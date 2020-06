«Druck auf Nacken, Hals und Wirbelsäule sind Tabu» – Ostschweizer Polizisten lernen in ihrer Ausbildung, mit Dialog ans Ziel zu kommen Die brutale Verhaftung von George Floyd sei keine polizeiliche Handlung gewesen, sagt ein Ausbildner der Polizeischule Ostschweiz. Dort lehrt er angehenden Polizisten nicht nur die richtigen Festhaltetechniken, sondern auch deeskalierende Strategien und taktische Kommunikation. Janina Gehrig 07.06.2020, 05.00 Uhr

An der Polizeischule lehrt Lebertus Drenth seinen Schülern Festnahmen in Bodenlage. Bild: Ralph Ribi

Der Mann liegt in der Stube auf dem Boden. Das Gesicht zum Boden, die Handinnenflächen nach oben, die Füsse überkreuzt, der Blick vom Polizisten weggedreht. Dieser hat sich soeben auf seine rechte Schulter gekniet, mit dem ganzen Gewicht. Er hat sein Handgelenk fixiert, ihm den Arm auf den Rücken gezogen. Jetzt rasten die Handschellen ein. «Für die Festnahme in Bodenlage gibt es keine andere Festhaltetechnik», sagt Lebertus Drenth.

Schauspieler spielen Szenen nach

Der Bereichsleiter Sicherheit und Einsatz steht in einer Übungswohnung im Erdgeschoss der Polizeischule Ostschweiz in Amriswil. Seit acht Jahren bildet er angehende Polizistinnen und Polizisten aus. Er schreibt die Drehbücher für die Szenen, in denen sich die Schüler bewähren müssen. Es sind Konfliktsituationen, oft häusliche Gewalt, gespielt von Schauspielern. Während 250 Lektionen lernen die Schüler bei ihm auch Techniken, um mutmassliche Gewalttäter, Räuber oder Randalierer festzuhalten, zu fesseln. Auch in Bodenlage.

Drenth hat die Bilder und Videos der Verhaftung von George Floyd gesehen, bei welcher der Afroamerikaner Ende Mai in Minneapolis zu Tode kam. Ein Polizeibeamter hatte dem gefesselten und nach Luft ringenden Mann über acht Minuten lang sein Knie in den Nacken gedrückt. Seither protestieren Zehntausende in den USA und in anderen Ländern gegen Polizeigewalt und Rassismus.

«Druck auf Nacken, Hals und Wirbelsäule sind Tabu»

Drenth schüttelt den Kopf. Ihm fehlen die Worte. Schliesslich sagt er:

«Das war keine polizeiliche Handlung.»

Und erklärt, was die Polizeischüler hierzulande lernen. Auf den Boden würden Personen nur etwa dann gelegt, wenn sie die Polizisten zuvor mit einem Würgeangriff oder Schlägen angegriffen hätten. Und dort bleiben sie nur so lange wie nötig. Drenth sagt:

«Sobald die Handfesseln klicken, bringt man die Person in Seitenlage, setzt sie auf oder hilft ihr wieder auf die Beine. Wir reden ständig mit der Person, sagen, was wir tun und schauen, wie sie reagiert.»

Druck auf Nacken, Hals und Wirbelsäule seien Tabu.

Sobald die Handschellen klicken, müssen Polizisten die angehaltene Person – sofern sie auf dem Boden liegt – in Seitenlage bringen. Bild: Ralph Ribi

In den USA sorgen Fälle von krasser Polizeigewalt immer wieder für Schlagzeilen. Dies hat laut Experten einerseits mit der kurzen Ausbildungsdauer zu tun. In den USA wird man im Schnitt in 19 Wochen zum Polizisten. In der Schweiz drücken angehende Beamte ein Jahr lang die Schulbank, ehe sie im zweiten Ausbildungsjahr als Praktikanten auf die Strasse gelassen werden. Das Auswahlverfahren ist standardisiert, es gibt psychologische Tests und angehende Polizisten müssen von einem Korps eingestellt werden, bevor sie die Ausbildung starten können. Wer in der Schweiz Polizist werden will, muss ausserdem vor der Ausbildung bereits einen Beruf erlernt oder die Matura abgeschlossen sowie erste Arbeitserfahrungen gesammelt haben.

Deeskalierende Strategien sind wichtiger Teil der Ausbildung

Andererseits liegt der Fokus der Ausbildung in den USA fast überall auf dem Einsatz von Waffen. Amerikanische Polizisten müssen immer davon ausgehen, dass ihr Gegenüber bewaffnet ist. Auch hierzulande liegt der Fokus der Ausbildung im Bereich Sicherheit und Einsatz. «Wir wollen die Polizisten nicht zu Theoretikern ausbilden. Oberste Priorität hat der Schutz des Bürgers und des Polizisten», sagt Drenth.

Deeskalierende Strategien machen jedoch einen grossen Teil der insgesamt 350 Lektionen aus. Die 20 Lektionen Taktische Kommunikation unterrichten hier teilweise Psychologen und Kommunikationstrainer. Die Schüler lernen etwa, den emotionalen Zustand eines Gegenübers zu spiegeln, Regeln für ein vernünftiges Gespräch abzumachen, Stopp-Signale zu setzen. Sie lernen aber auch, sich innert kurzer Zeit einen Überblick über die Situation zu verschaffen, Gefahren zu erkennen, Fluchtwege einzuschätzen. Drenth sagt:

«Ein Zugriff muss konsequent und kompromisslos, aber nicht aggressiv erfolgen.»

Schliesslich müsse man als Polizist auch immer damit rechnen, dass Menschen in psychischen Ausnahmezuständen oder unter Alkohol- und Drogeneinfluss kein Schmerzempfinden mehr hätten und ungeahnte Widerstandskräfte entwickelten. Drenth erinnert sich an einen Einsatz, in dem er und ein Kollege von einer psychisch kranken Frau derart angegriffen, gekratzt und gebissen wurden, dass sie Hilfe beiziehen mussten. Solche Situationen können kaum geübt werden.

«Die Übungen nehmen wir häufig auf Video auf und reflektieren das Verhalten Tage später.» Manchmal realisieren die Schüler erst dann, dass sie eine falsche Körpersprache eingesetzt haben oder sich ihre Stimme unter Stress überschlägt.

Auch wenn sie in ihrer Ausbildung alle möglichen Situationen durchspielen, müssen Polizisten immer mit Unvorhergesehenem rechnen. Bild: Ralph Ribi

Das Fach Ethik ist hier Chefsache

Während es gemäss Experten in vielen amerikanischen Polizeikorps an einer Kultur der ethischen Standards fehlt, Vorurteile und Misshandlung Platz finden, wird hierzulande das Fach Menschenrecht und Ethik unterrichtet. An der Polizeischule Ostschweiz in 40 Lektionen und gar von der obersten Führungsebene, nämlich vom Schuldirektor, Marcus Kradolfer sowie zwei Polizeikommandanten des Ostschweizer Polizeikonkordats. Kradolfer hat veranlasst, dass in diesem Lehrgang erstmals auch das Fach Tugendethik unterrichtet wird. Es gehe dabei um Fragen wie: Was ist Gerechtigkeit? Was heisst Verantwortung? Was bedeutet Freiheit? Er sagt:

Marcus Kradolfer, Direktor der Polizeischule Ostschweiz, unterrichtet das Fach Menschenrecht und Ethik. Bild: Donato Caspari

«Das Bewusstsein soll geschärft werden, dass man als Polizist dauernd Grundrechte einschränkt, dies aber nach dem Prinzip der Verhältnismässigkeit geschehen muss.»

Anhand von Fällen lernten angehende Polizisten, Alternativen zu überdenken, zwischen richtig und falsch zu unterscheiden und die richtige Mitte zu finden.» Verhältnismässig handeln bedeutet, das mildeste Mittel einzusetzen, um ein Ziel zu erreichen. Stelle sich ein Polizist dieser Frage, bewege er sich bereits in der Ethik. Letztlich gehe es auch darum, sich selbst und die eigenen Affekte kennenzulernen. Aber auch ein Gespür dafür zu entwickeln, wann Härte angebracht ist.

Angesprochen auf die Vorkommnisse in den USA sagt Kradolfer:

«Man muss nicht Polizist sein, dass einen diese Bilder schockieren.»

Die Polizei sei immer auch das Abbild einer Gesellschaft. In einem Land wie der Schweiz, wo nicht jedermann eine Waffe tragen könne und es Gesetze gebe, um fehlbare Polizisten zu verurteilen, genössen Polizisten auch ein höheres Ansehen. Letztlich, sagt Drenth, zeigten die Szenen von schlechten Festnahmen einfach die Frustration der Polizisten darüber, dass es anders nicht funktioniert habe. Sie verschafften ihrem Ärger dann mit der Demonstration von Macht Luft.