Drei St.Galler Alt-Nationalräte kämpfen für das Spital Wattwil – das Tal selber ist gespalten Das Toggenburg hat heftig und laut gekämpft für sein Spital – vergeblich. Regierung und Kantonsparlament sind sich einig: Das Spital Wattwil soll geschlossen werden. Das lassen einige enttäuschte Toggenburger nicht auf sich sitzen: Sie haben in letzter Minute ein Komitee gegründet, welches weiter für die medizinische Grundversorgung für die Landbevölkerung kämpfen will. Mit im Boot sind die drei ehemaligen St.Galler Nationalräte Toni Brunner, Jakob Büchler und Walter Müller. Regula Weik 21.09.2020, 12.05 Uhr

Das Bürgerforum Pro Regionalspital Wattwil demonstriert vor der Session des Kantonsparlaments für das Spital Wattwil. Bild: Ruben Schönenberger (16. September 2020)

Er werde den Eindruck nicht los, dass «die Bevölkerung in den ländlichen Regionen im südlichen Kantonsteil für die Überversorgung im Norden bluten muss», hält Uwe Hauswirt, Sprecher des Komitees fest. Der Präsident des Toggenburger Ärztevereins hat sich von Beginn weg für das Spital Wattwil stark gemacht.

Die geplante Initiative sei für die Landregionen «ein letzter Rettungsanker», sagt Hauswirth. Seit zwei Jahren wiesen sie darauf hin, dass die medizinische Grund- und Notfallversorgung bei einer Schliessung des Spitals Wattwil im Toggenburg nicht mehr gewährleistet sei. Hauswirth sagt:

«Spitalschliessung und Hausärztemangel führen im Toggenburg zu einer akuten medizinischen Unterversorgung.»

Toni Brunner, ehemaliger SVP-Nationalrat und Landwirt

Bild: Chris Iseli

Damit es nicht soweit kommt, ist das Komitee entschlossen, Unterschriften für ihre «Grundversorgungsinitiative», wie sie ihr Ansinnen bezeichnet, zu sammeln. Es erhält dabei prominente Unterstützung. Mit im Boot sind die drei ehemaligen Nationalräte Toni Brunner (SVP, Ebnat-Kappel), Jakob Büchler (CVP, Rufi-Maseltrangen) und Walter Müller (FDP, Azmoos). Mit dabei sind auch Alois Gunzenreiner, Gemeindepräsident von Wattwil, und Daniel Blatter, Geschäftsführer der Region Toggenburg.

Tal steht nicht geschlossen hinter dem Spital

Das Komitee war kurz vor der Spitaldebatte im Kantonsparlament an die Öffentlichkeit getreten. Doch Parlamentarierinnen und Parlamentarier liessen sich davon nicht beeindrucken: Sie folgten Regierung und vorberatender Kommission und beschlossen, das Spital Wattwil zu schliessen.

Kantonsrat Martin Sailer (SP, Wildhaus-Alt St.Johann). Bild: Benjamin Manser

Die Diskussion im Kantonsparlament machte deutlich: Das Toggenburg steht keineswegs geschlossen hinter dem Spital Wattwil. Das entging auch den engagierten Kämpfern für das Landspital nicht. So fragte etwa der Obertoggenburger SP-Kantonsrat Martin Sailer rhetorisch und gleichzeitig verzweifelt:

«Es ist uns nicht gelungen, das Tal

in der Spitalfrage zu einen. Ich weiss auch nicht weshalb.»

«Propaganda der übelsten Sorte»

Die Diskussion zeigte aber auch: Längst nicht alle Argumente der Befürworter und des Komitees kommen gut an. So meinte Mathias Müller, Stadtpräsident von Lichtensteig, nach verlorener Schlacht – er hatte sich für den Erhalt von Wattwil eingesetzt – ernüchtert, aber auch pragmatisch:

«Es geht nun darum, ohne Spital eine gute Lösung für das Toggenburg zu schaffen.»

Mit seinem Flyer stiess das Komitee einige Parlamentarierinnen und Parlamentarier vor den Kopf. Darauf wird die Geschichte eines 38-jährigen Familienvaters erzählt, der nach einem Herzinfarkt auf der Fahrt von Nesslau nach Wil verstorben ist. «Wegen Notstand im Krankenwagen verstorben», heisst es auf dem Flyer. Und weiter:

«Der drohende Notstand ist lebensgefährlich. »

Kantonrat Thomas Schwager (Grüne, St.Gallen). Bild: Benjamin Manser

Der Stadtsanktgaller Thomas Schwager, Kantonsrat der Grünen, hielt mit seiner Meinung über den Flyer nicht zurück:

«Das ist Propaganda der übelsten Sorte.»

Die Reaktionen auf die Spitalentscheide des Kantonsparlaments und die angekündigte Initiative lassen vermuten: Das Thema wird auch in den nächsten Wochen heftig diskutiert werden. Das Kantonsparlament berät die Vorlage zur künftigen St.Galler Spitallandschaft in der Novembersession in zweiter Lesung.