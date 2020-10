Droht der Ostschweiz ein Bergamo? – Die Zahl der Coronapatienten in St.Galler Spitälern hat sich innert Wochenfrist mehr als verdoppelt Die Zahl der Neuinfektionen steigt. Nicht nur sie. Auch die Anzahl der Erkrankungen mit einem schweren Verlauf nimmt seit wenigen Wochen schweizweit zu. Damit rückt die Spitalbelegung in den Fokus. 23 Coronapatienten waren Mitte dieser Woche im Kanton St.Gallen in Spitalpflege, 9 waren es eine Woche zuvor gewesen. Regula Weik 16.10.2020, 05.00 Uhr

Behandlung eines Coronapatienten auf einer Intensivstation. Bild: Jean-Christophe Bott/KEY

Die Nachricht aus dem Kanton Schwyz hat aufgeschreckt: Die dortige Spitalkapazität für Coronapatienten ist nahezu ausgeschöpft. Auch im Kanton St.Gallen ist die Zahl der hospitalisierten Personen in den letzten Tagen rasant angestiegen. In den St.Galler Spitälern gibt es derzeit so viele Coronapatienten wie zuletzt vor fünf Monaten.

Mitte Woche waren 23 Personen in Spitalpflege. Letztmals war die 20er-Marke im Mai überschritten worden. Seither war die Zahl der Hospitalisationen über lange Zeit nahezu stabil gewesen – auf tiefem Niveau. Über Wochen lag sie im einstelligen Bereich. Erreichen – wie in Schwyz – auch die St.Galler Spitäler bald ihre kritische Grenze?

Aktuelle Patientenzahl liegt deutlich unter kritischer Grösse

Der Kanton gibt Entwarnung. «Personen, die an Covid-19 erkrankt sind und medizinische Betreuung in einem Spital benötigen, erhalten diese auch», heisst es auf Anfrage. Der Kanton hat zwei kritische Grössen definiert: Mehr als 50 Patientinnen und Patienten in Spitalpflege pro Tag während einer Woche. Und: Mehr als 12 Coronapatienten auf den Intensivstationen.

Von beiden Werten ist der Kanton St.Gallen derzeit weit entfernt. Mitte Woche waren 23 Coronapatienten hospitalisiert, 6 wurden auf der Intensivstation versorgt, 3 mussten beatmet werden. Auf die Frage, wo die Coronapatienten aktuell behandelt werden, heisst es:

«Die Patientinnen und Patienten werden derzeit mehrheitlich am Kantonsspital St.Gallen betreut. Vereinzelt gibt es auch Patienten in den regionalen Spitälern.»

Wie viele Betten stehen derzeit insgesamt für Coronapatienten im Kanton bereit? Wie viele Plätze auf Intensivstationen? Und wie viele Plätze für Patientinnen und Patienten, die beatmet werden müssen? Diese Fragen konnte der Kanton am Donnerstag nicht beantworten.

Auch die Frage, wie rasch die Spitäler ihre Kapazitäten hochfahren können, falls die Zahl der Hospitalisationen in den nächsten Wochen weiter rasant ansteigen sollte, bleibt unbeantwortet. Es wird auf die Medienorientierung der Regierung vom Freitagnachmittag verwiesen.

Höchstwert Anfang April mit 79 Patienten in Spitalpflege

Wer in der Statistik weiter zurückblättert, der entdeckt: Im April und Anfang Mai waren im Kanton St.Gallen zwischen 40 und 60 Coronapatienten in Spitalpflege. An fünf Tagen im April waren es über 60 Patientinnen und Patienten gewesen. Der Höchstwert war am 4. April erreicht – mit 79 Patienten. Auf den Intensivstationen wurde im selben Zeitraum rund ein Dutzend Patienten betreut.