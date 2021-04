Kantonsgericht Mit zehn Kilo Amphetaminen erwischt: Gericht glaubt Drogenkurier nicht, dass er von seiner Fracht nichts wusste Ein Mann aus Bosnien-Herzegowina ist mit einer grösseren Menge Amphetamingemisch in die Schweiz eingereist. Vor Gericht in St.Gallen machte er geltend, er sei dazu gezwungen worden. Claudia Schmid 19.04.2021, 12.33 Uhr

Autokontrolle am Grenzübergang: Die Amphetamine waren unter der Batterie versteckt. Symbolbild: Umberto W. Ferrari

Der 36-jährige Beschuldigte reiste im April 2019 mit seiner Freundin per Auto in die Schweiz ein. Bei einer Kontrolle fand die Polizei unter der Batterie des Hybridwagens fast zehn Kilo Amphetamingemisch.

Das Kreisgericht Rheintal verurteilte ihn Anfang 2020 wegen Verbrechens gegen das Betäubungsmittelgesetz zu einer Freiheitsstrafe von 3,5 Jahren. Ausserdem ordnete es eine Landesverweisung für sieben Jahre samt Ausschreibung im Schengener Informationssystem SIS an.

Aus Angst vor Bande gehandelt

Gegen dieses Urteil erhob der Mann aus Bosnien-Herzegowina Einsprache. An der Berufungsverhandlung am Kantonsgericht St.Gallen machte er geltend, er sei gezwungen worden, ein Auto in die Schweiz zu überführen und es dort Unbekannten zu übergeben. Er habe nicht gewusst, dass sich darin illegale Drogen befänden. Laut seinen Ausführungen hatten ihm zwei Männer angeboten, für 1000 Euro Lohn das Auto in die Schweiz zu bringen. Nachdem er sich geweigert habe, sei es zu Wortgefechten und einer Schlägerei gekommen. Zwei Tage später sei unter einem Auto seines Betriebes ein Sprengsatz explodiert. Die Bande habe ihm gesagt, weigere er sich weiter, den Auftrag auszuführen, sei seine Familie in Gefahr.

Nachdem ihm die Männer das Auto übergeben hätten, habe er es vor der Abfahrt in die Schweiz nach Drogen untersucht, aber keine gefunden. So habe er sich gedacht, es gehe vielleicht wirklich nur darum, den Wagen bei Au über die Grenze zu bringen.

In Wien, Dortmund und Amsterdam unterwegs

Die drei Richter sprachen den Beschuldigten auf verschiedene Ungereimtheiten an. So ergab die Auswertung seines GPS-Systems, dass er mit besagtem Auto früher auch nach Wien, Dortmund und Amsterdam gefahren war. Die Männer hätten ihm das Auto mehrmals zum Reparieren und Waschen übergeben, lautete seine Erklärung. Nach dem Einsetzen eines neuen Motors habe er eine Probefahrt nach Dortmund und an die niederländische Grenze unternommen. In Amsterdam aber sei er nicht gewesen.

Auf die Frage, weshalb er bei seiner Verhaftung 3800 Euro in bar auf sich getragen habe, erzählte er, bei diesem Betrag handle es sich um sein ganzes Vermögen. Er habe es aus Sicherheitsgründen nicht zu Hause gelassen. Zur Sprache kam zudem, dass in einem der Drogenpakete DNA-Spuren von ihm sichergestellt wurden.

Von den Drogen nichts gewusst

Sein Verteidiger verlangte einen Freispruch von Schuld und Strafe. Für die zu Unrecht erstandene Haft sei ihm eine Genugtuung zu bezahlen. Es könne gut sein, dass seinem Mandanten die DNA-Spuren von der Drogenbande untergejubelt worden seien, betonte er. In diesem Fall gebe es zwar tatsächlich Ungereimtheiten. Dies bedeute aber noch lange nicht, dass der Beschuldigte beim Abpacken und Portionieren der Drogen seine Hände im Spiel gehabt habe. Die Angst um seine Familie habe ihn dazu getrieben, sich auf den Autotransfer einzulassen. Glaubhaft sei aber auch, dass er vom Drogenversteck nichts gewusst habe.

Die Staatsanwältin plädierte für eine Erhöhung des Strafmasses auf fünf Jahre und die Anordnung einer Landesverweisung von zehn Jahren. Zu vermuten sei, dass sich der Beschuldigte nicht zum ersten Mal als Drogenkurier betätigt habe. Bei der Verhaftung habe man Amphe­tamin und Streckmittel unter seinen Fingernägeln gefunden. Eines seiner Mobiltelefone sei zudem professionell codiert worden, damit man keine Gespräche und Nachrichten nachverfolgen könne. Dies alles spreche dafür, dass ihm beim Drogentransport eine aktive Rolle zugekommen sei.

Schuldspruch und Strafmass bestätigt

Das Kantonsgericht St.Gallen glaubte den Beteuerungen des Beschuldigten nicht. Es verurteilte ihn wie die Vorinstanz wegen Verbrechens gegen das Betäubungsmittelgesetz zu einer Freiheitsstrafe von 3,5 Jahren. Die Landesverweisung erhöhte es auf zehn Jahre.