von demokratischen Rechtsstaaten wie St.Gallen einer sein will.» Ritter misstraut denn auch den Ausführungen zu den Finanzen und zum erwarteten Personalabbau. Die Regierung geht vom Verlust von 60 bis 70 Vollzeitstellen bis 2028 aus. «Sie verschweigt dabei, dass die Spitalverbunde selber auch einen namhaften Beitrag zur Reduktion des strukturellen Defizits leisten müssen, und dies ist nur möglich, wenn in erheblichem Umfang Personal entlassen wird.» Ritters Fazit:

«Die Strategie ist unehrlich und nicht zielführend.»