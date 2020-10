Drängt der Kanton St.Gallen die Kirchen aus der Schule? Was Bildungspolitiker zur Debatte um das Fach Ethik, Religionen, Gemeinschaft sagen Geht es nach dem Kanton St.Gallen, soll ab dem kommenden Schuljahr das Wahlpflichtfach ERG Kirchen aus dem Stundenplan verschwinden. Mehrere Parlamentarier fordern ebenso, dass nur noch schulische Lehrkräfte das Fach Ethik, Religionen, Gemeinschaft (ERG) unterrichten. Diese seien dazu durchaus in der Lage, sagt der Goldacher SVP-Kantonsrat und Sekundarlehrer Sandro Wasserfallen. Rossella Blattmann 22.10.2020, 05.00 Uhr

Werden künftig nur noch schulische Lehrkräfte im Kanton St.Gallen Ethik, Religionen, Gemeinschaft unterrichten? Bild: Andrea Stalder

Drängt der Kanton St.Gallen die Kirchen aus der Schule? Diese Frage sorgt erneut für Zündstoff. Ende September ist die Vernehmlassung zum neuen Lehrplan abgelaufen, sie behandelt auch das Fach Ethik, Religionen, Gemeinschaft (ERG).

Aktuell müssen sich die Schülerinnen und Schüler entweder für ERG Schule oder ERG Kirchen als Wahlpflichtfach entscheiden. Neu sollen nur noch schulische Lehrkräfte den ERG-Unterricht bestreiten. Die Kirchen fürchten um ihren Einfluss («Tagblatt» vom 7. Oktober).

Parlamentarier gründen überparteiliche Gruppierung

Doch was ist dran am Vorwurf, dass der Kanton die Kirchen aus der Schule drängen wolle? Im Kantonsparlament ist auch eine Motion zum Thema hängig. Der Goldacher Sandro Wasserfallen ist St.Galler Kantonsrat (SVP) und Sekundarlehrer in Teufen. Er gehört zu den drei Motionären. Zusammen mit 15 Kantonsräten aus der Bildungsgruppe des St.Galler Kantonsrates hat er nun eine überparteiliche Gruppierung gegründet, welche dasselbe Ziel hat wie die hängige Motion, nämlich: «Ethik, Religionen, Gemeinschaft muss im Klassenverband durch Lehrkräfte der Schule erteilt werden», wie es in einer Medienmitteilung vom 10. Oktober heisst.

SVP-Kantonsrat und Sekundarlehrer Sandro Wasserfallen. Bild: Regina Kühne

Er habe sich an den Aussagen von Martin Schmidt, Präsident des Kirchenrats der Evangelisch-reformierten Kirche des Kantons St.Gallen gestört, sagt Wasserfallen. Dieser hatte behauptet, dass der Kanton die Kirche schwächen wolle.

Bei der Debatte, ob es ERG Kirchen weiterhin geben soll oder nicht, handle es sich keinesfalls um ein Ausspielen zwischen Schulen und Kirchen. Wasserfallen sagt:

«Der Vorwurf, dass das ‹R›, die Religion, aus dem Stundenplan verschwinden soll, ist falsch.»

Religionsunterricht muss attraktiver werden

Aktuell unterrichten im Kanton St.Gallen rund 300 bei den Landeskirchen angestellte Lehrkräfte das Wahlpflichtfach ERG Kirchen. «Der freiwillige Religionsunterricht soll auch nach möglicher Gutheissung der Motion fixer Teil des Stundenplans bleiben.» Das in die Ausbildung der kirchlichen Lehrkräfte investierte Geld sei entgegen der Meinung von Martin Schmidt, keineswegs «für die Katz».

Fällt ERG Kirchen weg, werden die Unterrichtsstunden gestrichen – die Kirchen fürchten deswegen, dass zahlreiche kirchliche Lehrkräfte ohne Job dastehen. «Nicht zwingend», sagt Wasserfallen.

Der freiwillige Religionsunterricht, der auch von den kirchlichen Lehrkräften unterrichtet werde, sei zu wenig attraktiv. Wasserfallen nimmt die Kirchen in die Verantwortung und sagt: «Wenn die Lehrpersonen der Landeskirchen den freiwilligen Religionsunterricht im Kanton St.Gallen attraktiver gestalten als jetzt, werden sie auch künftig zahlreiche Schülerinnen und Schüler unterrichten können und es werden entsprechend viele Lehrpersonen benötigt.»

Vernehmlassung nicht nur um ERG

Alexander Kummer, Leiter Amt für Volksschule Kanton St.Gallen. Bild: PD

Die Kirchen werfen dem Kanton ein Ungleichgewicht vor. Die Vernehmlassung ging in Form einer Online-Umfrage an zwölf schulische Träger, an die im Kantonsparlament vertretenen politischen Parteien und nur an zwei Kirchenvertreter – das Bistum St.Gallen und den Kirchenrat der Evangelisch-reformierten Kirche des Kantons St.Gallen. Zudem hätten laut Martin Schmidt Adressaten wie der Schulpsychologische Dienst des Kantons St.Gallen oder die Kantonale Kindergartenkonferenz keinen konkreten Bezug zu den vorgelegten Fragen.

Alexander Kummer, Leiter des Amtes für Volksschule, sagt zum Vorwurf: «Die Frage nach ERG ist eine von mehreren. Es fand keine Vernehmlassung separat für das Fach ERG, sondern eine für allfällige Anpassungen der Rahmenbedingungen des ganzen Lehrplans statt. Diese richtete sich wie immer an alle Anspruchsgruppen der Volksschule.»

Schulische Lehrkräfte fähig, christliche Grundwerte zu vermitteln

Doch warum überhaupt will der Kanton St.Gallen die schweizweit einzigartige Sonderlösung bereits drei Jahre nach der Einführung wieder abschaffen? Man habe von Beginn an für den ganzen Lehrplan eine Einführungsphase von drei Jahren bestimmt, nach der für alle Elemente eine Standortbestimmung gemacht werde, sagt Kummer. «Es ist üblich bei einem solch grossen Vorhaben, dass nach einer gewissen Zeit Überprüfungen stattfinden.» Gestützt auf die gemachten Erfahrungen könnten dann allenfalls Änderungen erfolgen.

Laut den Opponenten von ERG-Kirchen ist es widersprüchlich, ein Fach, welches das Wort «Gemeinschaft» im Namen trägt, zu spalten. «Ein harmonisches Zusammenleben ist für das ganze Leben essenziell», sagt Sandro Wasserfallen, «und beruht auf Gegenseitigkeit.» Für ein harmonisches Miteinander sei es wichtig, dass Lehrkräfte den Schülern unsere christlichen Grundwerte vermittelten, auch den muslimischen.

«Ebenso wichtig ist es, dass die katholischen und reformierten Jugendlichen die Religion ihrer muslimischen Gspänli kennen lernen und sich mit ihnen darüber austauschen. Die weltlichen Lehrkräfte sind durchaus in der Lage, diese Werte zu vermitteln.»

Und weiter: «Zudem kennt eine schulische ERG-Lehrkraft die Kinder und Jugendlichen bereits aus anderen Fächern. Da gibt es weniger disziplinarische Probleme, als wenn eine kirchliche Lehrkraft nur für eine ERG-Kirchen-Lektion vor eine Klasse steht.» Im Kanton Appenzell Ausserrhoden, wo Wasserfallen als Sekundarlehrer arbeitet, wird ERG bereits ausschliesslich von schulischen Lehrkräften unterrichtet. «Wir haben sehr gute Erfahrungen mit diesem Modell gemacht», sagt er.

Zukunft von ERG Kirchen noch offen

Das Amt für Volksschule hat die Rückmeldungen zusammengeführt, gestern Mittwoch hat sich der Bildungsrat damit befasst. «Zum Beschluss des Bildungsrates kann nichts gesagt werden, denn dieser unterliegt dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Regierung», sagt Alexander Kummer. Die Genehmigung sei für die erste Hälfte November vorgesehen. Im gleichen Zeitrahmen werde auch die Antwort der Regierung zur hängigen Motion erfolgen. Kommuniziert werde nach dem Entscheid der Regierung.

Was geschieht aber, wenn die St.Galler Regierung aufgrund der Vernehmlassung entscheidet, ERG Kirchen abzuschaffen? «Ich persönlich kann mir vorstellen, die Motion in einem solchen Fall zurückzuziehen», sagt Wasserfallen. Doch genau könne er das erst sagen, wenn die Stellungnahme der Regierung vorliegt und «diese auch überzeugt».

«Das wird in der Novembersession eine knappe Sache», sagt der Kantonsrat. SVP (35 Sitze) und CVP (27 Sitze) stellen die Mehrheit des St.Galler Kantonsrats. «Aus der christlich geprägten CVP, aber auch aus meiner eigenen Partei gibt es kritische Stimmen, welche ERG Kirchen behalten wollen.» Es gelte, das Parlament zu überzeugen.